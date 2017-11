למרות שכנועי נתניהו: שר החוץ הבריטי יפעל בעד הסכם הגרעין

משרד החוץ הבריטי יצא היום (ד') בקמפיין רשתות לחיזוקו של הסכם הגרעין עם איראן באמצעות קטע וידאו גרפי המסביר עד כמה ההסכם הזה חשוב לעולם, מבחינת הביטחון ומניעת איראן מהשגת נשק גרעיני.

בהודעת המשרד על ביקור שר החוץ הבריטי, בוריס ג'ונסון, בוושינגטון, נאמר שהוא יפגש עם ראשי הסנאט ובית הנבחרים וינסה לשכנע אותם שהסכם הגרעין עם איראן "הופך את העולם לבטוח יותר, ולכן חשוב שהקהילה הבינלאומית תדבוק בהסכם".

לפי ההודעה של ג'ונסון "הסכם הגרעין עובד טוב עד כה. כתוצאה מן ההסכם איראן ויתרה על אחזקת 95% מלאי האורניום שהיה בידיה". כן הוסיף שהתמיכה בהסכם הגרעין אין משמעותה שהקהילה הבינלאומית צריכה להפסיק להתריע ולפעול נגד "התנהגויות איראניות הגורמות הרס ושיבוש, כולל תוכנית הטילים הבליסטיים ומעצר בלתי חוקי של נתינים בריטיים. יחד עם זאת, חשוב שלא נחבר בין סוגיות שעליהן עלינו לגנות את איראן עם הסכם הגרעין, שמביא לניטרול איום הנשק הגרעיני".

שר החוץ הבריטי ציין בהודעתו שלקח לבריטניה, ארה"ב והאיחוד האירופי 13 שנים של עבודה דיפלומטית להגיע להסכם. "עכשיו זה לא הרגע לסכן כל זאת, אלא להתמקד באופן בו איראן דוחפת את חוסר היציבות באיזור".

ג'ונסון יפגש בוושינגטון עם יו"ר בית הנבחרים פול ריאן, מנהיג הרוב בסנאט, מיטש מקונל, יו"ר ועדת החוץ של הסנאט הסנאטור בוב קורקר ועם חברי הקונגרס קארדין, אנגל ורויס.

החלק המדיני העיקרי בנסיעת נתניהו לבריטניה הוקדש לשיחה עם תרזה מיי והצגת פתרונות קונקרטיים בנוגע לאופן שבו ניתן לתקן את ההסכם ו/או לבטל אותו. נתניהו שוחח עם כתבים אחרי הפגישה עם מיי והדגיש שהיעד שלו נותר והיה "Fix it or Nix it" ("לתקן או לבטל"). אך למרות זאת, בהודעת שר החוץ ג'ונסון אין שום רמז על משימת תיקון ההסכם.

נזכיר כי הנשיא טראמפ נאם ב-13 באוקטובר, יומיים לפני שהיה צריך לחתום על מסמך המאשרר שאיראן עומדת בהתחייבויותיה לפי ההסכם. טראמפ הודיע שהוא לא יחתום על אישור ותחת זאת יעביר את ההסכם לקונגרס לבחינה מחודשת של הסעיפים, לרבות האפשרות להגביר סנקציות ואמצעי לחץ אחרים על איראן.