מתחילה ברגל ימין: מטה נטוורקס ביצעה גיוס סיד של 10 מ' ד'

חברת מטה נטוורקס (Meta Networks), של היזם הסדרתי איתי בוגנר, הודיעה היום (ג') על גיוס סיד של 10 מיליון דולר בהובלת הקרנות BRM ו-Vertex Ventures. למטה נטוורקס מוצר קיים וכמה לקוחות ראשונים, ובחברה מתכננים להשתמש בסכום שגויס להרחבת פעילות החברה בתחומי השיווק והמכירות.

"המוצר של מטה נטוורקס עוזר לארגונים להעביר רשת קיימת למודל חדש בשיטת Zero Trust, כלומר על סמך זהות המשתמש וזהות מכשירו, ללא תלות ברשת ממנה הגיע", אמר בוגנר, המהכן כמנכ"ל החברה, בשיחה עם "גלובס". מדובר בפלטפורמת ענן שמתקשרת הן עם הארגון והן עם עובדיו. כל האפליקציות הארגוניות מחוברות לענן, וכך גם העובדים - באמצעות הדפדפן, או באמצעות אפליקציית דסקטופ אם המכשיר מוכר על ידי הארגון. הענן המאובטח מתווך את כלל השימוש של העובדים באינטרנט ובאפליקציות הארגוניות. כך, לדברי בוגנר, הפלטפורמה מאפשרת עבודה מאובטחת ומהירה ללא קשר למיקום העובדים. "בעזרת Always on VPN שמספק הגנה מתמשכת על כל התעבורה: הן הפנים-אירוגונית והן באינטרנט", ציין בוגנר.

"הגישה המסורתית בעולם האבטחה טוענת כי יש להקים חומה סביב הרשת הארגונית, וכל מי שמחובר אליה נתפס כ'אמין'. עם זאת, בעולם שבו עובדים מתניידים ממקום למקום עם מספר מכשירים ומתחברים מרשתות שונות, התפיסה המסורתית אינה מספיקה ויש צורך במודל מעודכן", אמר בוגנר. הוא סבור ש"העתיד הוא בענן":"הפתרונות שיש היום לא מתאימים מבחינה מבנית לעידן של הקלאוד. אבל הכל עובר לענן, ואני מסתכל עלינו כעל הפלטפורמה שמאפשרת את המעבר הזה".

את מטה נטוורקס יסדו, יחד עם בוגנר, אלון הורוביץ (מנהל הפיתוח) ושמוליק לדקני (ארכיטקט ראשי). הן המייסדים והן עובדי החברה מגיעים מהחברות המובילות בתחום, בהן Oracle, Cisco וצ'ק פוינט. בוגנר החל את הקריירה היזמית שלו ב-1999 עם ייסוד חברת SofaWare, ספקית אבטחה שנרכשה על ידי צ'ק פוינט ומכר גם את חברת Neocleus לאינטל. בנוסף, הוא יסד את חברת Stratoscale המתמקדת בטכנולוגיית ענן.

בוגנר סיפר שאת הרעיון שמאחורי הפלטפורמה הוא הגה כבר לפני שנים, תוך כדי עבודה על מיזמיו האחרים: "זה לא רעיון חדש שלי, חשבתי עליו כבר לפני 15 שנה - עוד לא היה ענן אז, אבל הרעיון היה דומה. המשכתי לפתח את הרעיון לאורך השנים, אבל הייתה בעיה של עלויות - העלות פר משתמש של פתרון כזה הייתה יקרה מדי. בפלטפורמה כמו שלנו, תעבורת הרשת כולה עוברת כל הזמן דרך הענן, ויש עלויות לדברים האלה. ב-2016-2017, מבחינת עלויות של קלאוד וטכנולוגית זה התחיל להיות קוסט אפקטיב".

למטה נטוורקס יש שותפויות עם שתי חברות אבטחה מבוססות ענן: סימנטק האמריקאית וסיירן הישראילת. הפלטפורמה שפיתחה החברה, מתחברת עם פתרונות האבטחה האחרים "כי הטכנולוגיות של החברות האלה פותחו במשך 20 שנה", לדברי בוגנר. "במקום לפתח את הכל אני בוחר להשתמש בפתרונות האלה. אני לא רוצה להמציא את הגלגל איפה שלא צריך ".

ת"ז מטה נטוורקס:

מייסדים: איתי בוגנר (מנכ"ל), אלון הורוביץ (מנהל הפיתוח), שמוליק לדקני (ארכיטקט ראשי)

תחום: פתרונות אבטחה מבוססי ענן

הקמה: אוקטובר 2016

מספר עובדים: 24 בישראל וכ-6 בהודו.

לקוחות מרכזיים: Dynamic Yield, MyHeritage

משקיעות בולטות: BRM ו-Vertex Ventures

סכום גיוס: 10 מיליון דולר







