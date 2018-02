וורן באפט: ההחלטה להשקיע במניות טבע לא הייתה שלי

לפני פחות משבועיים נודע שחברת ברקשייר הת'וואיי של המשקיע האגדי וורן באפט רכשה 1.8% ממניות חברת התרופות טבע, ומניית טבע זינקה בעקבות הבעת האמון הזאת. אלא שהיום התראיין באפט ל-CNBC וצינן את ההתלהבות, כשאמר שההחלטה להשקיע בטבע הייתה של אחד מסגניו בחברה.

במסגרת הראיון התקבלה שאלה מאחד הצופים בנוגע לחברת טבע ולציפיות ההחזר של ברקשייר האת'ווי מההשקעה במנייתה. בתגובה ענה באפט כי "טבע אינה מניה שאני קניתי, אלא אחד משני מנהלי ההשקעות האחרים של ברקשייר האת'ווי (הוא שקנה אותה), ואף פעם לא דיברתי איתם על כך".

"אז אין לא מושג למה ברקשייר האתווי קנתה את המניה?", נשאל באפט בידי המראיינת. "לא", ענה באפט. "והם (גם) ימכרו אותה בלי להגיד לי". באפט הסביר בראיון כי בברקשייר האת'ווי קיימים 3 מנהלי השקעות שרוכשים מניות עבור החברה, הוא ועוד שניים נוספים.

באפט התראיין בעיקר על היוזמה של ברקשייר הת'אווי, יחד עם הבנק ג'יי.פי מורגן וענקית המסחר המקוון אמזון, שחברו יחד להקמת חברת בריאות עצמאית ללא כוונת רווח, שבאמצעותה יוכלו לרכוש שירותי בריאות עבור עובדיהן ובני משפחות העובדים. דיווח על כך פורסם לפני כחודש. בעוד שהיו ספקולציות והערכות שההשקעה בטבע בוצעה כחלק מהיוזמה הזו, באפט אמר שלא כך ("last thing on my mind") וכי ההשקעה בוצעה כאמור על ידי מישהו אחר בחברה. מניית טבע יורדת כעת במסחר המוקדם בניו יורק.

לדברי באפט, "החברות שלנו גדולות ועדיין יכולות לבצע דברים, ללא בעיות בירוקרטיות. אנחנו סומכים אחד על השני". הוא הוסיף שהבעיה במערכת הבריאות בארה"ב נוגעת לעלויות, ולדבריו עלויות הבריאות עלו מ-5% ל-18% מהתמ"ג בשנה והן ממשיכות לעלות. "לעסקים בארה"ב יש חיסרון תחרותי בכל הקשור לעלויות הבריאות", אמר באפט. "המטרה היא לספק בריאות טובה יותר ולמצוא דרכים להפחתת עלויות בלי לפגוע באיכות", הוסיף באפט בנוגע ליוזמה. "זה לא יהיה קל אבל אנחנו נחושים ויש לנו כסף. זה מאמץ משולב". עוד הוסיף באפט שלהערכתו, המגזר הפרטי יכול לעשות את זה טוב יותר מהממשלה.