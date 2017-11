האם שאול אלוביץ' בדרך לספסל הנאשמים? רשות ניירות ערך סיימה את חקירת "פרשת בזק" וממצאי החקירה מסבכים את החשודים בה בעבירות של קבלת כספים במרמה, הדלפת חומרים אסורים מוועדות החברה לבעל השליטה ומקורביו ופעילות מרמתית מתמשכת סביב עסקאות בזק, בן היתר בשיתוף מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר. מטרת ביצוע העבירות להעשיר את כיסו של בעל השליטה במאות מיליוני שקלים.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה הבוקר (ב') על העברת תיק החקירה לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך הכרעה האם יוגש כתב אישום נגד החשודים המרכזיים בה - ביניהם בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ', בנו אור אלוביץ', מנכ"לית החברה סטלה הנדלר, מי שכיהן כדירקטור בחברות בזק, חלל תקשורת ו-yes עמיקם שורר ואנשי הכספים ב- yes, החשב אורן ברגמן ומנהל המחלקה הכלכלית ירון רענן. כמו כן, תישקל העמדתם לדין של פילבר והעוזרת האישית שלו, עדי קאהן גונן.

עמדת הרשות היא כי יש להגיש כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה משנמצאה תשתית ראייתית להעמדה לדין. " במסגרת חקירה סבוכה, מסועפת ומרובת הפרשיות, הגיעה מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך למסקנה, כי קיימת תשתית ראייתית, לכאורה, המבססת את מעורבות החשודים המרכזיים בתיק בעבירות", נכתב בהודעת רשות ניירות ערך על סיום החקירה.

נזכיר, כי החקירה הסבוכה מלווה מראשיתה על ידי פרקליטים מפרקליטות מיסוי וכלכלה, כך שהפרקליטות מכירה היטב את התיק והראיות בו, ועל כן קיימת סבירות גבוה - עד ודאות כמעט - כי יוגשו בו כתבי אישום. זאת, בכפוף לשימוע שיערך לחשודים, שאולי במסגרתו יצליחו חלק מהם לשכנע את הפרקליטות כי אין מקום להעמדה לדין או כי יש להפחית את העבירות המיוחסות להם.

"פרשת בזק", שהחלה כחקירת אי סדרים לכאורה במסגרת עסקת בזק-yes, התעצמה והפכה לשלוש פרשות - האחת עוסקת בחשדות בנוגע להוצאת מסמכים וחומרים מסווגים; השנייה בחשדות בנוגע להתנהלות של בכירים ונושאי משרה סביב עסקאות בעלי עניין; והשלישית בנוגע לעבירות דיווח וטוהר המידות, שמגיעה עד מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר. בכל הפרשות עולים חשדות להפעלת נושאי משרה שונים, הן בחברת בזק והן בשירות הציבורי, לצורך קידום עניינים האישי של בעל השליטה בבזק, וקבלת כספים על ידם בהיקף של מיליארדי שקלים.

החקירה הגלויה בתיק נפתחה בהוראת יו"ר הרשות החלה במהלך חודש יוני 2017 לאחר חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר. במהלך החקירה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות מרובות, ובין היתר עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות שיבוש מהלכי משפט.

במסגרת התיק נחקרו, כאמור, מספר פרשיות הנוגעות להתנהלות חשודה של גורמים בכירים בחברות בזק, יס וחלל וכן של מספר עובדי מדינה הקשורים מתוקף תפקידם בממשקי עבודה מול חברת בזק.

הפרשיה הראשונה נוגעת ל"קבלת כספים במרמה" – במסגרת פרשיה זו הודיעה רשות ניירות ערך, כי נמצאה תשתית ראייתית, לכאורה, לביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברות YES ובזק, אשר היו אמורים לזכות שלא כדין את בעל השליטה בחברת בזק - אלוביץ' - בסך של כ-170 מיליון שקל. זכאותו לכאורה של בעל השליטה לסכומים אלה נגזרה מהוראות הסכם עסקת בזק – YES אשר התנה תשלומים אלה בעמידת חברת YES ביעדים פיננסיים שנקבעו. מממצאי החקירה עולה, כי דיווחי החברה בדבר עמידה ביעדים אלה הושגו לאחר שורה ארוכה ושיטתית של פעולות מלאכותיות במערך התשלומים, הרכישות וההשקעות של החברה אשר כל תכליתן, על פי החשד, הייתה להעשיר את קופת בעל השליטה.

פרשיה שנייה שנחקרה עוסקת ב"הדלפת חומרי הוועדה הבלתי תלויה לבעל השליטה בחברה - אלוביץ' - ומקורביו" – במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית, לכאורה, לביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברת בזק. תשתית ראייתית הנוגעת להדלפות מתמשכות ושיטתיות של דיוני הוועדות הבלתי תלויות של חברת בזק אשר נדרשו לבחינת עסקאות בזק – YES ובזק - חלל. המדובר הוא בעסקאות עם בעל שליטה אשר במסגרתן התחייבה בזק לשלם לבעל השליטה בה סך מצטבר של כ-2 מיליארד שקל.

במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית להעברת מידע מהותי וחסוי מתוך דיוני הוועדה אשר היה בו כדי לחשוף בפני בעל השליטה ומקורביו את עמדות הוועדה ביחס לשלבי המו"מ השונים. עוד עולה מהחקירה, כי לעיתים הנחו בעל השליטה ומקורביו את הגורמים המדליפים מתוך דיוני הוועדה לפעול בקרב חברי הועדה על מנת לקדם או לסכל עניינים בהתאם לאינטרסים שלהם בעסקה.

הפרשיה השלישית שנחקרה מתייחסת ל"קידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין וחוק ניירות ערך" – במסגרת פרשה זו נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע פעילות מרמתית, מתמשכת ומכוונת מצד מנכ"ל משרד התקשורת, פילבר, וכן נושאי משרה ועובדים נוספים בחברת בזק, אשר פעלו בצורה שיטתית לקידום האינטרסים של חברת בזק כאשר פעילות זו מתבצעת לא פעם תוך הסתרתה מהגורמים המקצועיים ובכלל זה המשפטיים במשרד התקשורת ומגורמים רלבנטיים במשרדי ממשלה אחרים.

פעילות זו כללה, בין היתר, העברה שיטתית של מסמכים מסווגים, ניירות עמדה פנימיים, תכתובת ומסמכים מדיונים בין-משרדיים, לרבות כאלה אשר טרם נדונו בפורומים המוסמכים. במסגרת זו נהגו גורמים בחברת בזק לעבור על המסמכים המודלפים, לתת את הערותיהם עליהם, לנסחם ולעיתים אף לכתוב אותם בכללותם והכל בהתאם לצרכיהם האסטרטגיים, הטקטיים והעסקיים.

החקירה נוהלה ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ובמהלכה בוצעו חיפושים רבים ונגבו עדויות ממאות מעורבים ועדים. החקירה לוותה, כאמור, על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר: "אני מודה לחוקרי הרשות על העבודה המקצועית והמאומצת שנעשתה לילות כימים על מנת להשלים את החקירה ולהעביר את התיק לפרקליטות בהקדם האפשרי. מדובר בחקירה מהמורכבות והמסועפות שהתקיימו ברשות, שכללה פעולות חקירה רבות ושימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. החקירה התקיימה במישור הסמוי ולאחר מכן במישור הגלוי בניהולו של מנהל המחלקה, עו"ד אלי לוי, באופן מוקפד, בלתי מתפשר וללא משוא פנים".