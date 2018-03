פול ריאן יו"ר בית הנבחרים, השלישי בחשיבותו במעמדו הפוליטי בארה"ב, עמד ליד האח בחדרו היפה בגבעת הקפיטול. לשכתו ההדורה ממוקמת בנקודה הגבוהה ביותר בקונגרס, לצידה של הרוטנדה - החלק העליון העגול של הקונגרס, המפריד בין הצד של הסנאט לצד של בית הנבחרים - ומשם צופים על ה"מול" של וושינגטון המתפרס לכיוון מערב. מחלון הלשכה רואים את מרגלות גבעת הקפיטול, שדרת המוזיאונים ואת הוושינגטון מונומנט מזדקר מעלה. לימינו של המונומנט, בין העצים, אפשר לראות גם את הצד הדרומי הבית הלבן.

המתנו בשקט, 3-4 דקות חלפו, ריאן פטפט עמי כמה מילות נימוסין, ואף הציע עמדת טעינה לנייד שלי אחרי שהבחין בכבל משתרך, מחובר למטען נייד, כשכל הכבודה אחוזה בכפות ידיי תוך כדי עבודת צילום וכתיבה, מראה שגרתי של אנשי תקשורת המכרכרים סביבו 24 שעות ביממה. ואז נכנס ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ופניו של ריאן זרחו. "חבר שלי, חבר שלי, שלום, ברוך הבא". הם התחבקו.

"טוב לראותך", אמר ריאן לנתניהו, "ממש טוב... היי רון!". ריאן פנה הצידה לרגע קל עבור מילת נימוסין פמיליארית לשגריר ישראל בוושינגטון, רון דרמר, המוכר לו היטב. דרמר היה צמוד לנתניהו כל ימי הביקור השבוע, כמקובל. דרמר, יש לציין, הוא אחד האנשים הקרובים לנתניהו ברציפות זה עשור, ובניגוד לאחרים שנמצאו שם לאורך השנים, לא דבק בו אף רבב. לא עניין של מה בכך, בימים טרופים אלה.

נתניהו מכיר את הלשכה הזו של יושבי ראש בית הנבחרים, מבפנים ומבחוץ. עוד כשפול ריאן היה סטודנט וחלק חדר במעונות עם חבר ישראלי, נתניהו התארח פה בלשכה ההיסטורית פעמים רבות. ניוט גינגריץ', דניס הסטרט, ננסי פלוסי וג'ון ביינר, כולם היו מכבדיו. לא יהיה זה מופרך לשער שהוא ראה את החדר הזה ואת הנוף הוושינגטוני מן המרפסת החגיגית יותר פעמים מאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אשר נמצא בתפקיד רק שנה וקצת.

נתניהו לחץ יד בחמימות לריאן ומיד, כאילו זו הפעם הראשונה, ביקש לגשת להשקיף על הנוף ביחד. הו, תחושת הסיפוק מהיכרות אינטימית עם הפרטים ועם המראות. הכל צפוי וידוע.

"כן, זו המרפסת, היינו יכולים לצאת לבלקוני, אבל קר מדי. בוא, אני אראה לך. אתה רואה את הבניין הגבוה שם? זה מלון טראמפ, וטראמפ היה פה וראה את הבניין שלו...", סיפר ריאן על היממה ההיא של הכתרת טרמאפ.

נתניהו: "עכשיו זה נהיה המקום (Landmark) החדש?".

שני המנהיגים צחקקו בעונג.

From @SpeakerRyan chambers : Ryan shows @netanyahu the Trump Hotel seen from window in Speaker’s room pic.twitter.com/9IFEVw2sXM