דיווחים בארצות הברית: ירי במשרדי חברת YouTube

עובדי יוטיוב דיווחו למשטרה על ירי במשרדים הראשיים שלה בסן ברונו, קליפורניה. משטרת סן ברונו פועלת באיזור וחוקרת את הנעשה. הרשויות הזהירו את הציבור להתרחק מהאיזור, ואמבולנסים נמצאים בזירה. בתחנות טלוויזיה מקומיות עובדים נראו עוזבים את המקום עם ידיהם מורמות.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. - San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

ואדים לרווסיק, העובד בחברה צייץ בטוויטר כי הוא ועובדים נוספים מבוצרים באחד החדרים, לאחר ששמע יריות וראה אנשים נמלטים. לאחר מכן לרווסיק צייץ כי הוא פונה מהמקום ונמצא עכשיו במצב בטוח. עובד אחר, טוד שרמן צייץ כי הרצפה רעדה ובתחילה הם חשבו שמדובר ברעידת אדמה, ושלאחר מכן ראה טיפות דם על הרצפה. במשרדים בסן ברונו מועסקים 1700 אנשים.

בית החולים "Stanford Health" שנמצא בקרבה למשרדי החברה אישר כי הוא מטפל ב4-5 פצועים מהירי. מצבם לא ידוע. גם בית החולים Zuckerberg San Francisco General אישר כי מרכז הטראומה מקבל פצועים מהירי. ריאן פארקר מה"הוליווד ריפורטר" מדווח כי ישנם הרוגים בפיגוע הירי.

Safe. Got evacuated it. Outside now. - Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

גוגל צייצה בחשבון הטוויטר Google Communications: "אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות ונספק כאן אינפורמציה מגוגל ויוטיוב ברגע שהיא תהיה זמינה".

ארין ג'נק שנמצאה במשרד סמוך בשעת הירי פרסמה בחשבון הטוויטר שלה מעט תמונות מהאירוע:

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm - Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

נציין כי לפני כמה ימים פורסם שיוטיוב יוצאת במדיניות חדשה האוסרת העלאת סרטונים שמקדמים מכירה של כלי נשק או מקשרים לאתרים שמוכרים אותם. יאסרו גם סרטונים שבהם הדרכות להרכבת רובים. הפלטפורמה של יוטיוב הייתה פופולרית עד היום בקרב חובבי כלי נשק ורובאים, והמדיניות החדשה שלה עשויה להיראות כנקיטת עמדה בנושא הבקרה על כלי נשק, שנחשב טעון ושנוי במחלוקת במיוחד בארה"ב.

