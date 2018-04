גל גדות פרסמה מכשיר של וואווי, אך הציוץ נשלח דרך אייפון

גל גדות, שהפכה ל"שגרירת מותג" של חברת הטלפונים הסינית וואווי מוקדם יותר השנה, צייצה אתמול (ג') בחשבון הטוויטר שלה סרטון המקדם את המכשיר Mate 10, עם בעיה אחת קטנה - הציוץ הגיע ממכשיר אייפון של החברה המתחרה, כפי שנכתב באופן אוטומטי בסופו. כתב הטכנולוגיה מרקיז ברונלי שם לב לכך, ובציוץ שלו ניתן לראות צילום מסך שמנציח את הטעות. גדות מיהרה למחוק בינתיים את הציוץ ולפרסם אחד חדש במקומו.

Gal Gadot with the Huawei ad... tweeted from an iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL