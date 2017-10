קאר שולץ יחל כהונתו כנשיא וכמנכ"ל טבע ביום רביעי הקרוב

טבע הודיעה היום (ב') כי קאר שולץ יצטרף לחברה כנשיא ומנכ"ל החל מיום רביעי הקרוב, ה-1 בנובמבר. כפי שהודיעה החברה בחודש ספטמבר, שולץ יחליף את פרופ' יצחק פטרבורג, ששימש עד היום כמנכ"ל זמני.

"הצטרפותו של קאר שולץ מסמנת את תחילתו של פרק חדש עבור טבע", אמר ד"ר סול ג'יי בארר, יו"ר דירקטוריון טבע. "קאר מביא עמו נסיון גלובלי נרחב בפרמצבטיקה ורקורד מוכח ביישום אסטרטגיות מהפך עסקי, הנעת צמיחה והתרחבות בינלאומית. תחת הובלתו של קאר אנו יכולים למצב את טבע להצלחה ארוכת טווח ולעמוד בהבטחותינו לבעלי המניות, לעובדים ולמטופלים ברחבי העולם."

בארר הודה לפרופ' פטרבורג על שלקח על עצמו באופן זמני את תפקיד ההובלה בתקופה "מאתגרת במיוחד". פרופ' פטרבורג יישאר בדירקטוריון טבע ויעמוד לבחירה באסיפת בעלי המניות השנתית של 2019.

שולץ מסר כי "אני מצפה להתחיל בעבודתי כמנכ"ל טבע יחד עם צוות החברה. אני מצפה לבקר באופן אישי במרכזי הפעילות הגלובליים של טבע ולבחון את ההזדמנויות המאפשרות לנו לשרת טוב יותר את המטופלים ומערכות הבריאות בכל אחד משווקינו. אני אתמקד בחיזוק העסק של טבע ובשיפור מובילותנו בתחומי התרופות הייחודיות והגנריקה, בכדי לייצר ערך מתמשך לבעלי מניותינו".

לקאר שולץ (56) נסיון רב בתעשיית הבריאות בהובלת יוזמות פיננסיות ורה ארגון בחברות גלובליות מורכבות. מאז 2015 הוא שימש כנשיא ומנכ"ל של H. Lundbeck A/S, אשר אליה הצטרף בעת שעמדה לפני אובדן פטנטים קריטיים. מר שולץ ביצע הערכה מקיפה של העסק ויישם אסטרטגיית מהפך עסקי אשר כללה קיצוץ הוצאות תפעוליות במקביל למיקוד בהשקות מוצרים חדשים.

לפני שהצטרף ל-Lundbeck עבד במשך כשלושה עשורים ב-Novo Nordisk. הוא כיהן בה במגוון תפקידי ניהול, כולל ניהול התפעול של החברה (COO), סמנכ"ל אספקת מוצרים ומנהל תכנון מוצרים ושירות לקוחות בחטיבת הטיפול בסוכרת. ב-Novo Nordisk הנטלתפקיד משמעותי במודרניזציה של הפעילות הנרחבת של החברה, בייצור הביולוגי, ובהובלת התרחבות החברה לשווקים בארה"ב ובסין.

שולץ משמש כיו"ר הדירקטוריון של Royal Unibrew A/S, כחבר בדירקטוריון של LEGO A/S וכחבר בדירקטוריון של Bitten og Mads Clausens Fond, חברת האחזקה של Danfoss A/S.

הוא בעל תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת קופנהאגן.