התקלה בטלגרם: האפליקציה חוזרת לפעול בהדרגה

תקלה שנמשכת כבר ארבע שעות (מאז השעה 11 בבוקר לערך) משבשת את פעילות אפליקציית טלגרם ברחבי אירופה, המזרח התיכון ומדינות חבר העמים. זו התקלה השנייה שחוו משתמשי טלגרם החודש, לאחר שתקלה דומה השביתה את יכולת קבלת ושליחת ההודעות באפליקציה למשך שעתיים ב-5.3.

התקלה בטיפול, ובמהלך השעתיים האחרונות טלגרם חזרה לפעול בהדרגה בכל אזורי התקלה.

זמן קצר לאחר תחילת התקלה פבל דורוב, מייסד טלגרם, העלה ציוץ לחשבון הטוויטר שלו, בו הודיע כי הפסקת חשמל ברשת השרתים של טלגרם באירופה גורמת לשיבושים. הוא כתב כי טלגרם מנסים לפתור את הבעיה, אך הרבה מאוד תלוי המפעילי הדאטה סנטר, ובזמן שיקח להם לטפל בציוד אספקת החשמל של המרכז.

לפני כשעה הציוץ שותף בחשבון הטוויטר הרשמי של טלגרם, בו החברה ביקשה ממשתמשי האפליקציה להתאזר בסבלנות.

דורוב אף התנצל על התקלה והודיע שכפיצוי על אי הנוחות שנגרמה בעקבותיה, הוא מחלק 5000 מטבעות את'ריום (Ethereum). המטבע נחשב כיום למטבע הקריפטו בעל היקף המסחר הגדול ביותר אחרי ביטקוין. בניגוד לביטקוין, שהיצע המטבעות המקסימלי שלו מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, לאת'ר אין היצע מקסימלי, אלא רק הגבלה של עד 18 מיליון מטבעות חדשים בשנה. דרוב פרסם ל-"Giveaway", בו הזמין את מאוכזבי טלגרם לשלוח בין 0.5 ל-5 מטבעות ולקבל חזרה בין 5 מטבעות ל-100 ישירות לארנק שלהם.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.