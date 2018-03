הפיקוח על הבנקים ישתף פעולה עם הגוף המקביל מניו-יורק

הפיקוח על הבנקים בישראל והרגולטור הפיננסי של מדינת ניו-יורק (New York State Department of Financial Services - NYSDFS) הודיעו היום (ה') על חתימת מזכר הבנות לשיתוף-פעולה והעברת מידע בנושאים פיקוחיים. לצורך כך, קובע הסכם ההבנות מנגנון להעברת מידע בין רשויות הפיקוח ומסדיר את שיתוף-הפעולה בין הרשויות בכפוף לדרישות החוק ולשיקולי סודיות. ההסכם קובע גם שיתוף-פעולה ומידע כאשר מתגלה חשד להלבנת הון.

שיתוף-הפעולה צפוי להתמקד בעיקרי בהיבטי מאקרו. כשבנק ישראל, שהפיקוח על הבנקים שייך לו, מחליט לפרסם הנחיות הוא בודק איך רגולטורים בעולם מתייחסים לנושא. כעת בזכות מזכר ההבנות, הגישה שלו אל הרגולטור הפיננסי של מדינת ניו-יורק תהיה נוחה יותר. מהצד השני ישראל נחשבת למתקדמת בכל הקשור לרגולציה בתחום איומי הסייבר, ולפי הערכות רגולטורים בעולם מתעניינים בטיפול הרגולטורי בנושא הזה בישראל.

ה-DFS מפקח ומסדיר את הפעילויות של 139 בנקים מקומיים, 84 סניפי בנקים זרים, ו-16 איגודי אשראי מורשים. סך נכסי הגופים הבנקאיים עומד על מעל ל- 1.8 טריליון דולר. בנוסף הוא מפקח על חברות ביטוח, נותני משכנתאות ו-380 חברות בתחום השירותים הפיננסים.

שיתוף-פעולה בין רגולטורים בעולם הוא תופעה ההולכת ומתעצמת. הסיבה לכך היא שהתקדמות הטכנולוגיה מביאה לכך שהקשרים בין הבנקים הולכים ומתרבים, וקשרים אלה חשופים גם לסיכונים. לכן גם הרגולטורים החלו יותר ויותר לשתף פעולה בכדי שהפיקוח יהיה יעיל יותר. אחד משיתופי-הפעולה הבולטים הוא של רשויות מס בעולם בכל הקשור להעלמות מס.

לבנק ישראל יש מזכרי הבנות דומים עם רגולטורים נוספים בהם מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב, התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות והבנק המרכזי בהודו.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, מסרה היום כי "הכלכלה הישראלית ובתוכה מערכת הבנקאות מושפעת רבות מהכלכלה העולמית ויש חשיבות רבה לשיח מקצועי ושיתוף-פעולה בינלאומי. אנו מפיקים תועלת רבה מקשרי העבודה הקרובים עם רשויות פיקוח מרכזיות בעולם".

המפקחת על השירותים הפיננסיים במדינת ניו-יורק מריה וולו מסרה כי "אנו תומכים באופן מלא בעמיתנו בישראל והסכם זה מדגיש עוד יותר את הערך החיוני של שיתוף-הפעולה".

האם בנק ישראל יקבל יותר מידע על חקירת בנק הפועלים בארה"ב?

מזכר ההבנות לשיתוף-פעולה בין הפיקוח על הבנקים למקבילו במדינת ניו-יורק (ה-DFS), עשוי לאפשר לרגולטור הישראלי לקבל יותר מידע על חקירת בנק הפועלים בארה"ב. נזכיר כי מול בנק הפועלים ומזרחי טפחות מתנהלת חקירה של משרד המשפטים האמריקאי בחשד כי סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס. לבנק הפועלים יש גם פעילות בניו-יורק, ולכן חקירה דומה מתנהלת גם מול הרגולטור המקומי - ה-DFS. נציין כי כשבנק לאומי התמודד מול החקירה הוא שילם בסופה ל-DFS קנס של 160 מיליון דולר מתוך סך קנס של 400 מיליון דולר בפרשה.

ככל הידוע בנק ישראל מעודכן כיום ממצב החקירות בארה"ב רק על ידי הבנקים עצמם. שיתוף-הפעולה הנוכחי שנחתם אמנם אינו מחייב מבחינה משפטית, אך הוא מאפשר קשר בתי אמצעי בין הרגולטורים, ועשוי להביא לכך שבנק ישראל יקבל מידע מהרגולטור במדינת ניו-יורק בנושא החקירה.

