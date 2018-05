שנתיים לברקזיט: מגזר הפיננסים הבריטי מאבד דומיננטיות

כמעט שנתיים אחרי ההצבעה על הברקזיט, שהתרחשה ביוני 2016, ופילגה את העם הבריטי, בימים אלה יש לקוות שהוא מתאחד סביב נושא משמח יותר - החתונה המלכותית של הנסיך הארי ובחירת ליבו, מייגן מרקל. בזמן שהבריטים עסוקים בחגיגות, אנחנו מעדיפים לעשות סיכום ביניים של הזמן שעבר מאז ההצבעה הגורלית ההיא.

אנו סבורים שהברקזיט הוא דוגמה מצוינת לגל פופוליסטי השוטף את העולם בשנים האחרונות. בלא מעט מדינות, המעמדות הנמוכים יותר נאבקים ביוקר המחיה וחוששים כי הגלובליזציה תדרדר אותם עוד יותר. הם חשים כי הם אינם שותפים לפריחה הכלכלית העולמית, הנובעת מהגלובליזציה, ומנהיגים מסוימים, כמו דונלד טראמפ בארה"ב, משכנעים אותם בקלות ש"אנחנו יכולים להשיג עסקה טובה יותר". לטראמפ זה הביא את הנשיאות; בבריטניה, הרוח הזו הביאה לאישור הברקזיט על אפם וחמתם של תושבי לונדון הליברליים והרב-תרבותיים, ששכחו להביא בחשבון את אלה שלא נהנים מהגלובליזציה כמותם.

"עסקה טובה יותר" אפשרית?

ואכן, ההבטחה ש-We can get a better deal היא מפתה - ורבים מחליטים לנסות. אבל בפועל, זה כמעט בלתי אפשרי. המשא ומתן על הסכמי הסחר של האיחוד האירופי נמשך לא פחות מ-20 שנה; ולמעשה, בריטניה עשתה עסקה מצוינת. היא חברה באיחוד האירופי וגם בשוק האירופי המשותף, אך שומרת על מטבע עצמאי.

מה האפשרויות העומדות בפני בריטניה כעת? להערכתנו, היא יכולה לקבל מעמד דומה לזה של נורבגיה, שחברה רק בשוק המשותף, אבל לא באיחוד האירופי. כך תמנע מעצמה את העולם של הטכנוקרטים בבריסל (לא שהפרלמנט הבריטי שונה בהרבה). אך המעמד הזה עולה לנורבגיה כסף רב מדי שנה. למרות שמובילי התמיכה בברקזיט סיפרו לאזרחים שבריטניה יכולה לשלם פחות ולקבל יותר, אנו מעריכים שזו הטעיה: בריטניה לא יכולה לעשות זאת, כי אז גם נורבגיה וחברות נוספות יבקשו לשלם פחות. לכן אף מדינה לא יכולה לקבל "עסקה טובה יותר".

כך, שנתיים אחרי ההצבעה בעד הברקזיט, מתברר והולך שלבריטניה אין שום קלף ביד במשא ומתן עם האיחוד האירופי. סביר להניח שבסופו של דבר, בריטניה אכן תקבל מעמד דומה לזה של נורבגיה. היא תשלם יותר, ולא תהיה חברה באיחוד האירופי. זו לא תוצאה רעה עבורה. מדינה כמו בריטניה חייבת להרשות לעצמה לשלם יותר ולזרוק עוד כמה מיליארדים לפח, כאשר בסך הכול מצבה הכלכלי יהיה דומה לזה כיום - היא תקבל מהשוק המשותף בדיוק מה שהיא מקבלת כבר כעת.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

זהו התרחיש האופטימי, להערכתנו, כאשר קשה מאוד להעלות על הדעת את התרחיש הפסימי, בו בריטניה לא מצליחה להשיג הסכמה עם היבשת. או אז היא יוצאת מן השוק המשותף האירופי וצריכה לגבש הסכמי סחר חדשים מול כל העולם. בתרחיש הפסימי אנו מעריכים שבריטניה תיפגע קשות.

השקעה בחברות בריטיות, לא בבריטניה

היציאה המעשית מהאיחוד אמורה להתרחש ב-2019, אך ייתכן שתידחה, בהסכמה הדדית בין הצדדים. להערכתנו, בריטניה לא תצא מוחלשת מהסיפור, ולכל היותר המטבע שלה ייחלש, אבל לא באופן דרמטי. בריטניה צפויה להישאר חברה בשוק האירופי המשותף, ועדיין תיהנה מדומיננטיות בו - בעיקר כי היא תשלם על כך "מחיר מלא". אחרי הכל, היא עדיין אחת המובילות באירופה בתחום השירותים הפיננסיים, ולא יעלה על הדעת שתוותר על כך.

כיצד כל זה משפיע על ההשקעות בחלק זה של העולם? אנחנו בוחנים השקעות בחברות שהן אמנם בריטיות, אך שוק היעד שלהן נמצא מחוץ למדינה. דוגמה טובה היא בריטיש פטרוליום - חברת הנפט הלאומית של בריטניה, שב-2010 סבלה ממשבר בסדר גודל אדיר לאחר שאסדת קידוח שלה התפוצצה במפרץ מקסיקו. היא שילמה פיצויים של עשרות מיליארדים, ונראה שהלקח נלמד. בשלוש השנים האחרונות החברה עברה שינוי גדול וחזרה לעבוד ביעילות ברחבי העולם. לכן, כיום להערכתנו היא נמצאת בעמדה טובה ליהנות מסביבת המחירים הנוחה שצפויה להיות בשנים הקרובות, לאחר שהיא ערכה את ההתאמות הנדרשות וסיימה את כל תשלומי האסון של 2010.

יחד איתה, חברה מעניינת בסקטור האנרגיה היא רויאל דאץ'-של - מיזוג מוצלח של רויאל דאץ' ההולנדית עם של ובריטיש גז הבריטיות.

דוגמה אחרת היא רקיט בנקיזר - חברה גלובלית של מוצרי צריכה שמוכרת תרופות, מוצרים לבית ועוד. בשנים האחרונות היא סבלה מחולשה בשל משבר פנימי וחולשה בשווקים מתעוררים, אך כיום, אף שטרם נחלצה לגמרי מהמשבר, אנו סבורים שהמחיר שלה אטרקטיבי.

עוד חברה בריטית מעניינת היא אסטרה זנקה, חברת תרופות שמאז 2014 המניה שלה לא הניבה תשואה משמעותית. מאחר שתהליכי מו"פ בתחום התרופות דורשים כחמש שנים כדי להבשיל, אנו מצפים כי בשנתיים הקרובות תוציא החברה לשוק כמה תרופות משמעותיות שעשויות לשפר את ביצועיה, כמו תרופה לטיפול לאנמיה וכן תרופות לסרטן שעושות את צעדיהן הראשונים בשוק. אסטרה זנקה מגלמת להערכתנו הזדמנות להמשך.

בשורה התחתונה, אנו מעדיפים להתרחק מהשקעות בתוך בריטניה, מאחר שלהערכתנו הצמיחה במדינה פגיעה. מאז המשבר הגלובלי שהיכה גם בבנקאות הבריטית ב-2008, המדינה לא חזרה לעצמה. כך, להערכתנו גם אם השלמת הברקזיט לא צפויה לגרור משבר, המגזר הפיננסי הבריטי עדיין לא מעניין - ונראה שהוא הולך ומתכנס בתוך בריטניה, ומאבד את המעמד העולמי שלו.

■ הכותב הוא מנהל השקעות חו"ל במור בית השקעות ואחיו של עיתונאי ב"גלובס". אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד

