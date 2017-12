מתוק כשמר לי; בתוך יממה אחת, הפסד צורב וניצחון סוחף לטראמפ

טראמפ השיג הלילה את הניצחון הגדול שלו עד כה בתחום החקיקה – רפורמת המס, וגם את ההפסד הגדול שלו עד כה – הודאה באשם של היועץ לבטחון לאומי לשעבר, מייקל פלין. האחרון הגיש הודאה כתובה לבית המשפט אתמול (ו'), לפיה הוא שיקר בדיווחים שלו בנוגע לשיחות שניהל עם שגריר רוסיה בארה״ב, סרגיי קיסליאק. אך הודאה בשקר היא עבירה הרבה פחות חמורה מעבירות אחרות שפלין יכול היה להיות מואשם בהן, וההנחה בארה״ב הינה שהודאתו המצומצת מגיעה בתמורה למידע שהוא ימסור למולר בנוגע למעורבות בכירים אחרים במעגל הקרוב של הנשיא, אולי אף הנשיא עצמו. בחתימה על ההודאה ובהסכמתו למסור פרטים, הצליח פלין למלט ככל הנראה גם את בנו, פלין ג׳וניור, מאימת חקירות מולר.

על המתוק:

מאוחר בלילה הצליח טראמפ, סוף סוף ואחרי 10 חודשי נשיאות סוערים, לאחד את המפלגה הרפובליקנית ולהעביר רפורמת מס בעלת משמעות מרחיקת לכת. מהלך כלכלי כזה לא בוצע בוושינגטון עשרות שנים.

מתוק ומר, חמוץ ומלוח. ממתקי הג׳ינגר המסורתיים, מהם מכינים בתי חג מולד מעטרים את מסדרונות הבית הלבן. השנה, ה-Masterpiece הוא בית הג׳ינג'ר במשקל 160 ק״ג המוצב לתפארת בחדר האירוח הראשי על השולחן הגדול. כ-25 אלף מבקרים יחלפו על פני בית הג׳ינג'ר, יצטלמו איתו ועם קישוטי החג המופלאים שמציפים את הקומה הראשונה של הבית.

מגזיני האופנה 'אל' ו'קוסמופוליטן', כיסחו באופן מרושע השבוע את הגברת הראשונה מלניה טראמפ. ככל גברות הבית הלבן לפניה, מלניה חשפה את הקישוטים והאוצרות, עץ חג המולד והתאורה בפני התקשורת. אך האכזרים בטוויטר ובאתרים נתפסו לתמונתה בלבוש לבן צועדת בתוך שדירת עצים לבנים-כסופים קפואה כמה שנראה כחלק מסרט אימה.

קיראו עוד ב"גלובס"

על המר:

האימה, הפחד ואולי הטעם המר, שורים במסדרונות בשל החקירות שמנהל בקפדנות ושקט ראש האף.בי.איי לשעבר, רוברט מולר, לא בגלל עצי החג. אתמול הטיל מולר את הפצצה הגדולה שלו ביותר עד כה, הבאת מייקל פלין לבית המשפט. הלוטננט גנרל בדימוס, מי שליווה את טראמפ בצמוד במהלך הקמפיין, מי שעמד מעל בימת היכל הספורט וולס-פרגו בקליבלנד ביולי 2016 (למזלי העיתונאי, יצא לי לחוות זאת מתא העיתונות שם) וצווח Lock her up, lock her up כשהוא הופך את קמפיין טראמפ לכתב אישום מהדד נגד מזכירת המדינה לשעבר, הילרי קלינטון, בנוגע לכך שלא השתמשה באחסון-און-ליין של מחלקת המדינה למיילים שלה, אלא בשרת פרטי.

צרחות ה-Lock her up הדהדו משם ואילך בקמפיין. טראמפ עצמו חזר על כך בנאומיו במהלך חודש ספטמבר והציבור האמריקאי השתכנע שמדובר בפושעת גדולה. טראמפ הבטיח שאחרי שיבחר יורה לשר המשפטים לפתוח בחקירה פלילית נגד קלינטון. בינתיים חלפה כמעט שנה, פלין של טראמפ שימש כבכיר בצוות המעבר ולאחר מכן כיועץ לבטחון לאומי במשך החודש הראשון של הממשל, עד שנודע לסגן הנשיא מייק פנס, שפלין שיקר לו והביך אותו (בנוגע למגעיו עם הרוסים). העבירה בה הודה ביום שישי, טומנת בחובה עונש מאסר של עד 5 שנים.

אך הפרשנים בארה״ב הבינו את ההודאה בכתב שהוא מסר לבית המשפט כהסכמה לתת לחוקר המיוחד מולר, פרטים נוספים שמתוכם אפשר יהיה להבין, מי בצוות של טראמפ ניסה לעשות יד אחת עם הרוסים, מתי החלו התיאומים הללו, והאם האשם יטפס גבוה גבוה עד לנשיא עצמו.

