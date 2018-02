ביל גייטס מזהיר: "מטבעות דיגיטליים גורמים למוות של אנשים"

מייסד מיקרוסופט ביל גייטס הזהיר אמש מפני סכנות המטבעות הדיגיטליים, במסגרת מענה על שאלות אונליין מגולשים ברשת החברתית "רדיט". "התכונה העיקרית של מטבעות דיגיטליים היא אנונימיות. אני לא חושב שזה דבר טוב. היכולת של ממשלות לאתר הלבנות הון, העלמות מס ומימון לטרור היא דבר חיובי", הסביר גייטס והוסיף: "כרגע אנשים משתמשים במטבעות דיגיטליים כדי לקנות את הסם פנטניל וסמים אחרים כך שזו טכנולוגיה שגרמה למוות של אנשים בדרך ישירה למדי".

כשמשתמש ברדיט טען בתגובה כי ניתן להשתמש גם במזומן כדי לבצע פעולות לא חוקיות, גייטס אמר שבמטבעות דיגיטליים קל יותר לעשות שימוש כזה, "אמנם משתמשים במזומן לפעולות כאלה אבל חייבים להיות נוכחים פיזית כדי להעביר אותו, זה מסבך דברים". החודש אכן פורסם בבי.בי.סי כי ביורופול מאמינים ש3-4 מיליארד פאונד הנוגעים לפעילות עבריינית באירופה מולבנים באמצעות מטבעות דיגיטליים.

זו הייתה הפעם השישית שגייטס משתתף בפעילות Ask me anything של רדיט. גייטס נשאל גם אם הוא שוקל לרוץ לנשיאות ארה"ב, וענה בשלילה. הוא הסביר שהוא מחויב לעבודה הפילנתרופית שהוא ואשתו עושים במסגרת קרן ביל ומלינדה גייטס. למרות זאת אמר כי הוא מסכים ש"חשוב שיהיה לנו נשיא שחושב לטווח הרחוק על תפקידה של ארה"ב בעולם, על מחקר למציאת מרפא למחלות, על התמודדות עם משבר האקלים ושיפור החינוך".

משתמש אחר שאל את גייטס אם הוא צורך אוכל שלא הונדס גנטית, גייטס ענה "אוכל מהונדס גנטי הוא בריא לחלוטין ולטכניקה הזו יש את היכולת להפחית את בעיית הרעב העולמית". שאלה נוספת, קלילה יותר, שנוגעת לאוכל הגיעה ממשתמש שתהה "האם אתה אי פעם קם באופן רנדומלי ומכין לעצמך סנדוויץ' או שיש אנשים שעושים את זה עבורך?". בתגובה גייטס ענה כי "לפעמים אני מכין לעצמי מרק עגבניות, זה אוכל מנחם וזה מזכיר לי איך הייתי עושה את זה כשהייתי צעיר".

