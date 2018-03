סיסמה בארסנל של הימין הסהרורי בארה"ב: UNjew Humanity

דוח חדש של הליגה נגד השמצה, אחד מהארגונים המובילים במאבק נגד אנטישמיות וגזענות, מצביע על מגמה חדשה של ארגונים גזעניים וניאו-נאציים בארה"ב: הנפת כרזות ענקיות על גגות בניינים, על בניינים בקמפוסים של אוניברסיטאות ועל מחלפי כבישים מהירים, כדי לזכות במקסימום חשיפה במינימום השקעה, במאמץ לקדם את האידיאולוגיה שלהם.

מעבר להשפעה המיידית של הכרזות ותשומת-הלב שהן מעוררות, הן מזינות סרטוני וידאו ותצלומים שמופצים באתרים גזעניים ומגבירים את הנוכחות של קבוצות אלה באינטרנט ואת מאמציהן לגייס חברים חדשים.

מאז מאי 2017, החודש שבו אובחנה תאוצה במגמה זו, ועד 12 במארס השנה, מונה הדוח של הליגה נגד השמצה 72 תקריות כאלה, או 7 תקריות בחודש בממוצע. לפני כן לא תיעדה הליגה אפילו מקרה של הנפת כרזות תועבה מאז 11 בדצמבר 2016.

קבוצה גזענית הידועה בשם "הזהות: אירופה" (Identity Evropa) אחראית לחלק משמעותי מהנפות הכרזות: 28 תקריות ב-13 מדינות בארה"ב, על פי הדוח. מנהיג הקבוצה, פטריק קייסי, אמר בראיון לערוץ טלוויזיה שוודי-אמריקאי, שמקדם עליונות הגזע הלבן, כי חשיפת כרזות ענקיות במקומות מרכזיים היא "אחת מהמטרות המוצהרות של הקבוצה". כמה ימים לאחר השידור תלו פעילים של הארגון כרזה באורך כ-70 מטר וברוחב 3 מטר ממעקה של מחלף ליד ג'ורג'יה טק, מוסד טכנולוגי ידוע באטלנטה, ג'ורג'יה.

"החזית הפטריוטית", ארגון גזעני אחר, שמרכזו בטקסאס, אחראי ל-22 תקריות של הנפת כרזות, ב-8 מדינות. בסך-הכול, כרזות אנטישמיות/גזעניות הופיעו ב-21 מדינות. המספר הגדול ביותר נרשם באורגון, הודות למאמציו של ג'ימי מאר, פעיל ניאו-נאצי ידוע שמשתמש לא רק בכרזות עצומות ממדים אלא גם במשאית שמעוטרת בכל צדדיה בסיסמאות כאלה. תופעת הכרזות הענקיות נפוצה גם בקליפורניה, טקסאס וג'ורג'יה, מדינות שבהן יש נוכחות חזקה ל"זהות: אירופה" ול"חזית הפטריוטית".

דוח הליגה מציין כי כמעט כל הכרזות כוללות מידע על זהות הארגון שמאחוריהן - שם הארגון, כתובת האתר שלו או סמלו, כמו בכל מודעה מסחרית שמפרסמת שירות או מוצר. בעוד שכל הכרזות נשאו אופי גזעני, 11 מהן אופיינו במסרים אנטישמיים מובהקים, לרבות UNjew HUMANITY ("לחסר את היהודים מהאנושות"), ו"היהודים אחראים ל-11 בספטמבר" (פיגוע המגדלים התאומים). הארגון Vanguard America הניף את הכרזה "העברים לא יפלגו אותנו" (HEEBS will not divide us), במתחם האתר לזכר השואה בלייקווד, ניו-ג'רזי, כאשר המילה HEEBS מופיעה בתוך סוגריים משולשים לציון האופי היהודי של השם, כמקובל אצל הטרולים האנטישמיים.

כרזות אחרות נושאות מסרים נגד מוסלמים, נגד נשים, נגד מהגרים או נגד שחורים. כך, למשל, הכרזה "פמיניסטיות ראויות לתליה" הונפה ליד מסלול של מצעד למען שוויון זכויות לנשים בפרובידנס, לונג-איילנד, בינואר השנה. סיסמאות אחרות: "הפסיקו ליבא את העולם השלישי לפני שניהפך לעולם השלישי"; "סכנה: עיר מקלט לפניך" (הכוונה לערים ששלטונותיהן אינם משתפים פעולה עם משטרת ההגירה ומזהירים אנשים נטולי ניירות מפני פשיטות של שוטרים אלה); "סכנה: עיר שריעה לפניך", עם עיטור של נשים מכוסות בבורקה (הכרזה הזו הונפה על מחלף ליד דירבורן, מישיגן, שבה ריכוז גדול של תושבים ערביים); "לגרש את כ-ו-ל-ם"; "אתם לא תבואו במקומנו"; "זה בסדר להיות לבן"; "אנטי-גזעני זה כינוי צופן לאנטי-לבן", וכמובן: "אמריקה תחילה - לשים קץ להגירה".

הפעילות המוגברת הזו נובעת במידה רבה מהעידוד ששאבו ארגונים אנטישמיים וגזעניים אחרים מבחירתו של דונלד טראמפ לנשיא. הם קיבלו תנופה חזקה מנאום של טראמפ בעקבות מהומות על רקע גזעני שפרצו בשארלוטסוויל, וירג'יניה, אשתקד. באותו נאום אמר טראמפ, שהאחריות למהומות מוטלת על "שני הצדדים", כלומר האספסוף האנטישמי/גזעני ואלה שבאו למחות נגדו.

הוא מתח ביקורת על קבוצות של "השמאל האלטרנטיבי" (alt. left) - כינוי שנגזר מ"הימין האלטרנטיבי" (alt.right), שם שחובק את המגוון הרחב של קבוצות ימניות קיצוניות, כקו-קלאקס-קלאן וארגונים ניו-נאציים - ואמר שקבוצות אלה הפגינו "אלימות רבה מאוד מאוד" כאשר הן בחרו להתעמת עם מפגינים שמחו נגד הסרת פסלו של גנרל לי (מפקד צבאות הדרום במלחמת האזרחים)."האשם מוטל על שני הצדדים", אמר טראמפ.

"הייתה קבוצה בצד אחד, והייתה קבוצה בצד האחר והם התנפלו אלה על אלה עם אלות", המשיך טראמפ. "זה היה אכזרי ונורא, דבר איום. הייתה קבוצה בצד אחד. אפשר להגדירה כקבוצה של השמאל... והיא הסתערה באלימות על הקבוצה האחרת. אתם יכולים לומר מה שאתם רוצים. כך זה היה".