אך נחזור לרגע לחלק המתוק והסוכרני של ליל שישי אתמול בוושינגטון. חיוכו הרחב והנינוח של מנהיג הרוב בסנאט, מיטש מקונל, המחיש את הסיפור כולו. היחסים שלו עם הנשיא טראמפ היו מתוחים, במיוחד אחרי כשלון חקיקת ביטול אובמה-קייר, כלומר הניסיונות לנתץ עד עפר את רפורמת הבריאות של הנשיא הקודם, ברק אובמה. סנטורים רפובליקנים רבים התנגדו לכך. אותם המתנגדים (קולינס ממיין וג׳ונסון מוויסקונסין למשל), התרצו לעבוד עם מפלגתם השבוע והצביעו בעד רפורמת המס בלילה.

רפורמת המס, ספר עב כרס של 500 עמודים היא בעלת משמעות בעיקר עבור בעלי חברות. מס החברות הופחת מ-35% ל-20% , צעד חסר תקדים אשר ישפיע על חוקי המס במדינות נוספות בעולם. גם בישראל, ראש הממשלה אמר ל"גלובס" (בעת שהותו בלונדון רק לאחרונה ), שישראל תצטרך לבחון את המהלך האמריקאי ולבצע התאמות. רפורמת המס של טראמפ מעניק גם הקלות מס גדולות לבעלי עסקים קטנים ולמי שמאוגדים לפעילות עסקית שלא באמצעות חברות בע״מ.

המפלגה הדמוקרטית התנגדה באופן מוחלט לחוק על כל סעיפיו, תוך שהם טוענים שהחוק מיועד לסייע לעשירים ולא יעזור למעמד ביניים ועני. צוות המסים של ועדת הקונגרס העריך שמשמעות החקיקה היא קיצוץ של 1.5 טריליון בגביית מסים וההנחה היא שהפחחת המס תפוצה בהמשך באמצעות צמיחת הפעילות העסקית, עידוד טבעי לפריחת פעילות עסקית, הקמת עוד חברות, שכירת עוד עובדים וכולי. זאת על אף שצוות המסים של הקונגרס ציין בימים האחרונים שזה הוא צפי לא מדויק וכי משמעות החקיקה היא הגדלת החוב הלאומי בכ-1 טריליון.

אחד ההיבטים המשמעותיים של החקיקה הוא ביטול החוק שחייב את האמריקאים לרכוש ביטוחי בריאות. היבט זה של אובמה-קייר היה מן השנויים במחלוקת, שכן נתפס כמס נוסף שהשית אובמה על האזרחים. הרפובליקנים הריעו בלילה לביטול ההיבט הזה של חוק הבריאות.

אחרי שפתחו שמפניות ואולי הקדימו את נשיקות החג מתחת למיסלטו (ענפי עץ הדבקון התלויים לקישוט המשוקפים ועל פי המסורת אוהבים מוצאים אחד את השני/ה ומתנשקים שם) - ראוי שלא להשתכר יתר על המידה. כי רוח החג הקפואה עשויה לבשר גם רעות למשפחת טראמפ הרחבה.

השאלות הפתוחות כיום בפני החוקר המיוחד הן, מי הורה לפלין להרים טלפון לשגריר הרוסי בארה״ב, באותו היום בו הנשיא אובמה הוציא צו לסילוק הרוסים מאדמת ארה״ב, כאשר עלו לראשונה החשדות למעורבות רוסית בבחירות. לפי הודאת פלין, הוא העביר את הבקשה לשגריר הרוסי, קסיליאק, שתגובת פוטין לא תהיה חריפה מדי וכך למחרת פוטין הגיב בשליטה עצמית לצו הסילוק, וטראמפ צייץ שבחים לפוטין (דצמבר 2016 ). האם היה זה ג׳ארד קושנר שהפעיל את פלין, או דון טראמפ ג׳וניור, בנו של הנשיא. כזכור, פלין שיקר לאחר מכן לסגן הנשיא מייק פנס ולמי שהיה ראש הצוות של הבית הלבן פריביוס, והביך את סגן הנשיא כאשר האחרון הכחיש כל מעורבות אל מול פוטין.

שאלה נוספת נוגעת לנסיועות להשפיע על הרוסים לקראת ההצבעה במועצת הבטחון של האו״ם על ההחלטה שגובשה נגד ישראל. כזכור, בימים האחרונים של שנת 2016 , המדינות החברות באו״ם הניעו החלטה נגד ישראל, בין השאר כתגובה זועמת על חוק ההסדרה שעבר שלוש קריאות זמן קצר לפני כן. בפעם הראשונה בימי נשיאות אובמה, הוא לא הפעיל את זכות הוטו ונמנע בהצבעה, תוך שהוא מאפשר להחלטה לעבור. הרוסים תמכו בהחלטה. אך מה הם המגעים שניסו להוביל צוותו של טראמפ בימים שלפני כן?

בארה״ב החוק אוסר על מי שאינו נשיא ואינו חלק ממחלקת המדינה להתערב ביחסי החוץ של ארה״ב. מדובר הוא בחוק לוגאן, שמעולם לא הופעל.

השאלה הגדולה היא האם פלין יוסיף למולר פרטים נוספים המעידים על מעורבות ישירה של הנשיא, וכיצד יפרש מולר את המידע הזה.