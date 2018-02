וורן באפט למשקיעי ברקשייר: תיזהרו מעמלות

כבר כמה שנים שהמכתבים של וורן באפט למשקיעי ברקשייר הת'אוויי הם בגדר "קריאת חובה" למשקיעים בשווקים השונים. המכתבים כוללים את ביצועי ברקשייר בשנה החולפת, אך באפט גם נוהג להרחיב ולכתוב על אסטרטגיות ההשקעה שלו וכן הוא שופך אור על התובנות שלו על מצב השווקים הפיננסיים.

"ההתערבות"

היום פורסם המכתב האחרון של באפט לסיכום שנת 2017. שנת 2017 הייתה מיוחדת עבור באפט משום שבסופה הוא ניצח בהתערבות שביצע על סך של מיליון דולר ולפיה ביצועי מדד ה-S&P 500 יהיו טובים יותר בטווח של 10 שנים מאשר סל של 5 קרנות גידור שנבחרו מראש. ההתערבות והניצחון בה חיזקו את מעמדו של באפט כגורו השקעות.

כתוצאה מהזכייה באפט מבקש להציג במכתב מספר מסקנות שיש לציין שעל רובן הוא חוזר זה מספר שנים. ראשית - קרנות ההשקעות וקרנות הגידור גובות עמלות מאוד גבוהות ועל כן ההשקעה בהן מולידה ביצועי חסר ביחס למדדים הגדולים שהעמלות שגובים בהם נמוכות בהרבה. על כך כתב במכתב: "ביצועים באים וביצועים הולכים. עמלות תמיד נשארות".

שנית - באפט הוסיף וכתב על הסיכון שבאג"ח לעומת מניות. רבים חושבים שאג"ח בדירוג גבוה בטוח יותר מאשר מניות לטווח ארוך. אך לפי באפט זה לא המצב: "במקרים רבים, אג"ח בדירוג גבוה בתיק השקעות דווקא מעלה את הסיכון שבתיק".

לקח שלישי שבאפט מבקש להעביר הוא שיש להחזיק במניות לטווח ארוך. לטענתו, מנהלי קרנות ההשקעות שמולם נמדדו ביצועי ה-S&P ביצעו עשרות אלפי פעולות של קניה ומכירה. ריבוי פעולות אינו, לדבריו, מבטיח ביצועים טובים יותר ובמקרים רבים דווקא המתנה עשויה להבטיח ביצועי יתר.

המחירים בשוק

בתחילת המכתב באפט פירט מעט מדוע ברקשייר לא ביצעה רכישות של חברות בשנת 2017: "המחירים של חברות סבירות שרחוקות מלהיות מרהיבות, הגיעו לשיא כל הזמנים". באפט הוסיף ואמר כי "ככל שאחרים נוהגים בפחות זהירות, אנחנו נוהגים ביותר זהירות".

אחזקות ברקשייר

עוד בנושא וול סטריט ושוקי עולם

בנוסף באפט חשף במכתב את 15 האחזקות הגדולות ביותר של ברקשייר.

- 9.9% ממניות Wells Fargo

- 6.3% ממניות U.S Bancorp

- 8.1% ממניות Southwest Airlines

- 14.9% ממניות Philips 99

- 12% ממניות Mody's

- 3% ממניות גולדמן זאקס

- 3.2% ממניות ג'נרל מוטורס

- 7.4% ממניות דלתא איירליינס

- 9.4% ממניות קוקה קולה

- 2.8% ממניות Charter Communications

- 8.2% ממניות BYD

- 5.3% ממניות The Bank of New York Mellon Corp

- 6.8% ממניות בנק אוף אמריקה

- 3.3% ממניות אפל

- 17.6% ממניות אמריקן אקספרס