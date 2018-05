סנאפצ'ט התקפלה לדרישות הגולשים, אך האם זה מספיק?

אם יש משהו שלא חסר לסנאפ, החברה שמאחורי אפליקציית סנאפצ'ט, זה ביטחון עצמי. צריך ביטחון עצמי כדי להתעלם מעצומה של יותר ממיליון איש נגדך, וממחאות של סלבס מובילות דעת קהל כמו קיילי ג'נר. צריך ביטחון עצמי כדי להגיב ביהירות, בהתנשאות או פשוט בלקוניות לאנשים שאתה אמור לשרת. אלא שבתחילת החודש קרה דבר שערער את הביטחון של סנאפ: הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון התפרסמו, והחברה הבינה את עומק הבור שנכנסה אליו בגלל התעקשותה על עיצוב חדש ומרגיז. כעת היא נאלצת לסגת, לפחות חלקית.

סנאפצ'ט תמיד נחשבה לאפליקציה קצת מוזרה ומבלבלת. היו שטענו שזה סוד ההצלחה שלה בקרב בני נוער וצעירים, שהיא מאפשרת להם לתקשר בדרכים שהמבוגרים לא יבינו ולא לחשוש שהדוד שלהם ייכנס לפלטפורמה. ובכל זאת, היה היגיון בשיגעון: כשהחלקתם שמאלה, העיצוב הישן של האפליקציה הציג צ'טים עם חברים, שסודרו לפי הזמן שבו נשלחה ההודעה האחרונה, כמו בווטסאפ למשל. כשהחלקתם ימינה הופיעו הסטוריז - תמונות וסרטונים שנעלמים לאחר 24 שעות, והיו מזוהים עם סנאפ לפני שאינסטגרם העתיקה אותם. לא הייתה שם כל הפרדה בין חברים, מפורסמים או מותגים.

העיצוב החדש שהושק בנובמבר 2017, והופץ לכלל המשתמשים בינואר, טרף את הקלפים. ראשית, הוא הציג הפרדה מוחלטת בין חברים לבין סלבס ומפרסמים, שבוצעה כך: אם משתמש עוקב אחרי חשבון מסוים, שעוקב אחריו בחזרה, החשבון נחשב כחבר ומופיע בצד שמאל של האפליקציה. אם לא, הוא מופיע בעמוד נפרד שזכה לכינוי Discover.

זה לא היה השינוי היחיד: חלק החברים באפליקציה שילב בין הסטוריז של החברים לבין הצ'טים שבהם התכתבו איתם. הסדר שבו הם הופיעו כבר לא היה כרונולוגי, אלא חושב לפי הזמן שבו המשתמש מתכתב עם כל חברה וצופה בסטוריז שלו, כך שמי שנחשבו לחברים קרובים הופיעו גבוה יותר. התוצאה: גם אם אחד החברים שלח הודעה לפני דקה, היא לא קפצה לראש הפיד, כי הוא לא הוגדר חבר קרוב. העיצוב גם ביטל את הכפתור שמאפשר לצפות בכל הסטוריז בפיד בזה אחר זה, והוחלף בתצוגה מקדימה בסוף כל סטורי, שמאפשרת להחליט אם לצפות בסטורי הבא או לא. נשמע מסורבל? אתם לא לבד.

מטרת העיצוב המחודש הייתה לקדם שיתוף תוכן אישי. "עד היום, הרשתות החברתיות ערבבו בין סרטונים ותמונות מהחברים שלכם ותוכן מיוצרים ומפרסמים", נכתב אז בפוסט שפרסמה סנאפ. "טשטוש הקווים בין תוכן מקצועי לבין החברים שלכם היה ניסוי אינטרנטי מעניין, אבל הוא גם הביא לכמה תופעות לוואי מוזרות (כמו פייק ניוז), וגרם לכולנו להרגיש כאילו אנחנו מחויבים להופיע בפני החברים במקום פשוט להביע את עצמנו".

כשלעצמה, יש היגיון במטרה הזאת. גם פייסבוק שינתה את הפיד שלה ברוח דומה: היא החלה לתעדף תוכן מהמשפחה ומהחברים על פני חברות המדיה, ופגעה משמעותית בחשיפה של עמודים בפיד. אלא שפייסבוק דאגה שהפיד שלה יישאר מסודר וברור, ולא יצרה הפרדה מלאכותית בין התכנים. במבחן התוצאה, הצעד הנועז של סנאפ נחל כישלון חרוץ.

1.2 מיליון אנשים חתמו על עצומה בניסיון לגרום לחברה לבטל את השינויים. יוזם העצומה ניק רמזי אף כתב שחלק מהמשתמשים נעזרים ביישומי VPN, שמשתמשים בשרתים במדינות אחרות כדי להסוות את מיקום המכשיר, כך שייהנו מהגרסה הישנה של האפליקציה (שלא עודכנה באופן אחיד בכל המדינות). לפי טק-קראנץ', 83% מהביקורות שפרסמו לגבי העיצוב החדש היו שליליות.

סלבריטאיות כמו קיילי ג'נר וקריסי טייגן ביקרו את האפליקציה בטוויטר. ג'נר, מהצעירות במשפחת קרדשיאן, היא משתמשת בולטת בסנאפ. בינואר היא צייצה שאלה לעוקביה: "עוד מישהו לא נכנס יותר לסנאפצ'ט או שזו רק אני? זה כל כך עצוב". לאחר מכן השאירה פתח לתקווה: "אבל אני עדיין אוהבת אתכם סנאפ, אתם האהבה הראשונה שלי".

