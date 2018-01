בתום היום הראשון של ועידת ישראל לעסקים, נערך ערב גאלה בסימן "אבולוציה, רבולוציה או More of the same?", על רקע התחדשות "גלובס" ובמעמד שר האוצר, משה כחלון. העיתונאית גל גבאי ערכה שיחה עם אלונה בר און, יו"ר "גלובס", בנושא החזון לעתיד. כמו כן נאמה עולא בכר סלאמה, נציגת רשימת ה-40/40 - המנהיגות הצעירה של ישראל.

דבריו של שר האוצר כחלון בערב הגאלה נקטעו על ידי מוחים בנושר הדיור הציבורי והנכים. המוחים צעקו בין היתר: "הון, שלטון, עולם תחתון". כחלון אמר שבתקציב שיובא לאישורו מחר, יש תוספת של 9% בנושאים ציבוריים כמו דיור ציבורי, תקציב לנכים. לדבריו זה תקציב שידבר על צמיחה ועל השקעות. לדבריו, "הגדלנו את ההוצאה הציבורית".

"המשק בצמיחה והוא מאפשר לתת יותר. באופן טבעי, ברגע שמשק צומח יש עודף פעילות ועודף הכנסה מגבייה וזה כל הסיפור של הכלכלה שעובדת בשנים האחרונות. יש צמיחה הגירעון נמוך, יחס הון תוצר נמוך,ואני מקווה שגם בשנה הבאה נצליח לשמור על גירעון נמוך".

איך צומחים וגם לא מקצצים?

"אחת הפעולות שמעוררות צמיחה זה הורדות מסים. אמרו לי: אם לא תעלה 8 מיליארד מסים... ההכנסות רק גדלו והצמיחה גדלה. אם את מבינה שאנשים כדאי להם לייצר ולעבוד ולביא השקעות, יש יותר כסף במשק".

יש כל הזמן דרישות להגדיל את תקציב הביטחון. יש סיכוי להגדיל צמיחה כל עוד התקציב כל-כך גבוה?

"תקציב הביטחון סגור לחמש שנים, לכן כמעט ואין דרישות. יש פרויקטים כאלה ואחרים, אך אנו כרגע עובדים לפי זה. לא זזים ממנו. תוכנית התר"ש (תוכנית רב שנתית) עובדת טוב. זה הפיתרון של התר"ש".

למרות שליברמן רצה עכשיו תוספת תקציב.

"זה טבעי שנישאר שם 12 שעות אבל בסוף נסיים את זה".

יוצא שאתה שר אוצר די נדיב. אנו רגילים לכך ששרי אוצר לא פופולריים כי הם מקצצים.

"איפה שצריך להתייעל אנו מתייעלים ואיפה שצריך לקצץ אנו מקצצים, אך אני מאמין שצריך לטפל גם בהוצאות אבל גם בהכנסות. עשינו גילוי מרון, הטבות מס על חברות ארנק. זה הפתח לשמור על כלכלה יציבה ואחראית. ברגע שעודדנו הכנסות והתחזיות צופות הכנסות גדולות זה מאפשר להוציא יותר".

אמרת פעם שתפקיד החלומות שלך הוא שר אוצר. זה עדיין נכון?

"זה מרתק וזה תפקיד מאוד משפיע. שר אוצר הוא לא גזבר. יש לי מדיניות ברורה, מדינית כלכלית ולכן אני מצליח לקדם את הנושאים שבהם אני מאמין. אני לא מפרק קואליציות".

כשאתה לא עושה מה שמצפים ממך אתה חוטף.

"כשאני רואה ששותפים שלי מבקשים כל מיני דברים כמו פיסקת התגברות, אז הוספתי במהלך המו"מ את העניין הזה שלא יהיה שינוי לא בהרכב בית משפט עליון, לא בחקיקה, בלי אישור שלנו, כלומר, זכות הווטו. זה הגיע אח"כ. אני רואה בזה מחמאה שאנו יושבים פה ואנשים יושבים פה וצועקים. זו דמוקרטיה".

אי-אפשר לטעות, יש דברים בקואליציה הזו שלא מקובלים עליך.

"לא תמכתי בחוק הצרפתי, שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. כמו שאני מעביר חוקים שחלק מהקואליציה לא אוהבים, הם גם תוכמים בזה. כל זמן שאני שותף בקואליציה, אני מחויב להסכמים קואליציוניים. דברים שאני יכול לחיות איתם".

אם לא היית יכול להסתכל על עצמך במראה היית מפרק?

"עובדה שעצרתי כמה דברים, התאגיד, חוק ההגברות. היינו על סף בחירות ולא עצרתי".

מרכז הליכוד של היום זה מרכז הליכוד של פעם?

"לא תשמעי ממני דברים רעים על הבית שבו גדלתי".

דיור הוא טיקט משמעותי שלך. אי-אפשר לומר שאתה לא עושה, אך אפשר לתהות אם אתה מצליח. יש משהו א-נורמלי במה שקורה.

"כרגע אנו ב-2.6% עלייה שנתית, ואין לי ספק שזה יירד. אנו מדברים ביחס לעלייה של 8-9%. אין לי ספק שככל שיחלוף הזמן, זה יילך לכיוון פתרון. אנו רואים בלימה וירידה, הכיוון הוא נכון. לא יודעת אם זה ייקח שנתיים שלוש, אנו פועלים להוריד ולספק לצעירים דירות".

אתה ונתניהו - איך?

"כבר לא לא".

אתה וגבאי?

"כבר לא".