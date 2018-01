ימים יגידו: אפליקציות לייצור סרטון סיכום שנה

הרבה דברים משותפים יש לעמק הסיליקון ולתל אביב, ואחד מהם הוא ההסכמה לגבי העובדה שערב השנה החדשה (או הסילבסטר בשמו המאומץ) הוא אחד הערבים הרעים ביותר לצאת בהם למסיבות ולאירועים חברתיים, ובאותה שעה - גם אחד הימים החשובים ביותר להסתכלות פנימית, הצבת יעדים לשנה הבאה והתרפקות על הרגעים המאושרים של זו החולפת.

בעידן שבו כל מה שלא זוכה לסטטוס בפייסבוק, ציוץ מתוזמן באותו הרגע בטוויטר ופילטר מושלם באינסטוש לא באמת קרה, לא פלא שהרבה אנשים נודרים להיות טובים יותר בכל הקשור לשימוש ברשתות החברתיות בשנה הקרובה, החלטה פופולרית נוספת לשנה החדשה היא לזכור את הרגעים הטובים, לבלות יותר זמן איכות עם אנשים קרובים ולהנציח את החיוכים שהיא מביאה איתה.

וכדי לייעל את ההבטחה הזאת - וכמובן לשתף אותה - יש כמה אפליקציות שמציעות לתפעל פרוצדורה פשוטה למדי: איסוף תמונה אחת מכל יום בשנה, ויצירת סרטון שבו כל תמונה זוכה לשנייה אחת בדיוק. בכל רגע ניתן כמובן לשנות את התמונה המוקדשת לכל אחד מהתאריכים, וניתן גם לצפות בסרטון שנאסף עד לתאריך הנוכחי ולקבל "בקרוב" של הסרט. רוב האפליקציות כוללות גם פונקציות מתוחכמות של פילטרים, הוספת כתוביות ואפקטים של עריכה שיכולים לסייע לזקק את הרגע היומי הנבחר.

האפליקציות שנוצרו בשנים האחרונות למטרה זו רבות באופן מפתיע. הגרסה החינמית הפופולרית ביותר היא Project 365, שמציעה מעט מאוד אפקטים מתקדמים ושכלולים, אבל סוגרת את הפינה ביעילות. פרוג'קט 365 גם מציעה גרסה מתוחכמת יותר בתשלום, ללא פרסומות ועם תוספת פיצ'רים מתקדמים כמו אפשרות להטמיע סרטונים או קובצי אקרובט במקום תמונות, אפשרות לערוך סרטונים של יותר משנה אחת, או אפשרות לערוך כמה פרויקטים במקביל - למשל סרט שנתי גם לעבודה וגם לחיים הפרטיים, או אחד עבורכם ואחד עבור מעקב אחר ההתפתחות של אחד מבני הבית ולתעד אותם בכל יום.

לצד פרוג'קט הופיעו אפליקציות יותר מתוחכמות עם אפשרויות מתקדמות יותר - כולן בתשלום מינימלי שנע בין דולר אחד לשבעה דולרים. עם אלה ניתן למנות את "שנייה אחת ביום" (One second every day), שזכתה לשלל פרסים על השימוש המעולה והידידותי שלה במצלמת האייפון. עלותה: כ-5 דולרים. לצידן בולטת גם אפליקציית "כל יום" (Everyday), שניחנת בעיצוב מפתה ומיקוד בתמונות סלפי כדי לראות את השינוי בתווי הפנים והלוק האישי לאורך השנה. כל האפליקציות פשוטות לשימוש ומאפשרות גם תזכורות כדי לוודא שלא תשכחו אף יום בדרך לסרטון של 2018.