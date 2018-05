הארווי ויינשטיין נאשם בחשד לאונס; "תפסנו אותו"

המפיק הוליוודי הארווי ויינשטיין הסגיר את עצמו אתמול (ו') לרשויות בעקבות האשמות על אונס שעלו נגדו בחודשים האחרונים. ויינשטיין נעצר, בין השאר, בחשד לאונס מדרגה ראשונה ותקיפה מינית מדרגה ראשונה בשתי נשים, שהתלוננו נגדו. ויינשטיין כופר בחשדות נגדו.

שבעה חודשים לאחר תחילתה של תנועת MeToo#, שחשפה את ההטרדות המיניות של המפיק המצליח ואף הביאה להוקעה הציבורית שלו, יצא אתמול ויינשטיין (66) אזוק מתחנת המשטרה במנהטן. ויינשטיין שוחרר לאחר שהפקיד ערבות בגובה מיליון דולר, הסגיר את הדרכון שלו והסכים לענוד אזיק אלקטרוני.

לפי AP, האישומים מבוססים על תלונתה של השחקנית לוסיה אוונס, שהעידה כי ויינשטיין הכריח אותה בשנת 2004 לקיים איתו מין אוראלי במשרדו. אוונס הייתה בין הראשונות שחשפו את ההטרדות של ויינשטיין בתקשורת. האשמות באונס מתייחסות לתלונתה של אשה שלא נחשפה בפומבי.

מעל ל-75 נשים האשימו את ויינשטיין בהטרדות מיניות בדרגות חומרה שונות. מאסרו אתמול התקבל בשמחה ובקריאות הקלה. כך, שחקנית הקולנוע רוז מק'גוון, שהאשימה את ויינשטיין כי אנס אותה ב-1997, פרסמה בחשבון הטוויטר שלה כי "תפסנו אותך, הארווי ויינשטיין, תפסנו אותך".

We got you, Harvey Weinstein, we got you