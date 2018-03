מאסק מצדד בטראפ: תומך בהעלאת מכסי יבוא על רכבים מסין

בתגובה לציוץ שגרתי של נשיא ארה"ב, דונאלד טראפ, בנוגע למאזן הסחר עם ארה"ב, אילון מאסק הגיב בתלונה על פערים בין המכסים שארה"ב שמטילה על מוצרים המיובאים מסין לבין מוצרים המיוצרים בסין ומיובאים לארה"ב.

בהתחלה מאסק הגיב בשאלה לנשיא ושאל: "האם אתה חושב שלארה"ב וסין צריכים להיות חוקים שוויוניים והוגנים? הכוונה היא לאותם מכסי ייבוא, מגבלות בעלות ונוספים". מיד לאחר מכן הוסיף טראמפ: "לדוגמה: על רכב אמריקאי שמיובא לסין יש לשלם 25% מס ייבוא, אבל על רכב סיני שמיובא לארה"ב יש לשלם 2.5% מס. זה פי 10". לבסוף סיכם מאסק: "העלנו את הנושא הזה בפני הממשל בעבר ושום דבר לא קרה. אנחנו רק מבקשים הוגנות בתנאים, בהם החוקים מאוזנים ושוויוניים. שום דבר יותר מזה. אני מקווה שזה נראה הגיוני"

טראמפ עתיד מאוחר יותר היום לחתום על צו שיורה על העלאת מכסי הייבוא לפלדה ואלומיניום. הצעד מעלה ביקורת רבה בארה"ב ובעקבותיו התפטר גרי קוהן, היועץ הכלכלי הבכיר בממשל.

Do you think the US & China should have equal & fair rules for cars? Meaning, same import duties, ownership constraints & other factors. - Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2018

For example, an American car going to China pays 25% import duty, but a Chinese car coming to the US only pays 2.5%, a tenfold difference - Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2018

We raised this with the prior administration and nothing happened. Just want a fair outcome, ideally where tariffs/rules are equally moderate. Nothing more. Hope this does not seem unreasonable. - Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2018

