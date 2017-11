תעבור את הסנאט? רפורמת המיסים הרפובליקאית מקרטעת

המיזם הרפובליקאי לרפורמה מקיפה במערכת המיסוי בארה"ב מקרטע. בית-הנבחרים העביר בנקל הצעת חוק, שבמרכזה קיצוץ מסיבי במיסים למאיונים העליונים, אך הסיעה הרפובליקאית בסנאט טרם הצליחה לגייס 50 סנאטורים – המספר המינימלי שנדרש להעביר הצעת חוק בבית זה – בגלל מחלוקות עמוקות בתוך הסיעה על אופיה של רפורמת המס.

הדשדוש הזה, יחד עם דיווחים על התקדמות בעבודת התובע המיוחד שחוקר את קשרי מטה הבחירות של דונלד טראמפ עם הרוסים, מקדירים את השמים הרפובליקאים לקראת בחירות הביניים לקונגרס בעוד פחות משנה.

לרפובליקאים 52 סנאטורים; לדמוקרטים – 48. בהנחה שאף דמוקרט לא יצביע בעד הצעת החוק הרפובליקאית, יכולים הרפובליקאים להרשות לעצמם עריקות של שני סנאטורים בלבד (שיימנעו בהצבעה; במלחמת האחים שניטשת בקונגרס, איש אינו מעלה על הדעת שרפובליקאי יצטרף לדמוקרטים ויצביע נגד מיזם של מפלגתו). אם 50 סנאטורים רפובליקאים יתמכו בהצעת החוק, יצטרף אליהם סגן הנשיא, שהצבעתו הנוספת מכריעה במצב של תיק"ו, ויעניק להם רוב של 51 קולות.

אבל, לפי הערכות במדיה בארה"ב, לפחות לתשעה סנאטורים רפובליקאים יש השגות על גרסת הסנאט של הצעת החוק. את המתנגדים אפשר לסווג לשלושה מחנות: אלה שטוענים שהקיצוצים במיסים יתפיחו את הגרעון ב-1.4 עד 1.7 טריליון בעשר השנים הבאות; אלה שטוענים שהצעת החוק אינה מטיבה דיה עם עסקים קטנים; ואלה שטוענים שהמיזם רק יעמיק את הפער בין עשירים לעניים ושמדובר למעשה בתכנית רובין הוד הפוכה.

מזה כמה ימים מנסים ראשי הסיעה, ובראשם הסנאטור מיץ' מקונל, לרכך את המתנגדים, אך זו מלאכה סיזיפית: היענות לדרישות של קבוצה אחת תפגע מאליה באינטרסים של קבוצת מתנגדים אחרת. למשל: נוסח אוהד יותר לעסקים קטנים יגדיל כמובן את הגרעון. "הנהגת הסנאט מנסה לרבע את המעגל, או לעגל את הריבוע; איך שלא מסתכלים על זה, הצלחת המאמצים האלה רחוקה מלהיות ודאית", אמר אמש אנליסט בדיון טלוויזיוני.

תוצאה אפשרית: בהעדר הצעת חוק של הסנאט, מיזם רפורמת המס – הבייבי של וול סטריט והמנוע של העליות הגדולות בבורסה - עלול לקרוס תחתיו. התפתחות כזו – במיוחד אחרי כשלון המאמצים לבטל את אובמה-קר - תחשוף את הרפובליקאים לביקורות שהם אינם מסוגלים לנהל את המדינה, למרות שהם שולטים בבית הלבן, בסנאט ובבית-הנבחרים, ותפגע בסיכויי המפלגה לשמור על שליטתה בקונגרס בבחירות הביניים בשנה הבאה. לאחר הכל, הרפובליקאים טרם הצליחו לרשום הישג תחיקתי כלשהו מאז כניסת דונלד טראמפ לבית הלבן, למעט בחירת שופט שמרני לבית-המשפט העליון.

הרפובליקאים בסנאט מנסים להאיץ את ההצבעה על גרסתם לרפורמת המס תוך התעלמות מהליכים פרלמנטריים ותיקים. הלך הרוח בקרב הנהגת המפלגה הוא it’s now or never, כדברי אנליסט שהחל לזמר את שירו של אלוויס פרסלי בעיצומו של דיון רציני על קשיי הרפובליקאים בקונגרס.

