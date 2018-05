סטארט-אפ הפינטק נמברס גייס 27 מ' ד' בהשתתפות מריוס נכט

סטארט-אפ הפינטק השווייצרי נמברס (Numbrs), המפתח פלטפורמה בנקאית דיגיטלית, השלים היום (ג') גיוס של 27 מיליון דולר בהשתתפות המשקיע הישראלי מריוס נכט, ממייסדי צ'ק פוינט. עוד השתתפו בסבב מספר משקיעים פרטיים מסינגפור ומשקיעים קודמים.

סבב הגיוס הנוכחי הביא את סך ההשקעות בחברה לסכום של כ-150 מיליון דולר. מהחברה נמסר כי כספי ההשקעה החדשה יוקדשו לפיתוח רכיבים חדשים בפלטפורמה.

נכט הוא מייסד שותף ויו"ר הדירקטוריון בחברת אבטחת המידע הישראלית צ'ק פוינט. בשנים האחרונות הוא מכר חלק נכבד ממניותיו בחברה והשתמש בהונו העצמי לייסוד קרן aMoon, המשקיעה בתחום הבריאות ונמצאת בימים או במהלך גיוסה של קרן שנייה.

זוהי השקעתו הראשונה של נכט בתחום הפיננסים, והיא התבצעה באופן פרטי ולא דרך הקרן.

נכט אינו הישראלי הראשון שהשקיע בחברה השווייצרית. למעשה, מאז הוקמה ב-2012, החברה גייסה כרבע מהשקעותיה ממשקיעים ישראלים פרטיים. בנמברס לא חושפים את זהות מרבית המשקיעים, אך לצד נכט ניתן למצוא את ליאון רקאנטי, אשר משפחתו יסדה את בנק דיסקונט ואת קבוצת אי.די.בי, וכן בכירים לשעבר בחברת טבע. לצידם, המשקיעה הגדולה בחברה היא קרן Sovereign Wealth Fund of Dubai (ICD), הקרן של משפחת המלוכה בדובאי.

האחראי להבאת המשקיעים הישראלים לנמברס הוא בנקאי ההשקעות הבכיר לשעבר, ד"ר בועז ברק, המשמש כיועץ למייסד החברה, מרטין סיידלר. ברק הוא העומד גם מאחורי השקעתו של נכט. החברה השקיעה במספר סטארט-אפים ישראלים ומרכזת שיתופי-פעולה עם מכון ויצמן והטכניון.

הפלטפורמה של נמברס היא אפליקציית מובייל אשר משמשת לקוחות בנקים באירופה לניהול חשבונות הבנק שלהם. השימוש באפליקציה הוא חינמי עבור משתמשי הקצה, כיוון שהתשלום מגיע מהבנקים שמעוניינים לעבוד עם הפלטפורמה. כאשר בעלי חשבונות בנק מאפשרים לאפליקציה גישה לחשבונותיהם, הם מקבלים כלי ניהול תקציב מבוססי בינה מלאכותית. האפליקציה תדע לחזות האם ההתנהלות הכלכלית שלהם היא בעייתית, להזהיר אותם מפני כניסה למינוס ולהציע להם עצות לחיסכון בהוצאות לצד הלוואות שונות.

כדי להיות מסוגלים לעשות את זה, נמברס אוספים ומעבדים את המידע מחשבונות הבנק של לקוחות באופן שהבנקים לא מסוגלים לעשות. כיום יש לחברה למעלה ממיליון משתמשים בגרמניה, והיא החלה לפעול גם באנגליה.

לדברי ברק, הלקוח הממוצע מחבר לאפליקציה 3 חשבונות שונים, דבר המספק לנמברס גישה למידע רב, ממנו הם מסוגלים להפיק תובנות לטובת המשתמשים ולטובת הבנקים: "אני יכול לדעת אם אפשר לתת לאדם מסוים הלוואה ללא כל מחויבות. ברגע שאתה מסתכל על 3 חשבונות במקביל, אתה יכול לדעת מה ההוצאות של כל לקוח, מה המשכורת שלו ומי משלם אותה. הבנקים לא יודעים לעשות את זה, וזה יתרון אדיר עבורם".

מריוס נכט התייחס להשקעתו ומסר כי "אנו ניצבים בפני שינויים משמעותיים ומרגשים בכל תעשיית השירותים הפיננסיים, ואני מאמין כי ל-Numbrs יש תפקיד מרכזי בשינוי זה".

ברק התייחס גם הוא לשינויים שעובר עולם הפיננסים: "הבנקאות הרגילה עוברת היום תהליך דרמטי באירופה ונהיית יותר ויותר דיגיטלית. בכל שנה כ-20% מסניפי בנק באירופה נסגרים. אני חושב שזאת תוצאה של המשבר הפיננסי הגדול של 2008. נוצר חוסר אמון עצום בקרב לקוחות הבנקים כלפי הבנקים, אבל הבעיה היא שאי-אפשר בלי בנקים", הוא אמר.

"אנחנו לא בנק, אבל אנחנו מנהלים את המוצרים של הרבה מאוד בנקים. אנחנו, בצורה חכמה, הופכים את מערכת היחסים המסורתית בין לקוח ובין הבנק שלו, כי הלקוח עובד עם אפליקציה שאינה של הבנק ועם מוצרים שאינם דווקא של הבנק שלו, ומשתמש בבנק רק כמקום ששומר על הכסף. אני חושב שזה גם מה שמעניין את מריוס - לראות איך אנחנו משתלטים על העולם הפיננסי".

נכון להיום, הפלטפורמה מנהלת מידע כספי ונכסים בשווי כולל של למעלה מ-7.2 מיליארד יורו.

Numbrs - תעודת זהות

הקמה: 2012

ההשקעות עד כה: 152 מיליון דולר

ההשקעה הנוכחית: 27 מיליון דולר

מייסד: מרטין סיידלר

משקיעים בולטים: Saidler & Co., the Sovereign Wealth Fund of Duba (ICD), Sir Ronald Cohen (co-founder of APAX Partners), Mr Alan Howard (founder of Brevan Howard), Mr Pierre Mirabaud (founding family of Mirabaud Private Bank), Mr Leon Recanati (founding family of Israel Discount Bank), Mr Josef Ackermann (former CEO and Chairman Deutsche Bank Group), the Lawi family (HypoSwiss Private Bank) and Mr Marius Nacht (co-founder of Check Point Software Technologies).

