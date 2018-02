דלק US משלימה את רכישת הבעלות בשותפות אלון פרטנרס

חברת האנרגיה דלק US השלימה בסוף השבוע את רכישת יתרת אחזקות הציבור בשותפות אלון פרטנרס תמורת כ-175 מיליון דולר בעסקת מניות. בעקבות השלמת העסקה הפכה אלון פרטנרס לשותפות בבעלות מלאה של דלק US. הון המניות המונפק והנפרע של דלק US גדל עקב השלמת העסקה ל-81.4 מיליון מניות, כך ששווי החברה עומד כעת על 2.5 מיליארד דולר.

טרם העסקה החזיקה דלק US ב-81.6% ממניות אלון פרטנרס, שבבעלותה בית זיקוק בעיר ביג ספרינגס, בעל כושר ייצור של 73 אלף חביות ביום. דלק US מחזיקה בבעלותה המלאה עוד שלושה בתי זיקוק פעילים, אחד נוסף בטקסס, אחד בארקנסו ואחד בלואיזיאנה.

לדברי עוזי ימין, יו"ר ומנכ"ל דלק US, מדובר בצעד אסטרטגי נוסף שמבצעת החברה לאחר שהשלימה בתחילת יולי את רכישת הבעלות המלאה על אלון USA (שהייתה החברה האם של אלון פרטנרס). הוא הוסיף כי המהלך מפשט את המבנה הארגוני של דלק US ואמור להפחית את העלות הנגרמת מרישום אלון פרטנרס כחברה ציבורית.

עוד ציין ימין כי צעד זה גם יקדם את דלק US במימוש הסינרגיות שנבעו מהמיזוג עם אלון USA, ויאפשר לנצל את המאזן החזק שלה כדי למחזר את חובותיה של אלון פרטנרס בריביות נמוכות יותר. במקביל, תוכל החברה להמשיך במימוש תכניתה להעברת נכסים לוגיסטיים (צינורות הולכה ומסופי חלוקה של נפט ותזקיקים) לחברה הבת האחרת, דלק לוג'יסטיקס פרטנרס, שתמשיך להיסחר בוול סטריט.

כיום, מחזיקה ומפעילה דלק US ארבעה בתי זיקוק בדרום ארה"ב, וכן 14 מפעלים לייצור אספלט. כמו-כן, בידי החברה כ-300 תחנות תדלוק וחנויות נוחות הפועלות תחת המותג "7ELEVEN", וכן צינורות הולכה ומסופי חלוקה, שירוכזו תחת דלק לוג'יסטיקס.