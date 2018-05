טראמפ מודה: שילמתי לשחקנית הפורנו 130 אלף דולר

סערת טראמפ ושחקנית הפורנו: במשך לפרסומים בתקשורת האמריקאית לפיהם טראמפ, בטרם כניסתו לחדר הסגלגל, קיים רומן עם שחקנית הפורנו סטפני קליפורד (שידועה יותר בשם הבמה שלה: סטורמי דניאלס), הנשיא טראמפ הודה היום בחשבון הטוויטר שלו כי שילם לקליפורד 130 אלף דולר כדי שלא תדבר על הנושא.

הודאת טראמפ מגיעה כיממה לאחר שעורך דינו, רודי ג'יוליאני, הודה כי העביר את הכסף לעורך דינה של קליפורד בתמורה לכך שזו חתמה על NDA (הסכם סודיות).

טראמפ עדיין טוען כי לא קיים יחסים מין עם קליפורד וכי ההאשמות שלה הן שקריות, אך עם זאת הוא מודה ששילם בשנת 2016, בתקופת קמפיין הבחירות לנשיאות כדי "לעצור את ההאשמות השקריות". בנוסף טען טראמפ כי התשלום לא נעשה מתקציב הקמפיין לנשיאות אלא מכיסו הפרטי.

טראמפ וקליפורד / צילום: רויטרס

בין כה וכה יש חשיבות ציבורית גדולה להודאת טראמפ משום שעד עתה הוא טען שלא העביר לקליפורד כסף כלל.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

עקבו אחרינו ברשתות אינסטגרם טוויטר פייסבוק