VMware ישראל: "אנו עובדים על הדור הבא של הפיתוחים בענן"

עולם הטכנולוגיה עובר יותר ויותר לענן. ניתן לראות את זה ברמת המיקרו של כל צרכן וצרכן – העלאת המידע האישי מהסמארטפון לפתרונות אחסון וירטואליים כמו למשל גוגל דרייב (אנדרואיד), והמקבילה של צרכני האייפון – iCloud, ועוד. כן ניתן לראות את התהליך ברמת עסקים וארגונים גדולים וקטנים ואף ברמת המאקרו – מדינות וערים שלמות – שכולם מעבירים את ניהול המידע שלהם יותר ויותר לענן כדי לחסוך בשרתים פיזיים, ולהוזיל עלויות של ניהול ותפעול ועוד.

לצורך כך יש לבחור בפלטפורמה שתאפשר את ההתנהלות בענן שמציבה אתגרים לא קטנים של המרה, אינטרגציה, ניהול ותפעול יומיומי. אחת החברות שמציעה את הפלטפורמה הזו היא חברת VMware האמריקאית.

VMware נוסדה בשנת 1998 על ידי בני הזוג היהודים דיאן גרין וד"ר מנדל רוזנבלום, ובשנת 2004 החברה נרכשה על-ידי חברת EMC תמורת 625 מיליון דולר. ב-2015 חברת EMC מוזגה ל-DELL בעסקת ענק של 67 מיליארד דולר והחברה החדשה שנוצרה מאגדת בתוכה את כל תחומי המחשוב הארגוני – חומרה, תוכנה, שירותי ענן, אינטגרציה וכל מה שביניהם.

הפתרונות של VMware נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: ניהול תשתיות ענן – פתרונות מבוססי תוכנה באתר של הלקוח (SDDC); פלטפורמות יישומי ענן היברידי (פרטי/ציבורי); מחשוב משתמשי קצה (EUC). החברה מאפשרת ללקוחותיה לחסוך במשאבים ע"י העברה של רוב התשתיות שלהם לענן.

מניות החברה העולמית נסחרות בבורסת ה-NYSE בוול סטריט תחת הסימול VMW לפי שווי של כ-48 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה הוא פט גלסינגר . החברה נבחרה לאחרונה למקום השישי ברשימת Fortune’s Future 50 לשנת 2017.

הסניף הישראלי

VMware הקימה בישראל את הסניף הראשון שלה בשנת 2007, וכיום הוא מנוהל ע"י אלי שקד שמונה לתפקיד במארס 2017. החברה מעסיקה בישראל כ-150 עובדים, בעיקר במרכז הפיתוח בהרצליה.

בין שותפיה המרכזיים של החברה בישראל ניתן למנות את HP, אמדוקס, IBM, בזק בינלאומי (בענן) טריפל C ו-Dell/EMC. בין לקוחותיה המרכזיים ניתן למנות את מערכת הביטחון, אל על, אמדוקס, כלל ביטוח, ערוץ 10, והאפליקציה הפיננסית של בנק לאומי, פפר. הסניף הישראלי לא מוכר את הפתרונות באופן ישיר ללקוחות, אלא באמצעות מפיצים: Arrow ECS ו- C-DATA.

מאז 2007 VMware העולמית רכשה ארבעה סטארט-אפים ישראלים: את B-Hive רכשה ב-2008 תמורת 50 מיליון דולר; את nLayers רכשה מהחברה האם EMC ב-2010; את חברת Digital Fuel ב-2011 תמורת 90 מ' ד', וב-2012 רכשה את Wanova הישראלית תמורת 100 מיליון דולר.

"ל-VMware ישראל יש שני פנים", אומר המנכ"ל של הסניף הישראלי אלי שקד, בראיון ל"גלובס" שנערך בכנס VMworld 2017 בברצלונה. "גוף המכירות ותומך מכירות, שמנהל את הפעילות של החברה העולמית בישראל, ואנחנו גם מנהלים מישראל מספר לקוחות גלובליים של החברה בישראל כמו אמדוקס, טבע, נייס, ורינט ועוד. משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות הם לקוחות גדולים שלנו. אני יכול לומר שאין היום פרויקט גדול בצבא ובמערכת הביטחון שלא נשען על תשתיות VMware. אנחנו גם הספק המוביל של התשתית הווירטואלית של משרדי הממשלה בתחומי אבטחת המידע ותקשורת. בנוסף, אנחנו מנהלים מישראל את אזור הים התיכון של החברה ובו מספר מדינות ובראשן טורקיה, יוון קפריסין ומלטה".

כאמור, מאז פתיחת הסניף הישראלי ב-2007, VMware רכשה ארבעה סטארט-אפים ישראלים ולדברי שקד היד עוד נטויה. "יש לחברה מחלקת M&A (מיזוגים ורכישות) שבאה מדי פעם לישראל כדי לבחון סטארט-אפים מקומיים, ולרוב זה נגמר ברכישות. הצוות הישראלי מאתר לחברה העולמית את החברות המקומיות".

- מה מפתחים במרכז הפיתוח הישראלי?

שקד: "בגלל שעלות העבודה לאנשי פיתוח בישראל היא יקרה ביחס להודו למשל, למזרח אירופה, או אפילו ביחס לחלק מארה"ב, אז לישראל שומרים את 'הקרם-דה-לה-קרם'. שומרים את הפיתוחים המתקדמים ביותר בלבד. היום מתרכזים בישראל בדור הבא של הפיתוחים. איך להפוך את המוצרים שלנו שחלקם הגדול יושבים על המערכות של הלקוחות, לנגישים עבור חברות כמו אמזון וענקיות ענן אחרות שיוכלו להשית אותם או להשקיע בהם בפיתוח הדור הבא, ושהמוצרים שלנו יהוו את התשתית והמסגרת לפיתוחים אלה.

"למשל, לא מזמן הכרזנו על שיתוף פעולה עם גוגל בענן ההיברידי בכל הקשור לפיתוח אפליקציות לאפ-סטור, אבל לא הפיתוחים המוכרים אלא פיתוחים שיאפשרו לאפליקציות היום להיות רזות, קלות, וניתנות לניוד בעולם בקלות. אז זה הגיע למצב שפשוט לקחו חלק מהאנשים שלנו בישראל כדי שיישבו בארה"ב קרוב למרכזי הפיתוח. אותו דבר גם עשינו עם אמזון – כל ההנגשה של השת"פ פותח ע"י ישראלים. כשצריך את החדשנות, את ה'אקסטרה מייל' – אז פונים לישראלים. כשזה נהיה גדול ומיינסריטמי – שולחים את זה הלאה לארה"ב. אני חושב שזה נכון. זה מעצים את הייחודיות של היזמות הישראלית", לדברי שקד.

- כל הפיתוחים ש'נשלחים הלאה' – זה לא אומר גריעת משרות מישראלים?

"זה לא מדויק, כי המטוטלת הזו כל הזמן עולה ויורדת. למשל אם אנחנו רוכשים סטראט-אפ ישראלי – בום קפצנו במצבת העובדים הישראלים. ואני יכול גם להגיד לך שחלק גדול מאלה שהמשרה שלהם מופסקת מוצאים את דרכם בחזרה אלינו. אנחנו לא משאירים אף אחד מאחור. סביבת הפיתוח שלנו מאוד ייחודית ותובענית, אבל היא גם מושכת".

- אילו תפקידים אתם מחפשים כאן?

"בעיקר מפתחים, אבל גם אנשי שיווק ומכירות, מהנדסי מערכת, מנהלי פרויקטים, מיישמים. אנחנו רוצים את הבסט של הבסט אצלנו. אנחנו אומנם לא מקום עבודה סקסי כמו גוגל, אפל או פייסבוק, אבל מי שיורד שכבה למטה בשטחיות מבין כמה ייחודית סביבת העבודה אצלנו. אנחנו לוקחים כל לקוח 'קוסט-טו קוסט'. זה תהליך להעביר את כל היישומים שלך לענן, זה לא כמו להחליף מזגן במזגן. זה קודם כל להחליף דיסקט בראש. ולשם כך, העובדים אצלנו מתעסקים בהכל – אבטחת מידע, תקשורת, סיסטם. זה מאפשר לנו את הגמישות והיציאה המהירה לשוק עם המוצרים שלנו – ולשם כך אנחנו מחפשים אנשים איכותיים.

"עם כל הצניעות, יש לנו את החבילה השלמה. הסיסמא שלנו היא Any device, any application, any cloud''. אנחנו תופרים חליפה שלמה לכל ארגון – ניהול דאטה סנטר, בענן, בדסקטופ – והכל בסביבה בטוחה. החל מארגון קטן עד גדול, טכנולוגי פחות או יותר, בתעשייה מסורתית יותר או מסורתית פחות. אנחנו לוקחים כל לקוח ויחד איתו מבינים מאיפה הוא יוצא ולאן הוא רוצה להגיע".

- איך המוצרים של VMware נכנסים למהפכה הצרכנית?

"בוא ניקח לדוגמא את תחום הסלולר. היום אפשר לעבור מספק סלולר אחד לשני בתוך שעה, אז כל ספק צריך את המשהו הנוסף שייחד אותו מבין המתחרים. היום הלקוחות שלנו צריכים לדעת לפני שהם נכנסים להשקעה, איפה זה יעזור להם מול הלקוחות שלהם, איפה זה יבליט אותם בשוק הצפוף – וכאן אנחנו נכנסים. כדי להתחרות טוב, הלקוחות שלנו צריכים להיות הראשונים שמשיקים שירות חדש, הם צריכים להיות הראשונים שעושים אותו זמין לצרכנים במהירות ובקלות, וזו המהפכה הצרכנית - לגרום לעולם הישן של התשתיות להיות מוכן לעולם החדש. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים – נותנים ללקוחות את הפלטפורמה לעשות בעצם כל מה שהם רוצים מבחינה עסקית".

- נכנסתם לעבודה עם פרטנר TV, סלקום TV וכדומה?

"מאחורי הקלעים אנחנו שם. כל התשתית שלהן והשירות שלהן יושבים על תשתית שלנו. אנחנו לא ניקח את תשומת הלב מהן – זה שירות ומוצר שלהן, אבל אנחנו אלה שמאפשרים להן להשיק אותו מאחורי הקלעים.

"גם באפליקציה הפיננסית של בנק לאומי, פפר, אנחנו שם. איפשרנו להם לצאת החוצה לציבור המשתמשים, איפשרנו לאפליקציה להיות זמינה במובייל, וגם באפליקציות דומות אחרות שאני לא יכול לפרט. אנחנו נמצאים אצל כולם אבל לא יכולים לדבר על כולם. אנחנו לא בחזית הראשונה אלא צעד אחד אחורה. וטוב לנו עם זה – אנחנו הענק השקט", לדברי שקד.

בנק לאומי, בשיתוף VMware וספקית פלטפורמת הליבה הבנקאית שלו Tenemos, הודיע לאחרונה כי הוא ייצא את הפורמט הטכנולוגי של פפר לבנקים אחרים ברחבי העולם השוקלים להטמיע שירותי בנקאות ניידת מקצה לקצה.

- איך VMware מגינה על התשתיות שלה מהאקרים וממתקפות סייבר?

"כלי אבטחת המידע הוא שלנו, הכל אין-האוס. אנחנו מבינים שהעולם משתנה על בסיס קבוע ומערכות ההגנה שלנו מזהות אנומליות לפני שהן קורות, ונערכות בהתאם. גם אם יש ניסיון להתקפת סייבר, המערכות שלנו מבודדות את האיום, מתריעות מפניו, ואז אין יותר מדי הדבקה של המידע. גם אם כן נדבקת, וההאקרים של ימינו הם מתוחכמים למדי, אז נדבק לך חלק מאוד קטן ממסד הנתונים, ובודדת אותו הצידה בסוג של גדר, וכך ליבת המערכת לא נפגעת".

- במילים פשוטות: מה הערך המוסף שלכם?

"אני חוזר למהפכה הצרכנית שאנחנו עושים – אתה כלקוח קצה לא תראה אותנו בחלון הראווה, אבל בלעדינו אין בובות בחלון הראווה, אין עליהן בגדים, ואין בעצם חלון".

אלי שקד / אישי

43, נשוי + 3

הנדסאי עוד לפני הצבא, רב סרן בחיל האוויר

"נולדתי וגדלתי בנתניה והעיר תמיד תהיה בלבי. אני בשוק משנת 1999 כשהשתחררתי מהצבא – בחברת נטקום שם הייתי 7 שנים. משם נמשכתי לחברת התוכנה הבינלאומית CA, וגם שם הייתי 7 שנים, וב-5.5 השנים האחרונות אני ב- VMware. חצי שנה בתפקיד המנכ"ל ולפני כן סמנכ"ל מכירות ושאר תפקידי מכירות בחברה".

- איפה אתה רואה את עצמך בהמשך?

"טוב לי איפה שאני. אני באמת מאמין ש- VMware היא חברה שמציעה לעובדים שלה את סביבת העבודה הכי מאתגרת, הכי מעניינת שנוגעת בהרבה אספקטים בשוק משתנה, אני מאמין בחברה ובסניף הישראלי שהולך לעשות הרבה טוב לקהילה ולשוק ה-IT הישראלי".

הענן ההיברידי - לעשות הכל במקום אחד

דוגמא בולטת לנוכחות של VMware בזירה הטכנולוגית הוא שת"פ בינה לבין IBM ואמדוקס, שותפות שהוכרזה לראשונה בכנס VMworld בשנה שעברה, והוצגה על במת הכנס השנה ע"י מנכ"ל VMware גלסינגר, דיוויד קני, סמנכ"ל ב-IBM לתחום הענן, ואלון ימפל, סגן נשיא וראש תחום שירותי IT מנוהלים ותשתיות באמדוקס. השלושה הסבירו כי השותפות משמשת כיום כתשתית משולבת לפתרונות אמדוקס, המוצעים על ידה למאות חברות טלקום ברחבי העולם.

אמדוקס בעצם עברה לפלטפורמת הענן בכל הנוגע לתכנון מוצרים חדשים, כשהיא בחרה בפתרון vCloud Suite של VMware כדי ליצור 'סביבה כשירות' (EaaS - Enterprise as a Service) לצוות הפיתוח שלה. הפתרון עזר להניע חדשנות עסקית בחברה ולצמצם עלויות, וזירז את תהליך שחרור המוצרים לשוק ב-60%.

יותר ויותר ארגונים בעולם מאמצים כיום את טכנולוגיית הענן (פרטי, ציבורי והיברידי) לתמיכה במודלים עסקיים חדשים ובפיתוח מהיר של יישומים חדשים. לדברי סמנכ"ל IBM, כיום למעלה מ-1,500 ארגונים כבר משתמשים בענן של IBM כתשתית לפתרונות VMware. לחברת IBM מצידה יש שותפות עם ענקיות אחרות כמו אינטל, סיסקו ועוד כדי לספק את פתרונות ההתאוששות מאסון, הגיבוי והאבטחה המשולבים לתוך הענן של IBM, עבור פתרונות VMware . וכך בעצם נוצרת מערכת ניהול סיכונים עוצמתית.

לדברי גלסינגר, "לקוחות שרוצים להעביר פעילות לענן צפויים לחוות אתגרים כמו פלטפורמות לא מתאימות, אבטחת קישורים ובעיות נוספות של הגירה לענן. כדי להתמודד עם מערכת האתגרים הזו, אנו מכריזים היום על שירותי הענן ההברידי HCX".

קני הוסיף, כי "הענן של IBM יהיה אחד מהשותפים הראשונים שיתמכו בHCX-, דבר שיפשט את אימוץ הענן ההיברידי, יאפשר תעבורת נתונים מהירה ומאובטחת יותר ויבטיח שמרכזי נתונים של הלקוח ישולבו בשירותי ענן גלובליים קיימים".

ימפל אמר על הבמה, כי "השותפות עם IBM ו-VMware מאפשרת לנו לאחד את הכוח של הענן עם סביבות ה-VMware של הלקוחות שלנו. כך, הם לא יצטרכו לוותר על היתרונות של וירטואליזציה או לתכנן מחדש אפליקציות כדי לבחון ולפתח רק בענן, או לשנות תכניות התאוששות מאסון קיימות כדי להתאימן לסביבת הענן. כעת הם יכולים לעשות הכל במקום אחד".

אלי שקד הוסיף בראיון שקיימנו מיד אחרי סיפור הלקוח של אמדוקס על במת הכנס, כי "אמדוקס הבינו שעולם הטלקום משתנה בתדירות גבוהה מאוד וכדי להישאר רלוונטיים הם צריכים לדאוג לסבבי פיתוח יותר מהירים של המוצרים שלהם, הם חייבים להתאים את המוצרים בדיוק לדרישות הלקוחות שלהם, ואיך עושים זאת ועדיין שומרים על שפיות מבחינת עלויות? בענן היברידי. הם שוכרים פלטפורמה ותשתית מאתנו ולא קונים הכל עבור הלקוח, וכך הם מוכנים בזמן, גמישים ותחרותיים. אמדוקס בעצם אומרת ללקוחות שלהם – אתם מקבלים הכל אצלי וזאת מתאפשר בעזרת השת"פ עם VMware".

לנהל את העננים - בענן

VMware השיקה בכנס VMworld 2017 חידושים בפלטפורמת ניהול הענן שלה - פתרונות שיסייעו ללקוחות להטעין ולתפעל תשתיותIT ושירותי אפליקציות בסביבות מרובות עננים ומרכזי מחשוב מוגדרי תוכנה (SDDC). זו מעין פלטפורמה לניהול ענן שמסוגלת לנהל סביבות היברידיות המשלבות עננים ציבוריים ופרטיים.

חבילת vRealize Suite 2017 כוללת גרסאות חדשות לפתרונות vRealize Operations, vRealize Automation, vRealize Business for Cloud ו-vRealize Log Insight. הפתרונות כוללים יכולות לניהול מחזור החיים של הענן, שיסייעו ללקוחות לבצע מודרניזציה של מרכזי המחשוב שלהם ואינטגרציה של הענן. הם מסייעים בניהול משאבים ואפליקציות בסביבה מרובת עננים: ניוד עומסים בין עננים, והצורך לנטר ביצועים, לנהל נפחי תעבורה ולהציג באופן שקוף התפלגות עלויות בין עננים.

אג'אי סינג, סגן נשיא בכיר ומנכ"ל חטיבת ניהול הענן של VMware, אמר בכנס כי "פתרון vRealize Suite 2017 יאפשר ללקוחות מתחום ה-IT להאיץ את תהליך הפקת הערך של פלטפורמת הניהול ואף להאיץ ולייעל את האספקה והניהול של שירותי תשתית ואפליקציות - באתר הלקוח ובענן".

הכותב היה אורח של VMware בכנס בברצלונה