בשביל להקל עליכם, חילקנו את הרשימה לשניים: מוצרים שהיינו רוצים שיהיו אמתיים והבדיחות הכי טובות שאספנו מהחברות הגדולות בעולם.

היינו רוצים שיהיה אמתי

חברת Life Storage שמציעה יחידות אחסון ללקוחותיה הציגה סרטון הומוריסטי בו רובוט חדש בשם "האווי" מסייע לארוז חפצים ולהקל על מעבר דירה. גם לאחר האריזה, הרובוט ימשיך לדאוג לאבטחת החפצים ביחידת האחסון ויהיה זמין להראות אותם ללקוחות בכל שלב שירצו. החברה מתהדרת ביכולות למידת המכונה של האווי אך בסרטון נראה כי הוא עדיין מתקשה עם כישורי המוטוריקה העדינה הנחוצים למשימה.

רבים מאיתנו מכורים לסלולרי מספיק כדי לקחת אותו איתנו גם לסיטואציות פרטיות, למרות הסיכון שהן מהוות למכשיר. יצרנית הסמארטפונים Honor כיוונה את המתיחה שלה לתכונה הזו בדיוק ומציעה ביטוח מיוחד למחזיקים במכשיריה - שמכסה נזקים שנגרמו לסלולרי במידה ונפל לאסלה. הביטוח יוצע בחינם לתקופה מוגבלת, ובמידה שקורית תאונה כזו, המכשיר יעבור לטיפולה של מעבדה מיוחדת ויוחזר ללקוח.

עוד בנושא נתח שוק וצרכנות

לוג'יטק משיקה כלי חדש ללקוחות עסקיים - שיסייע למשתתפים בשיחות וועידה בווידאו לזהות מתי אחד המשתתפים בשיחה מתחיל להשתמש בשפה עסקית מנופחת ושקרית. התוכנה תנתח את השיחה וברגע שישתמשו בשפה כזו, יושמע קול צפצוף ויופיע כיתוב על המסך שיזהיר את הלקוח.

אפליקציית Files Go שמסייעת לפנות שטח אחסון בטלפון באמצעות מחיקת קבצים ואפליקציות מיותרות הכריזה גם היא על שדרוג נחוץ במיוחד. מעתה האפליקציה תסייע גם בזיהוי ומחיקת בדיחות גרועות מהטלפון שהתקבלו מחברים או משפחה, בעזרת שימוש ברשתות נוירונים להבנת שפה טבעית, כמובן. חושבים שזה עובד גם עם ברכות בחרוזים לכבוד ליל הסדר?

חברת Roku מציעה פתרון לרגעים בסוף היום בהם אתם רוצים להתעצל באמת. כשאתם צופים בסדרה דרך סטרימינג ולא רוצים להשתמש בידיים מכיוון שהן מלוכלכות מהחטיפים שנזללו בזמן הצפייה. החברה הכריזה על "גרבי הסטרימינג השמחות" (Happy Streaming Socks), גרביי הייטק עם סנסורים שמזהים תזוזות ומאפשרים להפעיל כל פעולה בשירות בעזרת כפות הרגליים.

גוגל קלאוד משיקה את שירות "חומוס API" - השירות שיעזור ללקוחות למצוא את החומוס הטוב ביותר, במיוחד לישראלים. בסרטון מוסבר במבטא ישראלי כבד שבארץ יש אמנם יותר מאלפיים חומוסיות, אך לכל אחד העדפות משלו. לכן, הטכנולוגיה המתקדמת של גוגל תשתמש בבינה מלאכותית ו"מקל טעם" כדי להתאים לכל אחד את החומוס שמתאים לו ביותר.

בין אם אתם מתקשים בבחירת מכונית חדשה, ובין אם מאוד חשוב לכם שהיא תייצג בדיוק את מי שאתם - ליצרנית המכוניות לקסוס יש פתרון. יחד עם חברת ניתוח הד.נ.א 23andMe היא מציעה התאמה אישית של רכב למטען הגנטי של הלקוחות. הרכב יגיע 48 שעות לאחר הבדיקה ואפילו יהיה לו ריח מותאם אישית.

האפליקציה ללימוד שפות Duolingo תשיק ליין של בירות, שיסייעו לרכוש שפה חדשה. "דיבור שוטף בשפה מגיע מלימוד תדיר, התמזגות בתרבות ושיכרות" אמר המייסד השותף לואיס וון אן בהודעה לעיתונות. הליין ייקרא Brewolingo והבדיחה מבוססת על מחקר אמיתי שמראה שצריכת אלכוהול משפרת את כישורי לימוד השפות הזרות.

חברת Gett Delievery הישראלית בשיתוף עם פלייטרקס מציגות שירות משלוחים אווירי של קיסמי שיניים לאחרי הארוחה. בפוסט שפרסמה החברה נכתב "השנה היא 2018 - אין סיבה שלא יהיה לנו קיסם בלחיצת כפתור". צודקים לגמרי, ונשמח שהשירות יורחב גם למוצרים נוספים חוץ מקיסמים.

המתיחות של החברות הגדולות בעולם

קינוח או מנה עיקרית? רשת המזון המהיר ברגר קינג מפרסמת את הטעם החדש שלה להמבורגר: שוקולד

Is the new Sourdough King a burger or a sandwich? We asked our guests what they thought, and things got heated. Which side are you on? #TeamBurger #TeamSandwich #Burgwich pic.twitter.com/edFgKwdlZI

יצרנית המכוניות סקודה בפיתוח יצירתי מיוחד שימנע מההורים לשמוע את הרעש של הילדים מאחורה

אוהבים אמבטיית בועות? לסודה סטרים ול"הר" ממשחקי הכס יש את ה-המצאה בדיוק בשבילכם

אוהבים קולה אבל בא לכם קצת לגוון? אז הנה שלושה טעמים חדשים: אבוקדו, מחמצת ופחם

טסים הרבה אבל נמאס לכם מהרביצה? לוירג'ין איירליינס וריצ'ארד ברנסון יש את הפתרון המושלם: מחלקת "חדר כושר"

It’s great when two Virgin companies work together to come up with a really great idea. Well done to everyone at @VirginAustralia and @VirginActiveOz for introducing the world’s first in flight spin class. Will be touring Australia later this year and can’t wait to join one pic.twitter.com/cTIAxUuVZS