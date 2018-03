כך אפליקציות פייסבוק שלא הפעלתם אספו עליכם מידע

חברת ניתוח דאטה, שסייעה לדונלד טראמפ להיבחר לנשיאות ארצות-הברית, השתמשה במידע שנאסף על 50 מיליון משתמשי פייסבוק ללא ידיעתם - כך פורסם בסוף השבוע ב"ניו-יורק טיימס" וב"אובזרבר". הפרסומים מהווים מכה תדמיתית נוספת לרשת החברתית הגדולה בעולם, אחרי שנחשף השימוש הרוסי בפלטפורמה במהלך הבחירות ב-2016.

ב-2015 יצר ד"ר אלכסנדר קוגן מאוניברסיטת קיימברידג' אפליקציית פייסבוק בשם "This Is Your Digital Life", שהתיימרה לספק ניתוח אישיות וטענה שהיא "אפליקציית מחקר שפסיכולוגים משתמשים בה". 270 אלף איש נרשמו אליה ואפשרו לקוגן גישה לזהותם ולתכנים שעשו להם לייק. אלא שקוגן קיבל גישה גם לרשימות החברים של המשתמשים האלה ואסף אינפורמציה אודותיהם מבלי שאישרו זאת בעצמם.

את הנתונים קוגן העביר לחברה בשם Cambridge Analytica, ש"בנתה פרופילים אישיותיים" של מצביעים אמריקאים כדי להתאים להם מודעות, ועמדה בקשר עם סטיב באנון, אז יועצו הקרוב של טראמפ.

לפי ה"טיימס", קוגן העביר יותר מ-50 מיליון פרופילים לחברה, מביניהם כ-30 מיליון הכילו מספיק מידע (כמו מקום מגורים) כדי להצליב בינם לבין רישומים אחרים ולבנות פרופילים בעלי ערך. פייסבוק דרשה את מחיקת הנתונים עוד בזמן אמת, אך הם לא נמחקו.

בעקבות חשיפת הפרשה הושעתה קיימברידג' אנליטיקה מפייסבוק. היא הצהירה כי המידע נמחק, ושלא ידעה שנאסף בדרכים שהפרו את כללי השימוש ברשת החברתית. בנוסף, נטען כי המידע המדובר לא היה חלק מהשירותים שסיפקה החברה לקמפיין של טראמפ.

בפייסבוק מתעקשים כי המידע לא נגנב, אלא נעשה בו שימוש לרעה: תנאי השימוש של הפלטפורמה, ששונו מאז, אפשרו לאפליקציות לאסוף מידע על חבריו של מי שהפעיל אותה ללא ידיעתם או הסכמתם.

מנהל האבטחה של פייסבוק, אלכס סטמוס, כתב בטוויטר כי קוגן "פיתה מאות אלפי אנשים להשתמש בפייסבוק כדי להתחבר למבחן האישיות שלו ב-2014. הוא שיקר למשתמשים ולפייסבוק לגבי מטרת השימוש בנתונים".

החברה ציינה כי היא בוחנת אפיקים משפטיים, והבטיחה (שוב) למנוע שימוש עתידי בה לרעה. "אנחנו חייבים להשתפר ואנחנו נשתפר, העסק שלנו תלוי בזה", כתב אנדרו בוסוורת', אחד מסגני הנשיא בחברה.

הפרשה עוררה קריאות לפיקוח הדוק יותר על פייסבוק. "ברור שהפלטפורמות האלה לא יכולות לפקח על עצמן. מארק צוקרברג צריך להעיד בפני הוועדה המשפטית של הסנאט", אמרה הסנאטורית הדמוקרטית איימי קלובוצ'ר.

הסנטור הדמוקרטי מארק וורנר כינה את שוק הפרסום בדיגיטל "מערב פרוע", והוסיף כי "ברור שאם לא תוטל עליו רגולציה, הוא ימשיך להיות נתון לרמאות וחוסר שקיפות".

פרנק פסקל, פרופסור למשפטים מאוניברסיטת מרילנד, אמר לרויטרס כי "המכסה הוסר מעל לקופסה השחורה של פרקטיקות הדאטה של פייסבוק, והתמונה לא יפה".

הרשות להגנת מידע בבריטניה ומדינת מסצ'וסטס הודיעו כי כבר החלו בחקירת השימוש של פייסבוק בנתונים במקרה זה.

