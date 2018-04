החל השימוע המשותף של מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג בפני וועדות מערכת המשפט והמסחר של הסנאט - ממנו נעדכן באופן שוטף כאן. צוקרברג יידרש לענות על שאלות של הקונגרס בנוגע לצעדים שבכוונתו לעשות כדי להבטיח שפרטי המשתמשים בפייסבוק לא ינוצלו לרעה שוב בעקבות שערוריית קיימברידג' אנליטיקה, כיצד בכוונתו למנוע שימוש בפלטפורמה כדי להשפיע על בחירות ועוד.

תוכן העדות פורסם אמש ופורסם ב"גלובס".

מחר (ד') יתייצב צוקרברג לשימוע נוסף בפני וועדת האנרגיה והמסחר של בית הנבחרים. הצהרתו של צוקרברג לשימוע פורסמה מראש וניתן לקרוא את עיקרי הדברים כאן. שני השימועים מועברים בשידור חי בטלוויזיה ובאינטרנט, ויכולות להיות להם השפעות על הדרך בה וושינגטון מתייחסת ומחילה רגולציה על תעשיית ההייטק כולה.



דליפת הפרטים על 87 מיליון משתמשי פייסבוק לחברת הייעוץ הפוליטי הבריטית קיימברידג' אנליטיקה הפכה לשערוריה הגדולה ביותר שצוקרברג ופייסבוק התמודדו איתה. בעקבות השערוריה, פייסבוק הודיעה על הגדרות פרטיות חדשות ומדיניות פרטיות ברורה יותר ואמרה שהיא בודקת אלפי אפליקציות באתר כדי לוודא שהיא מודעת לדרך בה דאטה נאסף. אתמול הרשת החברתית החלה לשלוח הודעות וליידע את כל מי שנפגע מדליפת המידע. היום פייסבוק השיקה תכנית בשם Data Abuse Bounty שתתגמל אנשים עם מידע על אפליקציות שמעבירות נתונים משתמשים לגורם אחר.

ג'ון תון, ראש ועדת המסחר, ציין שאירוע קיימברידג' אנליטיקה אינו בודד, אמר שהוא אינו משוכנע שלמשתמשי פייסבוק יש מספיק מידע על הדרך שבה נוהגת החברה, וציין שזאת צריכה להיות קריאת השכמה לתעשיית הטכנולוגיה כולה. תון גם ציין שהוא מודע לצעדים שנקטה פייסבוק כדי למנוע את הישנות המקרים. "אחת הסיבות שהרבה אנשים מודאגים מהתקרית של קיימברידג' אנליטיקה היא שהיא מצביעה על דרך הפעולה של פייסבוק. זה מטריד. יש שמזהירים שהצעדים שפייסבוק נוקטת כעת יגבירו את יכולותיה של פייסבוק לשווק דאטה באופן אקסלוסיבי. אנחנו מבינים שבשירותים שונים אנחנו מוסרים מידע על עצמנו, אבל שני הצדדים צריכים לדעת מה נמצא על כף המאזניים. אנחנו רוצים לדעת מה פייסבוק וחברות אחרות מתכוונות לעשות. איך תגנו על הדאטה ותודיעו למשתמשים על הצעדים שתיקחו, ואיך תמנעו ניצול של הפלטפורמה? מר צוקרברג, אתה מייצג את החלום האמריקאי אבל יש לך אחריות לדאוג שהוא לא יהפוך לסיוט עבור המשתמשים". סיכם תון.

צ'אק גראסלי, היו"ר הרפובליקני של ועדת המשפט אמר כי "היום יש לפייסבוק גישה לעשרות סוגים שונים של נתונים אישיים. זה לא סוד שהיא מרוויחה כסף מהנתונים האלה, למרות שרבים לא מודעים לכך. גם טוויטר, גוגל ואמזון ושירותים רבים שהם מציעים אוספים מידע רב על המשתמשים שלהם ככל שאנו מקבלים יותר מוצרים זולים. הפוטנציאל לשימוש לרעה הוא משמעותי. הסטטוס קוו לא עובד יותר".

עוד בנושא גלובס טק

גרייסלי שאל האם ידוע לצוקרברג על מקרים נוספים בהם הועברו נתונים של משתמשים לאפליקציות צד שלישי שניצלו אותן לרעה, ובכמה אפליקציות מדובר, צוקרברג התחמק וטען שאין בידיו נתונים מדויקים כרגע, אך ישמח לספק אותם בהמשך. כשנשאל מדוע מסמך מדיניות הפרטיות בפלטפורמה קצר כל כך, הוא הסביר שאנשים כנראה לא ירצו לקרוא מסמך ארוך ומשפטי. הסנטור ביל נלסון סיפר שדיבר עם חבריו על שוקולד ומיד קיבל פרסומים על אותו שוקולד, ושאל אם פייסבוק שוקלת לגרום למשתמשים לשלם כדי שפרטיותם תישמר. צוקרברג ענה שכבר היום אפשר לכבות את העברת הנתונים המתוארת, אך אנשים מעדיפים לקבל פרסומות רלוונטיות, ושהיום אין אפשרות לא לקבל מודעות כלל.

נלסון התייחס למודל בתשלום שהציעה סגניתו של צוקרברג, שריל סנדברג, וצוקרברג הסביר שכוונתה הייתה שכדי לא להציג פרסומות בכלל פייסבוק יצטרכו לדרוש תשלום. צוקרברג הסביר שלא יידע את ה-FTC על פרשת קיימברידג' בזמן אמת כי חשב שזה "תיק סגור". כשנשאל ע"י ת'ון איך ההתנצלות הנוכחית שונה מההתנצלויות הרבות שלו לאורך השנים, ענה צוקרברג "אי אפשר להתחיל חברה מחדר המעונות שלך בלי לעשות טעויות והרבה טעויות נעשו. אבל אני מחויב לתקן את זה". צוקרברג ציין כי בפייסבוק פיתחו מערכות בינה מלאכותית שמאתרות תעמולה של טרוריסטים ומסירות אותה מהפלטפורמה. לשאלתה של הסנטורית פיינשטיין למה פייסבוק לא החרימה את קיימברידג' אנליטיקה כבר ב-2015, כשגילו את דליפת המידע, הוא ענה שאז החברה לא השתמשה באופן ישיר בשירותי פייסבוק.

כשנשאל ע"י הסנטור האץ' אם פייסבוק תמיד תהיה שירות שיוצע בחינם, כפי שהצהיר צוקרברג בעבר, הוא ענה באופן מסויג כי "תמיד תהיה גרסה של פייסבוק שתהיה בחינם". צוקרברג ציין כי וואטסאפ (שבבעלות פייסבוק) אוספת מעט מאוד אינפורמציה על משתמשיה, כשנשאל האם מקרה דומה עשוי לקרות גם בפלטורמה הזו, ושלכן לא סביר שמקרה דומה יקרה בה. כשנשאל האם זה נכון שפייסבוק אוספת מידע על שיחות והודעות בסלולרי של משתמשיה, צוקרברג ענה כי קיימת אפשרות לסנכרן את ההודעות עם אפליקציית פייסבוק מסנג'ר, ולא ידע לענות אם אותו דבר נעשה גם כשמדובר בקטינים, ואם פייסבוק אוספת מידע על הגלישה של המשתמשים גם אחרי שיצאו מפייסבוק.

"אנחנו שוכרים בודקי תוכן שמדברים בורמזית, עובדים עם ארגונים מקומיים כדי להסיר פרופילים של מפיצי דברי הסתה ומשנים את המוצר במדינה" אמר צוקרברג כשנשאל על מעורבותה של פייסבוק ברצח העם במיאנמר וספיציפית מדוע נדרש לה זמן רב להסיר מהפלטפורמה איום על חייו של עיתונאי מוסלמי.

כשהסנטור גראהם שאל את צוקרברג "אתה לא מרגיש שיש לכם מונופול?" ענה צוקרברג, "לי זה לא מרגיש ככה", ועורר את צחוקו של הקהל. צוקרברג אף הסביר שהוא לא מתנגד לרגולציה "אם זו הרגולציה הנכונה" והתחייב לעבוד עם הממשל כדי לבנות את הרגולציה.

במקביל לשימוע, קיימברידג' אנליטיקה כתבה בטוויטר כי הנחתה את עורכי דינה לשלוח לעיתונאים המכסים את הפרשה מכתבים המייעצים להם "להימנע מהצגת האשמות שגויות ולא מבוססות כעובדות". כצפוי, ההודעה הזאת נתקלה בתגובות לועגות ברשתות החברתיות.

We have instructed our lawyers to send letters to news media who have been covering this story, advising them not to repeat false and unfounded allegations as fact.