מצטרף לאילון מאסק: גם "פלייבוי" מחק את דף הפייסבוק שלו

מגזין "פלייבוי" מחק היום (ד') את עמוד הפייסבוק שלו בעקבות פרשת דליפת המידע מפייסבוק.

קופר הפנר, סמנכ"ל הקריאייטיב של המגזים ובנו של המייסד יו הפנר, צייץ הבוקר כי "קווי המנחה של פייסבוק והמדיניות התאגידית שלה ממשיכים להיות מנוגדים לערכים של' פלייבוי'". לדבריו, פייסבוק ממשיכה להיות "מדכאת מינית".

הפנר הוסיף כי "ההתערבות האחרונה בבחירות בארה"ב מדגימה דאגה נוספת שיש לנו לגבי האופן שבו הם מטפלים במידע של המשתמשים". הפנר ציין כי "יותר מ-25 מיליון המשתמשים" שהושפעו מההתערבות הזו הם "מעריצי 'פלייבוי'".

למרות שהדף הראשי של פלייבוי נמחק, דפי הפייסבוק הנוספים של המגזין - כמו פלייבוי גרמניה והפליפינים - עדיין באוויר.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE