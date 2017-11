תופעה מסוכנת למשקיעים: מתי עלייה של 10% נראית זעומה

קשה למצוא עליות גדולות בשווקים. אבל בימים אלה, נראה שעליות כאלה קיימות בכל מקום - מה שעשוי לחולל שינוי בתיאבון שלנו לקחת סיכונים.

נכון ל-16 בנובמבר, מדד 500 S&P עלה ב-359% מתחילת השוק השורי ב-9 במארס 2009, יחד עם הדיבידנדים, לפי נתוני חברת מדדי S&P ודאו ג'ונס. רק השנה החזירה למשקיעים מניית אלפאבית (החברה האם של גוגל) תשואה של 32%. אמזון החזירה 52%, אפל 50% ופייסבוק 56%, שוב יחד עם הדיבידנדים. ביטקוין, המטבע הדיגיטלי, עלה ביותר מ-700% רק השנה.

על רקע זה, אפילו מה שנחשב בשעתו לתשואה שנתית נדיבה - 10%, נניח - מתחיל להרגיש זעום. מחקר חדש של תהליך פסיכולוגי שנקרא "contrast effects" (אפקטים של ניגוד) מראה איך זה עובד, ומשנה את ההתנהגות שלנו כמשקיעים.

הפרופסורים למימון סמיואל הרצמרק מבית הספר לעסקים בות' באוניברסיטת שיקאגו, וקלי שו מבית הספר למנהל באוניברסיטת ייל, ניתחו קרוב ל-76,000 דוחות רווח והפסד מהשנים 1984-2013, שבהם חברות הרוויחו יותר או פחות מכפי שהמשקיעים צפו.

בהפתעת רווח חיובית, חברה מדווחת על רווח גדול מהתחזית הממוצעת של האנליסטים בוול סטריט. בהפתעת רווח שלילית, הרווח אינו מגיע לאותה תחזית.

החוקרים גילו שכאשר חברות דיווחו על הפתעת רווח חיובית יום אחרי שחברה אחרת - שנמנית עם העשירון העליון של השוק במונחי שווי שוק - הכתה גם היא את התחזיות, מניות אותה חברה לא עלו - אפילו בקירוב - כפי שהיו עולות כרגיל. עם זאת, מניות כל החברות שדיווחו על רווח יום אחרי שחברה גדולה דיווחה על הפתעת רווח שלילית - תפקדו קצת יותר טוב מהרגיל.

הפתעת רווח אמורה להניע את המניה רק מפני שהיא מכילה מידע חדש על מצבה של החברה. למעשה, "החדשות של היום ייראו קצת פחות מרשימות אם ההפתעות של אתמול היו חיוביות", אומר פרופסור הרצמרק. "והן ייראו קצת יותר מרשימות אם ההפתעות של אתמול היו מאכזבות".

בממוצע, הפתעה חיובית מאוד של חברה גדולה אתמול הנמיכה ב-0.55% את תשואת המניה של חברות שדיווחו על רווח היום - גם אם התוצאות שלהן היו טובות בצורה חריגה.

אותו שינוי של 0.55% במחיר נעלם במהרה, כאילו שהמשקיעים הגיבו יותר מדי לאירוע ולהקשר שלו.

מחליפים מניות בחטיפים

מחקר אחר, שפורסם זה עתה ברשומות המדעיות הארציות בארה"ב (Proceedings of the National Academy of Sciences), מצא ש"סכום הכסף שאנשים מוכנים לשלם תמורת משהו הוא פונקציה של מה שהם ראו בעבר הקרוב", אומר קנוויי לואי, חוקר מוח מאוניברסיטת ניו יורק ואחד מעורכי המחקר.

משתתפי המחקר הגישו הצעות מחיר לחטיפים, לא למניות, אבל אם אתם חושבים שלעיסה של צ'יטוס או במבה איננה קשורה בשום אופן להשקעות, אתם טועים.

אחרי שהם נחשפו לסדרה של חטיפים שהם העריכו מאוד, הורידו המשתתפים את הצעות המחיר שלהם לסניקרס ולפריטוס הבאים שהוצעו להם. אחרי סדרת חטיפים שתמורתם הם לא היו מוכנים לשלם הרבה, הם העלו את הצעותיהם לחטיפים הבאים שהם ראו.

"המשקיעים כנראה מעכלים את הרווחים וההפסדים לא רק כשלעצמם, אלא יחסית לרווחים והפסדים אחרים שהם ראו לאחרונה", אומר פרופסור לואי. אם המניות מסביבכם מכפילות את עצמן, עלייה מתונה של 10% תגרום לכם אולי להרגיש ש"זה לא ביג דיל".

האפקטים הללו של הניגוד נמצאים בכל מקום. צאו מאולם קולנוע אל אור השמש, והאור ייראה לכם מסנוור במידה בלתי נסבלת. הביטו במפל מים כמה רגעים, ואחר כך חפץ כלשהו ייראה לכם נע כלפי מעלה. בספיד-דייטים (שבהם מתחלפים הנפגשים במהירות), גברים שזה עתה פגשו אישה מושכת ירגישו שהאשה הבאה שיפגשו פחות מושכת, למרות שמשקיף מהצד היה מוצא שהיא מושכת באותה מידה.

שפע אפקטים של ניגוד בשוק המניות

בשוק המניות יש שפע אפקטים של ניגוד. בחמש השנים האחרונות, מניות של חברות שהיכו את תחזית הקונצנזוס לרווח שלהן עלו ב-1.2% בממוצע בפרק הזמן של בין יומיים לפני הודעת הרווח ליומיים שאחרי פרסום ההודעה.

עד כה ברבעון הנוכחי, יותר מ-90% מהחברות הבורסאיות בארה"ב פרסמו את הדוחות הכספיים - ומתוכן 74% הרוויחו יותר מתחזית האנליסטים. אבל המניות עלו ב-0.4% בסך הכול בממוצע באותם ארבעה ימים - שליש מהעלייה הטיפוסית מהפתעת רווח חיובית בחמש השנים האחרונות. יותר מדי חדשות טובות גורמות להפתעות האחרונות להיראות לא חשובות.

במגזר הקמעונות המוכה, לעומת זאת, כל חדשה שאיננה גרועה מרגישה נהדרת. ב-9 בנובמבר, מייסי'ס הכתה את תחזיות האנליסטים, לראשונה אחרי אכזבות בששת הרבעונים הקודמים. המניה זינקה באותו יום ב-11%. למחרת, מניית J.C. Penney זינקה ב-15% ביום אחרי שהחברה הכתה את תחזיות ההכנסה שלה, והפסידה פחות ממה שצפו אנליסטים. וול מארט סטורס זינקה ב-11% ב-16 בנובמבר, כשהיא הרוויחה יותר מתחזית האנליסטים. ההפתעה החיובית הזו באה אחרי שני רבעונים מאכזבים.

נכון שצריך אולי הפתעות חיוביות יותר ויותר כדי לקבל תגובה חיובית תואמת מצד המשקיעים - או שהמניות נראות כמו מציאה כשהן מתגברות על שרשרת של אכזבות - אבל מדובר רק ברגשות. השוק האמריקאי יקר בכל קנה מידה. אל תניחו לאפקטים של הניגוד לשטות בכם, ולגרום לכם לחשוב שיש בשוק אינספור מציאות.