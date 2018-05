שחקן מעו"ף: האם הפעם פנינו לפריצה אמיתית?

בסקירתנו האחרונה, הכותרת עסקה באפס משמעות שאנו נותנים לעימות האפשרי עם איראן והשפעתו על שוק ההון. מה שנכון לפני שבוע נחשב כרגע לפני מלחמה, 8 ימים מאוחר יותר הוא לא יותר מזיכרון עמום וקפיצה של 3% בשוק המקומי. אף על-פי שהמתיחות עם איראן נותרה בעינה, ניכר כי המשקיעים בת"א החליטו כי תם הסיפור, וכעת בהחלט אפשרי לחזור לשגרה ולמגמת העלייה.

זה כבר הפך לעניין נפוץ למדי, לפיו יש חדשה מרעישה, ואחריה לומדים לחיות איתה: ראש הממשלה לפני חקירה פלילית - בהתחלה רעש גדול ולאחר מכן ניחא; איראן על הגדר, משבר קואליציוני - You name it. השוק המקומי פשוט למד לחיות עם חדשות רעות. הבעיה היא לא בחבית נפץ כזו או אחרת אלא בכמות החביות היכולה בין-לילה להוביל למהלך שלילי חד שכמובן ימחק הגל הנוכחי וחוזר חלילה.

בהתאם להערכתנו כי השוק לא יבצע מהלך עולה בטרם תיקון קטן מטה, ציינו הגעה לרמת 1,480 והצענו אסטרטגיה בהתאם. יומיים מאוחר יותר כבר נשקנו ל-1,475, והאסטרטגיה כמובן הניבה רווח גבוה ביותר בטרם החל המעוף במסעו מעלה ופריצת 1,500.

האם לפנינו פריצה בקנה-מידה חדש? האם הפעם המעוף יוסיף לטפס? התשובה לצערנו שלילית. נכון לזמן כתיבת שורות אלה המעוף נסחר ב-1,528, ואנו מעריכים כי קיים פוטנציאל הגעה ל-1,535 לכל הפחות. מעבר לכך, ת"א כבר תזדקק לעזרת ניו-יורק, אלא שמעבר לים תשואות האג"ח חצו את רף ה-3% ואף התבססו מעל רמה זו. אי לכך, אנו מקבלים הרבה אופטימיות בשעות הבוקר בגזרת החוזים, אך בהמשך היום דעיכה ובסיכום שבועי מסחר המציג עלייה זניחה למדי.

במילים אחרות, מה שלא התרחש בשנתיים האחרונות, לא יתרחש גם הפעם. אין סיבה לפריצה ממשית לכיוון 1,600, בדיוק כפי שלא הייתה סיבה לשבירת 1,400, ואנו מחכים כרגע לתירוץ התורן לתיקון בשוק המקומי. לא בטוח ששחקני המעוף יצליחו להשפיע במשהו במאי, ולכן אנו מצפים לגלגול מוקדם של פוזיציות, שכן טווח הפקיעה האופטימלי הולך והופך לא רלוונטי, אבל ביוני ההנחה היא חזרה מהירה מתחת ל-1,500 או תיקון של 2% ויותר לכל הפחות מהגבוה.

מבחינת אסטרטגיה אנו כאמור נתמקד בטווח הקצר, והוא כאמור לעיל המשך טיפוס מעלה לכיוון 1,535. האסטרטגיה המוצעת (מדד 1,428) היא: קניית CALL 1,530 יוני; כתיבת CALL 1,530 מאי. בטווח המיידי המשך עלייה כמובן ישרת את הפוזיציה שתיסגר בסביבות 1,533-1,535 אבל גם ירידה בואכה 1,520 עדיין תוביל לרווח נאה בשל שחיקה מקסימלית של כתיבה על הספוט.

