לאחר שבוע של טקסים: רה"מ נתניהו ממריא הלילה ללונדון

שבוע של טקסים מסתיים בישראל ומתחיל בלונדון. אחרי יממה שלמה של אירועי ציון 100 שנים לקרב כיבוש באר שבע, ויממת טקסי זיכרון לראש הממשלה יצחק רבין שנרצח היום (ד') לפני 22 שנים, ממריא הלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישות ואירועים בלונדון.

בין שחזור קרבות בבאר שבע, לאירועי זכרון לרצח ראש ממשלה וטקסי ציון יום השנה ה 100 להצהרת בלפור - נדמה שלא עושים במדינה שלנו דבר מלבד להנציח ולנצח.

ושיירת הסמלים וימי השנה לא תסתיים. עוד נכונו לנו בזמן הקרוב, יום השנה להיבחרו של טראמפ, כ"ט בנובמבר והתאריך הדו-שנתי בו מבקשים הישראלים מן האמריקאים להעביר את השגרירות שלהם לעיר הבירה, אך הדבר לא נעשה. כמילות השיר, מזמן לא היה לנו סתם יום של חול, בלי חג ומחול, בלי חצוצרות ותוף.

לוח הזמנים של הטקסים לציון 100 שנה להצהרת בלפור בבריטניה, אינו צפוף במיוחד. האירוע המרכזי יערך באירוח רשמי של צאצאי הלורד בלפור והברון רוטשילד. שגרירות ישראל בבריטניה סייעה בהפקה. אל קבלת הפנים החגיגית וארוחת הערב הסגורה לתקשורת מחר תגיע ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי, לאחר שהבריטים הבהירו שהיא אינה המארחת הרשמית של האירוע, כי אם אורחת. האירוע יתקיים במבנה עתיק ומפואר המשמש את משרד החוץ הבריטי ומלבד נתניהו, הלורד והברון, יתייצב מאצלנו גם ח"כ יצחק הרצוג שהוזמן אישית.

עוד קודם לכן, מיד על הבוקר מחר ייפגש נתניהו עם מיי ועם שר החוץ בוריס ג'ונסון. המשאבים הפוליטיים והכספיים של הבריטים מנוקזים כיום לתוך תהליך הברקזיט המורכב, כך שאפילו מחלקות שלמות של כח אדם במשרד החוץ הושאלו להכנת הפרויקט הבירוקרטי הגדול ביותר שידעה המדינה. אף על פי כן, עמדת מיי בנושא תחזוקו והמשכיותו של הסכם הגרעין בין המעצמות לאיראן, הייתה ברורה מאוד בחודש שעבר.

מיי הבהירה את עצמה היטב לפני שטראמפ הודיע שלא יאשרר את ההסכם, וגם אחרי נאומו בחודש שעבר. בנושא הזה אין שינוי בעמדה הבריטית ודווקא משום כך, הפגישה והשיחה האישית בין נתניהו למיי חשובה לישראל. ישראל שמעה את הלאו של הבריטים מהדהד בעוצמה, אך חייבת לשמור על ערוץ יחסים פתוח וחיובי, להמשיך לחלוק מודיעין ולקבל אצל מיי אוזן קשבת, גם אם האוזן השניה שלה מוטרדת מבריסל והאיחוד האירופי.

מחרתיים בבוקר יופיע נתניהו בפני מכון המחקר למדיניות חוץ צ'טהאם האוס באירוע שישודר חי באתר המכון ויהיה פתוח לשאלות מן הקהל. נתניהו לרוב פורח באירועים מן הסוג הזה, באנגלית, בפני קהל של חוקרים ומומחים. הוא אוהב למלא את תפקיד הצ'ארמר. משם יגיע לבורסה של לונדון לפתיחת המסחר ולאחר מכן מצהרי שישי ועד יום א' בבוקר הלוח זמנים שלו פנוי. בראשון יקיים נתניהו מפגש עם ראשי קהילות יהודיות וימריא חזרה לישראל.

על לוח הזמנים האוורירי והחגיגי עשויות להעיב הפגנות ענק שמתוכננות בלונדון. הקהילה הפלסטינית בלונדון מארגנת מחאה לציון 100 שנה לאירוע שממנו ואליך הם רואים בבריטים אשמים להיותם מחוסרי מדינה. ביום שלישי נערך כינוס "פרויקט בלפור׳" תחת הכותרת "ההבטחות שבריטניה הפרה", אך בדיעבד רשימת הדוברים בו נראתה דלה. ברשתות מתנהל קמפיין "התנצלות בלפור" הקורא לממשלת בריטניה להביע סליחה על "פשעיה הקולוניאליסטיים". ממשלת בריטניה הבהירה שזה לא עומד לקרות. וביום שבת בצהריים מתוכננת הפגנה גדולה בלונדון של "ארגון הסולידריות עם פלסטין" תחת הכותרת Make it Right for Palestine.

עם הלחץ הפלסטיני ברחוב, מיי וג'ונסון נוטלים חלק באירועים לציון שנת המאה להצהרת בלפור אך לא שוכחים להזכיר את מחויבותם לפתרון שתי המדינות. בראשית השבוע כתב ג'ונסון מאמר בעיתון הטלגרף, אותו כתב לדבריו מאותו החדר ששימש את בלפור לפני 100 שנה.

"אני גאה בחלקה של בריטניה בהקמת מדינת ישראל… המסמך היה הכרחי ליצירתה של מדינה נהדרת". ג'ונסון הוסיף שחלק חשוב בהצהרת בלפור, בנוגע לזכויותיהם של הלא-יהודים, לא מומשה. יש להניח שהוא ומיי יתייחסו לכך בפגישותיהם עם נתניהו מחר.