האירים הצביעו כן: הפלות יהפכו לחוקיות במדינה

ניצחון מוחץ לתומכים להפלות באירלנד ומפלה דרמטית לכנסייה הקתולית במדינה: 66.4% (כ-1.4 מיליון מצביעים) הצביעו בעד הפיכת הפלות לחוקיות במשאל העם בסוף השבוע, לעומת 33.6% בלבד (כ-724,000) שהתנגדו. כעת הממשל האירי יעבוד על שינוי התיקון השמיני בחוקת המדינה, שנחקק ב-1983 וקבע כי לאם ולעובר יש זכות חיים שווה. התיקון החדש יאפשר ביצוע הפלות עד שבוע 12 להיריון ובמקרים מיוחדים אף לאחר מכן. ראש ממשלת אירלנד, ליאו ורדקר, תיאר את תוצאות ההצבעה כ"מהפכה שקטה".

Fantastic crowds at Dublin Castle. Remarkable day. A quiet revolution has taken place, a great act of democracy. pic.twitter.com/MLtzkSkdLw