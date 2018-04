נחשפה זהות היורה במשרדי חברת יוטיוב בקליפורניה

האישה שביצעה את הירי ההמוני בקמפוס של יוטיוב זוהתה כנאסים נג'פי אגדאם, לפי הצהרת המשטרה. אגדאם; בת 39 מסן דייגו, השתמשה באקדח 9 מ"מ לביצוע הירי, ולפי הרשויות, לא היה מדובר במעשה טרור.

עדיין לא ברור מה המניע והאם אגדאם הייתה קורבן לאלימות במשפחה. אגדאם מתה מירי עצמי, לפי המשטרה. NBC מדווחים כי אגדאם העלתה בעבר סרטון בו טענה כי יוטיוב הפלו אותה לרעה וסיננו את התוכן שהיא מעלה.

אביה של אגדאם, איסמאעיל אגדאם, אמר כי בתו כעסה על יוטיוב, לאחר שהחברה הפסיקה לשלם לה עבור הסרטונים שלה, בראיון ל-the Bay Area News. אגדאם הוסיף כי הוא דיווח עליה כנעדרת ביום שני, לאחר שלא ענתה לטלפון יומיים.

לדבריו, אמש המשטרה צלצלה ואמרה לו כי נמצאה ישנה במכונית, והוא הזהיר את המשטרה שהיא עלולה ללכת ליוטיוב, מכיוון שהיא "שונאת" את החברה. דוברת המשטרה אישרה כי שוטרים איתרו אישה עם שם זהה ישנה ברכב באזור Mountain View ביום שלישי בבוקר.





בעקבות הירי יוטיוב הסירה את חשבונה של אגדאם, וגם חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם שלה הוסרו.

סונדאר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל, שלח אימייל לכל עובדי יוטיוב בעקבות התקרית, בו כתב כי "אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לתמוך בפצועים ובמשפחותיהם", והוסיף כי "אני אסיר-תודה על התמיכה שקיבלנו ובעיקר מודה לרשויות החוק ולצוות הביטחון שלנו שפעלו במהרה כדי לשמור על כולם. אני יודע שרבים מכם המומים כרגע. בימים הקרובים אנחנו נספק תמיכה כדי לעזור לכל משפחת גוגל להחלים מהטרגדיה הזו, שעולה על כל דמיון".

There are no words to describe the tragedy that occurred today. @SusanWojcicki & I are focused on supporting our employees & the @YouTube community through this difficult time together. Thank you to the police & first responders for their efforts, and to all for msgs of support.