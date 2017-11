לא רק עלי אקספרס: עליבאבא מתרחבת לכל הכיוונים

רוב הישראלים מכירים את עליבאבא בזכות עלי אקספרס, אחד מאתרי הקניות הפופולריים בעולם, שנחשב למקום שקל למצוא בו מוצרים זולים. ואולם, פעילותה של עליבאבא - בסין וברחבי העולם - רחבה הרבה יותר. הכניסה הרשמית שלה לפעילות בישראל היא רק חלק מהפיכתה המתמשכת לאימפריה גלובלית, שלא נופלת מחברות הטכנולוגיה המערביות הגדולות ביותר. שווי השוק שלה עומד על כ-480 מיליארד דולר, לא הרחק מפייסבוק (530 מיליארד) ומאמזון (575), והדו"חות הכספיים שלה לרבעון השלישי היכו את התחזיות.

לצד עלי אקספרס, עליבאבא מחזיקה גם בדומיין Alibaba.com שבו נמכרים מוצרים לסיטונאים, ובעוד שורה של קניונים ואתרי מסחר, בעיקר בסין. בנוסף משקיעה החברה גם במדיה: היא בעלת השליטה ב-ChinaVision Media Group ויש לה אחזקות מיעוט ב-Youku, הגרסה הסינית של יוטיוב. היא משקיעה בחברות שיתוף נסיעות כמו Lyft (המתחרה באובר בארה"ב) או Didi Chuxing הסינית, שתיים מהחברות הבולטות ביותר בתחום זה. היא מפעילה את שירות התשלומים Alipay שמגלגל מאות מיליארדים בשנה, פועלת בתחום הענן, מציע שירותי כריית מידע וב-2014 אפילו רכשה 10% מהדואר הסינגפורי.

במקור הוקמה עליבאבא בשנת 1999 כמפעילת אתרי מסחר אלקטרוני. ב-2004 היא שקלה להיהפך לציבורית, אולם גנזה את היוזמה הזו, וכך היה גם ב-2007. לבסוף, בשנת 2014, החלום להגיע לבורסה התגשם בגדול: עליבאבא החלה להיסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) וגייסה 25 מיליארד דולר - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה.

המורה לאנגלית שהפך ליזם

מאחורי עליבאבא עומד ג'ק מא, אחד היזמים הידועים בעולם כיום, וטיפוס לא שגרתי בלשון המעטה. לפני מספר שנים, למשל, הגיע מא לאירוע עובדים כשהוא לבוש בבגדי עור, עם ליפסטיק שחור ונזם באף. הוא ביצע את השיר Can you Feel the Love Tonight של אלטון ג'ון, ו-16 אלף מעובדי החברה הגיבו בתשואות.

זה לא הפרט המסקרן היחיד בביוגרפיה של מא. כילד הוא היה גרוע במתמטיקה, וכשניסה להתקבל לאוניברסיטה נכשל פעמיים. בהמשך הוא התקבל ל"מכון למורים של הנגז'ו", ובראשית שנות ה-90 עבד כמורה לאנגלית באוניברסיטה המקומית והרוויח 12 דולר בחודש. בשנת 1994 הוא פתח חברה לתרגומים שבזכותה ביקר בארה"ב, שם נחשף לראשונה לאינטרנט. באותה תקופה, כלי התקשורת הממלכתיים של סין אפילו לא הורשו לספר על קיומה של רשת התקשורת החדשה.

לאחר ניסיון כושל לייסד חברה שתשמש כגרסה הסינית של "דפי זהב", מא עבר לעבוד במשרד לסחר חוץ של סין. באחד הימים הוטל עליו לקחת מבקר אמריקאי לסיור בחומה הסינית. המבקר היה ג'רי יאנג, מייסד יאהו. מא הבין לאן נושבת הרוח, ובתחילת 1999 כינס 17 חברים וייסד את עליבאבא בדירתו בהנגז'ו. חבריו מאותה תקופה מספרים על מסע שכנועים שכלל הרצאות מרתקות, שחשפו את שאיפותיו וחזונו. לפי אחד המקורות, מא גייס מכ-80 חברים הון התחלתי של 60 אלף דולר כדי להקים את החברה.

"המוחות של הסינים לא פחות טובים משל האמריקאים, ולכן אנחנו מעזים להתחרות בהם", אמר מא לעמיתיו בנאום שתועד במצלמה, "אם נהיה צוות טוב ונדע מה אנחנו רוצים לעשות, אחד מאיתנו יוכל להביס עשרה אמריקאים".

עליבאבא