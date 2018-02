דוח חדש של גוגל מפרט מה האירופאים רוצים שיימחק

דוח חדש של גוגל מפרט מה האירופאים מבקשים למחוק מהרשת. חוקי "הזכות להישכח" (Right to be forgotten) של האיחוד האירופי שנכנסו לתוקף ב-2014 מאפשרים לאנשים פרטיים לבקש ממנועי חיפוש מחיקה של תוצאות הנוגעות אליהם. אתמול ענקית החיפוש שחררה את דוח השקיפות השנתי שלה, לאחר שעודכן בנתונים חדשים, שנגעו לבקשות ההסרה שקיבלה בין השנים 2014-2017.

לפי הדוח, החברה קיבלה 2.4 מיליון בקשות כאלה, ונענתה ל-43% מתוכן. שליש מהבקשות הגיעו מאינדיבידואלים שרצו שאינפורמציה אישית שלהם תוסר מהרשת, כמו מדריכים המכילים מידע אישי או היסטוריה של רשתות חברתיות. 20% נוספים מהבקשות נגעו להיסטוריה משפטית של אנשים, כמו אזכור שמם בדוחות פליליים או בעמודים ממשלתיים.

הדוח מציין גם מספר קטן של קבוצות שמגיש כמויות בקשות לא פרופורציונליות, שמרמז על כך שקמה תעשייה קטנה של משפרי מוניטין מאז שהחוקים החלו להיאכף - 15% מהבקשות הגיעו מאותם אלף מבקשים, רבים מהם היו משרדי עורכי דין ושירותי ניהול מוניטין.

בעוד שרוב הבקשות - 85% מתוכן - הגיעו מאנשים פרטיים, נראה שחלק הולך וגדל מגיע מפוליטיקאים וסלבריטאים. בשנתיים האחרונות סלבריטאים ודמויות ציבוריות ביקשו 41,213 מחיקות, ופוליטיקאים ובכירי ממשל ביקשו 33,937 מחיקות. עוד כתבו החוקרים כי 51% מהבקשות הגיעו מצרפת, גרמניה ובריטניה, ו-5% הגיעו מקטינים.

התקנות נכנסו לתוקף בעקבות פסיקה של בית הדין האירופי לצדק, לאחר קרב משפטי מול גוגל ומחלוקת ציבורית נרחבת. גוגל הסבירה בפוסט בבלוג הרשמי שלה כי בבחינת הבקשות עליה לבדוק אם האינפורמציה שהיא מתבקשת להסיר לא מדויקת, לא רלוונטית, מופרזת או בלתי הולמת והאם יש עניין לציבור במידע.