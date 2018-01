מווייז למרצדס: הישראלי שאחראי לפיתוחים בעולם הרכב החכם

ליעד יצחק לא ציפה שהקדנציה שלו כ-CTO בחברת Karhoo תהיה כה קצרה. אחרי חמש שנים כראש תחום דאטה, מיפוי ובדיקות איכות בווייז הוא החל לעבוד ביולי 2016 בחברה הלונדונית, שעסקה בטכנולוגיות בתחום התחבורה. בחודשים שלאחר מכן הקים מרכז פיתוח בהרצליה ובו קרוב ל-30 עובדים, אך בסוף אוקטובר קיבל הודעה מפתיעה: ל-Karhoo נגמר הכסף והוא נדרש לפטר את העובדים ולסגור את מרכז הפיתוח.

לאחר כמה ימי חשיבה החליט לפעול אחרת ולחפש בעלים אחרים למרכז הפיתוח. הוא החל במו"מ מהיר עם כמה חברות, ובתוך שבועיים הגיע לסיכום עם ענקית המיפוי HERE טכנולוגיות. HERE הוקמה ב-1985 בארה"ב, וב-2007 נרכשה על ידי נוקיה. ב-2015 נרכשה שוב החברה, על ידי קונסורציום של יצרניות הרכב הגרמניות אאודי, BMW ומרצדס, ולפני כשנה הצטרפה אליהן אינטל, שרכשה כ-15% ממניות החברה. Here מעסיקה כ-6,500 עובדים בכל העולם, והיא אחראית לכ-80% מהמפות המוטמעות בכלי רכב.

היוזמה של יצחק הביאה להקמת חטיבת HERE Mobility, אותה הוא מנהל כסמנכ"ל בחברה העולמית. כשנה לאחר מכן, משיקה היום החטיבה של יצחק שני מוצרים בולטים: מרקט פלייס לספקי תחבורה, המושק במקביל ב-17 מדינות באירופה, ומערכת לאופטימיזציה וייעול הניהול של ציי רכב. בזמן שחלף מאז הקמת חטיבת המוביליטי עבר מרכז הפיתוח לרעננה וצמח ל-120 עובדים, לצד 30 עובדים השייכים לחטיבה וממוקמים בברלין. עד סוף השנה, צופה יצחק, יגדל מרכז הפיתוח ל-200 עובדים.

הצמיחה המהירה של חטיבת המוביליטי ב-HERE מתאימה לתחזית שפירסמה חברת המחקר מקינזי לפני שנתיים, לפיה תחום הטכנלוגיות לעולם התחבורה יגדל פי עשרה עד 2030 ל-1.5 טריליון דולר בשנה, בעיקר בזכות התפתחויות טכנולוגיות בתחומי הרכבים האוטונומיים והמקושרים, ורגולציה הצפויה להקשות על בעלי רכבים פרטיים להיכנס למרכזי הערים. אך אליה וקוץ בה, טוען יצחק, משום שהמבנה החדש של השוק מאיים לפגוע ביכולת התחרות של השחקנים הקטנים.

"אנחנו באים לפתור שני מחסומים שמולם ניצבים השחקנים הקטנים. אחד הוא ההגעה לביקוש, כששחקניות ענקיות כמו אובר מתחילות להשתלט על השוק. המחסום השני הוא טכנולוגי. ציי הרכב הגדולים מפתחים לעצמם מערכות אופטימיזציה, והם יעילים ב-20%-30% ואפילו 50% יותר מהקטנים. המערכות שלהם עוזרות לקבוע מי יקבל כל נסיעה, מהם מסלולי הנסיעה האופטימליים ואיך לנהל את הזמן הריק. הפתרונות הקיימים לא זמינים לשחקנים הקטנים, ואנחנו רוצים לסגור את הפער הזה ומציעים מערכת מבוססת ביג דאטה, למידת מכונה ואלגוריתמיקה חכמה", מסביר יצחק.

המרקט פלייס הוא פתרון מסוג אחר. מדובר בממשק המאפשר לכל ספק תחבורה להתמודד על נוסעים מול המתחרים. "יצרנו פלטפורמה שכל מי שרוצה להציע בצורה גלובלית שירותי מוביליטי יוכל להצטרף", אומר יצחק. "הכוונה למוניות, לימוזינות, השכרת אופניים, טיסה, אוטובוס, רכבת, מוניות שירות". עד כה הצטרפו כמה עשרות ספקים ובהמשך השנה החברה מצפה לצרף מאות נוספים לא רק באירופה אלא גם בארה"ב ובדרום אמריקה, שגם בהן תושק הפעילות.

"בצד הביקוש", מוסיף יצחק, "כל מי שבונה אפליקציה יכול להתחבר. אם יש אפליקציית הזמנת טיסות, יהיה אפשר להזמין בה גם את המונית למלון. או אפליקציה של מסעדה, יהיה אפשר להכניס בה כפתור שדרכו אפשר לבדוק את כל דרכי ההגעה השונות למסעדה. דוגמה נוספת היא של עיר חכמה - אם היא רוצה להציע הרבה מאוד שירותי מוביליטי, הם לא יצטרכו להתחבר לכל ספקי השירות אלא למרקט-פלייס. נפתח בעתיד אפליקציה שלנו, אבל אנחנו לא רוצים לייצר מצב שבו יש רק אפליקציה אחת שרק דרכה אפשר לצרוך את השירות".