אחת הסיבות לחיפזון היא הבחירות המיוחדות לסנאט במדינת אלבמה, מעוז רפובליקאי, ב-12 בדצמבר, שעשויות לשלוח לסנאט, בפעם הראשונה מזה עשרות שנים, מועמד דמוקרטי (המועמד הרפובליקאי מוכתם בהאשמות שהוא פדופיל). אם ההצבעה על רפורמת המס לא תתקיים עד אז, ודמוקרט נוסף יושבע לסנאט, יצטצמם הרוב הרפובליקאי שם עוד יותר, התפתחות שתגביה את המשוכה להעברת הרפורמה.

אבל נראה שהסיבה העיקרית לרצון הרפובליקאי להקדים את ההצבעה היא, שהולכת וגדלה המודעות הציבורית למלכודות שטמונות בהצעת חוק מבחינתם של רוב האזרחים. הרפובליקאים מנסים למכור לציבור, שרפורמת המס תגדיל את ההכנסה הפנויה של כ-ו-ל-ם, שהקיצוצים במס יתנו תנופה חזקה למעמד הביניים.

אבל סקר של אוניברסיטת קוויניפאק, מ-15 בנובמבר, העלה, כי 52% מהאמריקאים מסתייגים מהמיזם. רק 25% תומכים בו. 61% סבורים שרק העשירים, או בעיקר העשירים, יפיקו תועלת מהצעת החוק הרפובליקאית. רק 24% מאמינים שמעמד הביניים יקטוף את רוב פירות המיזם. 59% אומרים, כי התכנית הרפובליקאית מטיבה עם העשירים על חשבון מעמד הביניים. אתמול (ב') נערכו עשרות הפגנות מול משרדי מחוקקים רפובליקאים במדינות רבות. הרפובליקאים מבינים, שכל השתהות רק תגדיל את החיטוט בפצע הזה והם רוצים להיפטר ממנו, ויפה שעה אחת קודם.

שמן למדורת ההתנגדות הציבורית לרפורמת המס משמש דו"ח חדש של משרד הקונגרס לענייני תקציב (CBO), גוף בלתי מפלגתי של הקונגרס שמיועד לתת חוות דעת מקצועיות על העלויות והתוצאות של יזמות חקיקה. הדו"ח קבע: "תכנית המס של הרפובליקאים בסנאט תעניק קיצוצים משמעותיים במיסים והטבות אחרות לאלה שמשתכרים יותר מ-100 אלף דולר בשנה, אך תפגע בצורה הקשה ביותר באלה שנמצאים בתחתית סולם ההכנסות".

ב-2019, אמריקאים שמשתכרים פחות מ-30 אלף דולר בשנה יספגו את המכה הקשה ביותר, על פי הצעת החוק הרפובליקאית, לדברי CBO. ב-2012 יינחת הפטיש על ראשי אלה שמביאים הביתה פחות מ-40 אלף דולר בשנה, וב-2027, המפסידים יהיו אלה שמשתכרים פחות מ-75 אלף דולר בשנה. לעומת זאת, מיליונרים ואלה שמשתכרים בין 100 אלף ל-500 אלף דולר בשנה יהנו מההטבות הגדולות ביותר, על פי הניתוח של CBO.

ככל שיתרחב הדיון הציבורי על המשמעויות החבויות של המיזם הרפובליקאי, כן יגדל הלחץ הציבורי על הרפובליקאים לשנות את המיזם מהיסוד. אבל שינוי כזה הוא מעשה שלא ייעשה, כפי שהודו באחרונה כמה מחוקקים רפובליקאים. זה לא רק עניין אידיאולוגי – ממשלה קטנה היא משאת נפשם של הרפובליקאים, והדרך לכיווצה הוא סתימת צינורות המיסים שמזינים אותה – אלא גם עניין מעשי ביותר: קיצוץ במיסים הוא הבטחה שנתנו מאות מחוקקים רפובליקאים לתורמים הגדולים של מפלגתם, ואף מחוקק אינו רוצה להרגיז את אלה שמפרנסים אותו.