הזכורות והאהובות: קמפיין קשת הוא הזכור ביותר, 9 מיליון האהוב

על רקע הפיצול שהתרחש השבוע בערוץ 2 ממשיכים הקמפיינים של קשת ורשת להדהד בזיכרון של הצופים ולהחזיק בשני המקומות הראשונים בדירוג הפרסומות הזכורות. בפרמטר הזכירות יש לקשת יתרון קטן על רשת, והיא מגיעה למקום הראשון. שיעורי הזכירה לפרסומת נמוכים בכ-7% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 8.4%. במבחן התוצאה ברור ששני הקמפיינים היו לא רק זכירים אלא גם אפקטיביים. לראיה הרייטינג המצרפי המסחרי אמש היה גבוה, מה שאומר שהצופים זכרו על מה ללחוץ בשלט.

גם השבוע הפרסומת האהובה ביותר היא הפרסומת ל-9 מיליון. הפרסומת, באמצעות משרד הפרסום גליקמן שמיר סמבונוב, רושמת שיעורי אהדה הגבוהים בכ-9% מהממוצע החצי-שנתי של הפרסומות המובילות, העומד על 26%.

השבוע מדורגים שני קמפיינים כמובילים בהיקף ההשקעה הכספית. הקמפיינים לרנואר ולשוופס. רנואר עם הפרסומת: Follow All Your Winter Needs באמצעות משרד הפרסום AVRAHAM, ושוופס עם הפרסומת: Drink Diferent - באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי. סך ההשקעה של כל אחד מהם עומד, על פי נתוני יפעת בקרת פרסום, על כ-1.5 מיליון דולר. ואולם רק רנואר נכנסה לעשירייה, ולא במקום גבוה.

עוד עולה מנתוני יפעת כי מספר הפרסומות והחסויות אשר שודרו השבוע עומד על 582, גבוה מהשבוע השעבר אז מספרן היה 534. סך התקציבים שהושקעו השבוע בקמפיינים הפרסומיים עומד על כ-51 מיליון דולר ונמוך בהשוואה לתקציב של שבוע שעבר, שהיה כ-54 מיליון דולר.

זכורות ואהובות