וול סטריט באדום; טראמפ: "רוסיה, הטילים על סוריה יגיעו"

החזים העתיידים נסחרים היום (ד') בירידות בעקבות ציוצו החריף של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שתקף את רוסיה ורמז על התערבות אפשרית בסוריה. מדד S&P 500, מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק מאבדים כ-1% במסחר המקדים. ביומיים האחרונים ננעל המסחר במגמה ירוקה, לאחר הירידות החדות בסוף השבוע.

טראמפ כתב כי "רוסיה מבטיחה לעצור את כל הטילים שנופלים על סוריה; תתכונני רוסיה, כי הטילים האלו יגיעו, נחמדים, חדשים ו"חכמים"! את לא צריכה להיות בעלת ברית עם חיית גז רצחנית שהורגת את האנשים שלה וניהנת מכך".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

טראמפ התייחס ליחסים עם רוסיה בציוץ נוסף, שבו כתב: "היחסים שלנו עם רוסיה גרועים מתמיד, וזה כולל גם את ימי המלחמה הקרה. אין שום סיבה לכך. רוסיה צריכה את העזרה שלנו עם הכלכלה שלה, משהו שיהיה ממש קל לעשות, וכולנו צריכים שכל האומות יעבדו ביחד. תעזרו את מרוץ החימוש".

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?