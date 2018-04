"עלייה של 2,000% בטרולים רוסים ברשת לאחר התקיפה בסוריה"

לתקיפה המשולבת של ארה"ב, בריטניה וצרפת בסוריה בסוף השבוע יש גם השלכות מבחינת הרשת, וכמובן גם בגזרת הפייק ניוז, שנוטות להתפשט מהר במיוחד לאחר אירועים כאלה. כך, לפי דוברת הפנטגון דנה ווייט, רוסיה מגיבה לתקיפה באמצעות הפצת פייק ניוז. "קמפיין הדיסאינפורמציה הרוסי כבר החל, הייתה עלייה של 2,000% בטרולים רוסים ברשת ב-24 השעות האחרונות", אמרה ווייט לעיתונאים אתמול (ש').

מאמצי לחימת המידע של רוסיה הם דבר די ידוע, ובשנה שעברה דו"ח של סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקאי אף פירט את מאמציה של סוכנות האינטרנט הרוסית המכונה גם "צבא הטרולים הרוסים". הסוכנות מציפה את הרשתות החברתיות וטוקבקים בכתבות בתעמולה, בכוונה להפיץ נרטיבים שיטיבו עם האינטרסים הרוסיים, לעורר ויכוחים בתגובות ולהפיץ דיסאינפורמציה.

אלא שלפי אתר גיזמודו, לא ברור מהיכן ווייט הביאה את הנתון על העלייה של 2,000%, ולא ברור למה האמירה הכללית מתייחסת. ווייט לא ציינה האם העלייה המדוברת כוללת את העיתונות הרוסית הממשלתית, אם היא מתייחסת אך ורק לעלייה בכמות הפוסטים, ואם כן איך זיהו את הפוסטים, או שמדובר בעלייה ברמת ההשפעה של פוסטים ובחשיפה אליהם. הפנטגון לא השיב לבקשת גיזמודו לתגובה.

גם אם וויט דייקה, הקרמלין לא היו לבד בהפצת דיסאינפורמציה סביב התקיפה. משתמש טוויטר בשם Arturas Kerelis, בעל חשבון מאומת על-ידי הרשת החברתית, פרסם יותר מ-50 ציוצים עם ההאשטאג #Syria בערב המתקפות. אמנם הוא מעולם לא טען באופן מפורש שהוא נמצא בסוריה, אך משתמשים רבים האמינו שהוא מדווח מהשטח, מצלם ומפרסם את המידע שאסף. הציוצים של קרליס זכו לאלפי ריטוויטים, והגיעו ככל הנראה למיליוני אנשים. אפילו ארגוני חדשות ביקשו להשתמש בציוצים שלו מ"סוריה", ובתגובה קרליס צייץ כי כל מה ששיתף מאושר לשימוש של "כל ארגון חדשות בעולם".

בפועל, קרליס לא היה בסוריה והתמונות שפרסם לא היו תמונות שצילם בעצמו - ובמקרים רבים אפילו לא היו תמונות שצולמו בסוריה. רבים מהציוצים היו תרגומים באנגלית קלוקלת לציוצים שפרסמו אנשים אחרים. חוקר התוכנה אשר לנגסטון צייץ כי מאחורי הפרופיל עומד ארתורס רוזנבאכר, מתחזה סדרתי שמשתמש בסיפורים ובאירועים חדשותיים חמים כדי לזכות בתשומת לב ותהילה, ומפעיל חשבונות מזויפים רבים.

Please report @arturaskerelis. He’s now using his verified account to pretend he has inside sources in Syria. https://t.co/hLbwZCl5RN