ריאן, יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, הודיע על פרישתו ב-2019

יושב-ראש בית הנבחרים האמריקאי, פול ראיין, הודיע כי הוא לא יתמודד לבחירות מחדש בסוף השנה בבחירות אמצע הקדנציה. ראיין הודיע על פרישתו במסיבת עיתונאים שנערכה אתמול (ד').

יושב-ראש בית הנבחרים נחשב לתפקיד בעל ההשפעה הגדולה ביותר בבית הנבחרים, וראיין נחשב לדמות מפתח בפוליטיקה האמריקאית בשנים האחרונות. הודעתו של ראיין מגיעה בזמן לא טוב עבור המפלגה הרפובליקאית, משום שבחירות אמצע-הקדנציה מתקרבות, והתמיכה בנשיא דונלד טראמפ אינה בשיאה, בלשון המעטה. לכן המפלגה הרפובליקאית זקוקה לכל דמויות המפתח שלה, וראיין כאמור נחשב ככזה.

ראיין כיהן כחבר קונגרס ברציפות משנת 1999, אז נבחר לראשונה מטעם מדינת הבית שלו, ויסקונסין.

Serving as speaker has been a great honor. Now, with all three of my kids in their teens, I am ready to set new priorities. I intend to serve my full term as I was elected to do. But I will be retiring in January, leaving this majority in good hands and with a bright future. pic.twitter.com/LfyZtZOIn4