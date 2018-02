מגמה שלילית בבורסות אירופה; מניית דויטשה בנק יורדת צונחת

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום (ו') בירידות שערים, על רקע פרסום דוחות כספיים. מדד Stoxx 600 נסחר בירידות, ורוב הסקטורים נסחרים בטריטוריה השלילית, ובולט בירידות מגזר הנסיעות והפנאי.

לחץ כלפי מטה מופעל גם על מניות הבנקאות. דויטשה בנק גורר מטה את הסקטור לאחר שדיווח על הפסד נטו של כ-497 מיליון אירו ל-2017 - ההפסד השנתי השלישי שלו ברציפות.

גם Caixa Bank הספרדי נסחר בירידות בעקבות דוחות כספיים שהראו צניחה של 70% ברווח ברבעון לעומת הרבעון השלישי. דאנסק בנק עולה בעקבות דוחות טובים לרבעון הרביעי.

בריטיש טלקום BT דיווחה על רווח לפני מס מתחת לציפיות האנליסטים.

אסטרהזנקה רשמה אף היא ירידות בעקבות ירידה בהכנסות.

מגמה מעורבת באסיה

קיראו עוד ב"גלובס"

המסחר במניות בבורסות באסיה ננעל היום (ו') במגמה מעורבת, תוך לחץ כלפי מטה ממניות הטכנולוגיה הגדולות.

מדד טוקיו ניקיי 225 ירד היום לאחר שאתמול הצליח לשבור רצף של שישה ימי ירידות. רוב מניות הטכנולוגיה הגדולות ירדו, ובלטה בירידות מניית Softbank Corp .

מנכ"ל חברת סוני קזואו היראי מסיים את תפקידו לאחר שש שנים. מניית החברה נסחרה היום בעליות לאחר שסוני שוב העלתה את תחזיות הרווח שלה לשנה הפיסקאלית המסתיימת במארס.

מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ירדו Fast Retailing Co Ltd וגם Fanuc Ltd .

גם מניית ANA הולדינגס צנחה.

במגזר הפיננסים בלטה בירידות מניית Nomura Holdings Inc לאחר שהחברה דיווחה את תוצאות הרבעון השלישי.

החולשה במדד הבנצ'מרק של טוקיו באה על רקע ניסיונות הבנק המרכזי לעצור את העלייה בתשואות האג"ח היפניות באמצעות רכישות כמות בלתי מוגבלת של אג"ח ממשלתיות לטווח ארוך, כך דווח ברויטרס.

מדד קוריאה קוספי צנח אף הוא לאחר ירידות במניות הבלו צ'יפ הטכנולוגיות. סמסונג אלקטרוניקס בלטה בירידות.

עליות קלות נרשמו במדד האנג סאנג בהונג קונג, למרות ירידות במגזר הפיננסים. בורסת שנחאי עלתה אף היא, לאחר שלושה ימי ירידות ברציפות. בבורסת שנזן בלטו בירידות מניות הבנקים.

בבורסת אוסטרליה נרשמו עליות הבוקר, שבהן בלטו מגזרי האנרגיה והזהב.