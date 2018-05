פייסבוק מבצעת שינוי מבנה ענקי - ונכנסת לבלוקצ'יין

פייסבוק מבצעת שינוי מבני וניהולי רחב היקף, הגדול ביותר מאז היווסדה לפני כ-15 שנה. במשחק כיסאות מוזיקליים, מזיזה הרשת החברתית הגדולה בעולם את מנהלי האפליקציות הפופולאריות שלה בין התפקידים השונים ומארגנת אותם סביב שלוש חטיבות חדשות. כך לפי חשיפת מגזין re/code.

מנכ"ל ומייסד החברה מארק צוקרברג הודיע במזכר פנימי כי פעילות החברה תעבור רה-ארגון ותנוהל באמצעות שלוש חטיבות עיקריות: משפחת האפליקציות (The Family of Apps), חטיבת הפלטפורמות והתשתיות (New Platform and Infra) וחטיבת שירותי מוצרים מרכזיים (Central product services). כל שלושת החטיבות והיחידות השונות המרכיבות אותן ינוהלו על ידי בכירים מהחברה עצמה, סך הכל 14 תפקידים, בהם אישה אחת.

בראש חטיבת האפליקציות יעמוד כריס קוקס, מי ששימש עד עתה כמנהל אפליקציית פייסבוק, וכעת יפקח בנוסף על וואטסאפ, אינסטגרם ומסנג'ר. כפופים לקוקס ארבעה מנהלים, אחד לכל אפליקציה. להוציא את קווין סיסטרום שימשיך לנהל את אינסטגרם, כל המנהלים חדשים. את אפליקציית המסרים וואטסאפ ינהל כריס דניאלס, שיחליף את יאן קום, אחרי שזה עזב את החברה בגלל חילוקי דעות לגבי ניהול פרטיות המשתמשים באפליקציה. סטן צ'ודונוסבקי, שהיה אחראי לניהול מוצר במסנג'ר יקח את מושכות ניהול מסנג'ר וויל קאטקראט יפקח על אפליקציית פייסבוק.

חטיבת התשתיות תנוהל על ידי CTO החברה מייק שרופפר. שרופפר יהיה אחראי להוביל את מאמצי פייסבוק בתחום הבינה המלאכותית, מציאות מדומה, מציאות רבודה ויתר הטכנולוגיות החדשות. בחטיבה תוקם גם יחידה חדשה שתוקדש לפיתוח טכנולוגיית בלוקצ'יין. דיוויד מרכוס, מי שעד עתה היה אחראי על אפליקציית המסנג'ר, יעמוד בראשה. מרקוס מכהן גם כדירקטור ב- Coinbase בורסת מטבעות דיגיטליים פופלארית. על פיתוח מוצרי מיציאות רבודה ומדומה יהיה אמון אנדרו 'בוז' בוזוורת, על מאמצי בינה מלאכותית ג'רום פזנטי ועל פרטיות ג'יי פאריך.

בחטיבת השירותים המרכזיים ינוהלו כל המוצרים חוצי אפליקציות כמו מודעות ואבטחת המידע. בראש חטיבה זו יעמוד חוויאר אוליבן, סמנכ"ל הצמיחה בחברה. בחטיבה שלוש יחידות עיקריות: מודעות שתנוהל על ידי מארק רובין, אנליטיקס על ידי אלכס שולץ וניהול מוצר על ידי נעמי גלית.

עקבו אחרינו ברשתות אינסטגרם טוויטר פייסבוק