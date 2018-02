לדווח על הטרדות מיניות במקום העבודה - דרך אפליקציה

למה הקורבנות לא דיווחו מוקדם יותר? את השאלה הזאת העלו בחודשים האחרונים, כאשר אישים רבי כוח בתעשיות שונות בארה"ב ניצבו בפני האשמות בהטרדות מיניות שנעשו לאורך עשרות שנים ופגעו בעשרות נשים.

כדי לעודד גברים ונשים לדווח על התנהגות לא הולמת במקום העבודה, חברות דוגמת ProsperWorks ו-Twilio עורכות ניסויים לגבי שימוש ביישומים שמיועדים להקל על הדיווח במקרים דוגמת אלו.

חברות סטארט-אפ חדשות כמו Bravely ו-We Said Enough מאפשרות מיקור חוץ של כמה פונקציות משאבי אנוש לאלגוריתמים או צדדים שלישיים נייטרליים שמטפלים בתלונות עובדות, או מציעים ייעוץ בתגובה להטרדה. כמה פלטפורמות קיימות, כמו Blind - פורום צ'טים אנונימיים שבו משתמשים אלפי עובדי טק - הוסיפו פורומים שבהם אפשר לשוחח על הטרדות מיניות.

המייסדים של Bravely, טובי הרווי ושרה שיהאן, אומרים כי יצרו את היישום כדי להציע לעובדים ייעוץ חיצוני מלומד על בעיות במקום העבודה. עד כה חתמו על השירות הזה עשרות חברות שמעסיקות אלפי עובדים.

למה נועדו למעשה היישומים הללו? המטרה העיקרית היא יצירת פלטפורמה שמסייעת לעובדים לאזור אומץ ולהתלונן. אלא שהם אינם יכולים לטפל ישירות בבעיות הניהול הבסיסיות שקיימות בחברה. החברות השוכרות את הפלטפורמות הללו מעלות הנחיות התנהגות ומדיניות כלפי הטרדה ליישום של Bravely, כך שיועץ מקצועי יכול לסייע לעובדת להעריך את האופציות שלה כשהיא זקוקה לעזרה. אם העובדת מעוניינת להתלונן, היועץ מסייע לה לכתוב דוח להנהלת החברה. העובדת יכולה לבחור בדיווח אנונימי, והחברה מקבלת עדכונים רבעוניים על מגמות התנהגות במחלקות השונות שלה.

פלטפורמות חדשות אחרות, כמו היישום tEquitable שהושק במהדורת פיילוט, אינן פועלות כמו ערוץ דיווח רשמי - אלא מציעות ספרייה של מקורות משפטיים והמלצות פיתרון לקורבן.

מבחינת אנונימיות, גם tEQuitable וגם יישום של We Said Enough שיושק בחודש הבא מחייבים את המשתמשים למלא את שמותיהם והמייל שלהם כתנאי להצטרפות. "פורומים אנונימיים יכולים לייצר ניצול לרעה, ולהקשות על פעולה שיקומית כלשהי", מסבירה סנדרה קורבין, מנכ"לית We Said Enough. "איך אתה יכול לנהל חקירה מקיפה או לקדם איחוי סכסוכים בין אנשים אם כולם אנונימיים?"