למה מתעקשים על תחזית ורודה לכלכלה ולמניות גם ב-2018?

בתחילת כל שנה מפרסם שבועון השוק האמריקאי בארונ'ס את התחזית המסורתית של אסטרטגים בכירים להשקעות לשנה החדשה, וזו תמיד סיבה לקריאה טובה, אם כי לא מחייבת. קשה להצביע על שנים רבות שבהן השבועון הזהיר בתקיפות את קוראיו מפני ירידות חדות בשוק המניות.

המסורת רבת-השנים היא להנעים את קריאתם של המשקיעים בפניני לשון אופטימיות-שוריות בפרוס השנה הבאה לטובה. דורות של משקיעים אמריקאים (וקוראי "גלובס" ביניהם במשך שנים רבות) גדלו על דברי חכמים, שחלקם לא התחלפו מאז המאה שעברה.

זוכרים את אבי ג'וזף כהן? הגברת הנעימה הזו, אסטרטגית המניות של גולדמן זאקס, מן הסתם בשנות ה-70 לחייה, נחשבה לגורו הבלתי מעורערת של וול סטריט לפני המשבר הפיננסי של 2008. קביעותיה ששוק המניות האמריקאי אינו נסחר בערכים מתוחים ובמחירים מנופחים הוכיחו את עצמן מדי שנה בדייקנות מדהימה - עד למשבר.

כותב שורות אלה נשלח לראיין אותה בתחילת העשור שעבר, לצד עורכים כלכליים בכירים בעיתונות הישראלית. ניסיון שלי להצביע על קצת קצף בשוק האמריקאי נתקל אז בכתף קרה, ובכמעט התעלמות של גורו שלא ציפתה לביקורת בארץ הקודש. קולגות העירו לי שכך לא מדברים עם גורו, והבלגתי. לזכותה של ג'וזף כהן ייאמר, שתמיד מעניין לקרוא מה היא חושבת. גם הפעם, ומיד נגיע לכך.

כן, הריאיון השנתי של מועצת חכמי השולחן העגול של בארונ'ס, כך נקרא רשמית הגוף הזה, עורר בנו נוסטלגיה לא מעטה. זוכרים את מרי מיקר, האנליסטית שהייתה הכוהנת הגדולה של מניות הדוט.קום בשנות ה-90 העליזות? בדיעבד, מיקר צדקה בכל תחזיותיה: אמזון.קום אכן הפכה למפלצת מפחידה, שעושה מה שהיא רוצה לתעשיית הקמעונות, אבל הנבואה הזו של מיקר הקדימה את העתיד בעשרים שנה.

בערך שנתיים אחרי נבואותיה השוריות הגיעה פקיעת בועת הדוט.קום, כפי שהיא נקראה אז, בתחילת שנת 2000, ומשקיעי אמזון איבדו זמנית את המכנסיים. גורלם שפר עליהם מאז, שלא כמו עשרות עסקי אינטרנט שהלכו לעולמם עם כספי המשקיעים שלהם.

המשך של 2017

גם הפעם, כתבת השער לרגל השנה החדשה היא אופטימית. הכותרת היא Bright Outlook for the Economy and Stocks, כלומר "תחזית ורודה לכלכלה למניות". ומדוע לא, בעצם? המניות האמריקאיות, כותב בארונ'ס, החזירו למשקיעים 20% מרשימים בשנה שעברה, והן חזרו למסלול המרוץ גם השנה, עם ציפיות לצמיחה כלכלית חריגה ולרווחי חברות "בריאים".

הפאנליסטים של בארונ'ס, כולם אסטרטגים מהשורה הראשונה בבתי ההשקעות הגדולים, שוחחו עם עורכי בארונ'ס ב-8 בינואר. הם צופים באופן כללי המשך של 2017 בחודשים הבאים - עוד עליות למניות הגדולות כקטנות - כאשר הכלכלה העולמית נהנית מרמת הצמיחה המתואמת ביותר מאז ממשל אייזנהואר, לפי אחד החכמים. זאת, למרות שהכלכלה העולמית ואיתה וול סטריט השתנו פלאים בשישים השנים האחרונות.

מה שמסייע לכלכלה ולרווחים, אומרים המומחים, הוא חוק המס החדש מהתנור בארה"ב, שינמיך את מסי החברות ויעודד אותן להחזיר הביתה רווחים שהן צברו בחו"ל, בהיקף של טריליוני דולרים. כאשר ההון הזה יזרום חזרה לארה"ב, אפשר לצפות להשקעות חדשות ברחבי המדינה, ליותר מיזוגי חברות וכמובן ליותר דיבידנדים וקנייה חזרה של מניות מהמשקיעים. בקיצור, גן עדן לבעלי המניות. בארונ'ס אינו ביטאון האינטרנציונל הסוציאליסטי.

אבל בארונ'ס יודע שיש גם צד שני לכל דבר, ולא הכול סוג בשושנים. גורו האג"ח של השבועון, ג'פרי גנדלאך (שירש את התואר מביל גרוס, שזקני הקוראים עדיין זוכרים אותו), עוקב בדאגה מתונה אחרי תשואות אג"ח האוצר, שזוחלות כלפי מעלה שבועות האחרונים. אם הן ימשיכו לעלות - וזו אפשרות סבירה על רקע התחזקות הכלכלה ומגמת ההידוק של הפדרל ריזרב - יכול להיות שההימור על המניות לא ישתלם. פאנליסט חדש במועצה, פול וויק מחברת ההשקעות קולומביה תרדנידל מבוסטון, מגדיר זאת כך: "אם הריביות יעלו, יהיה לכך אפקט של משור מכני על מניות שנסחרות בתמחור מופרז".

המומחים של בארונ'ס חוששים גם מעלייה אפשרית של האינפלציה ומהידוק אשראי בקנה מידה עולמי. הם מטילים ספק בעתיד הביטקוין, אבל לא בטכנולוגיה שלו.

השנה שעברה עמדה בצל הביצועים של מניות FAANG, הלא הן פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליקס וגוגל (אלפאבית). שניים מהמומחים החדשים במועצת השולחן העגול מתמחים בהשקעות הייטק: וויק, שכבר הזכרנו, שמתמחה בהשקעות בעמק סיליקון, והנרי אלנבוגן מחברת קרנות ההשקעה טי.רואו פרייס, שהוא מועמד לתואר מנהל הקרן של השנה בארה"ב (עם תשואה של 31.5% ב-2017).

"סימנים של צמיחה בכל מקום"

וכעת נחזור אל האסטרטגית הגורו הישנה-חדשה שאיתה פתחנו את הכתבה, הלא היא אבי ג'וזף כהן, שמעולם לא נפרדה מגולדמן זאקס, בנק ההשקעות שהפך לבנק רגיל בימי המשבר. בארונ'ס בחר בה להשיב ראשונה על שאלת הפתיחה שלו: "השנה שעברה היתה מושלמת למשקיעים מבחינות רבות. האם הזמנים הטובים יישארו גם ב-2018?"

הנה תשובתה של ג'וזף כהן בציטוט מלא: "כן ולא. כן, מפני שנתוני היסוד הכלכליים הם טובים. אחת הסיבות לכך ש-2017 הייתה שנה טובה לשווקים הייתה שהכלכלה האיצה בכל העולם. יש סימני צמיחה בת-קיימא בכל מקום. המומנטום הזה יימשך זמן מה.

"התמ"ג האמריקאי צפוי לעלות השנה, במידת מה בזכות קיצוצי המס. זה צריך לתמוך בצמיחה כלכלית בתחילת שנה. נגלה יחד אם יהיה לכך אפקט מתמשך.

"חוק המס החדש גם ישפר את ההודעות על הרווחים ברבעון הראשון של השנה, מפני שחברות בתעשיות רבות יושפעו מהשינויים בחשבונאות של דחיית התחייבויות מס. מעבר לכך, נקבל תחושה טובה יותר של מה שהחברות יעשו עם הכסף שהן יחזירו מחו"ל. אם הכסף הזה ישמש להשקעות לטווח ארוך ולהצטיידות במיכון, זה יוכל לעזור בעתיד.

"אבל אני חוששת שהקיצוץ הזה במס קורה כאשר כלכלת ארה"ב אינה זקוקה לתמריץ פיסקאלי. ובטווח הרחוק יותר, השאלה היא מה יקרה לגירעון הפדרלי. הגירעון הזה היה אמור לעלות ממילא במונחי אחוז מהתמ"ג, גם מסיבות מבניות שקשורות להזדקנות דור הבייבי בום (ילידי השנים 1946-1964). קיצוץ מס של 1.5 טריליון דולר יוסיף נטל ריבית של 300-400 מיליון דולר בשנים הקרובות".

בין השורות, ייאמר, ג'וזף כהן, שמעולם לא היתה שרלטנית, הצליחה למצות את הסיכויים והסיכונים לשנה הקרובה בשוק המניות האמריקאי, ובכלל. לזכותה, היא מדגישה את קיצוץ המס בהיבט השלילי שלו - הסכנה של התנפחות הגירעונות הפדרליים.

ייתכן מאוד ששוק המניות אכן ימשיך את 2017, אבל בשנה הבאה, 2019, נדע יותר על מצבה התקציבי של אמריקה, ואם אפקט החזרת הרווחים מחו"ל אכן תרם מהותית לצמיחה.