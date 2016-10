תקציב בנק ירושלים בהיקף 8 מיליון שקל יוצא למכרז

תקציב הפרסום של בנק ירושלים, בהיקף של 8 מיליון שקל, יצא למכרז - כך נודע ל"גלובס". על התקציב מתמודדים 3 משרדי פרסום: פרסום אברהם, מנצ' ואשכנזי-זלצמן, המטפל בתקציב כיום. פנייה נעשתה גם למשרד הפרסום no no no yes של הפרסומאי גדעון עמיחי, אך הוא בחר לא להשתתף בהתמודדות.

נראה כי בבנק ירושלים לא מתעתדים לשנות את ההתנהלות האסטרטגית שלהם, המציבה בחוד החנית של המלחמה התקשורתית את נושא ההלוואות הישירות ללקוחות כל הבנקים. מאחר שמדובר בבנק קטן יחסית, הקו שלו שונה מהותית מהפרסום של בנקים גדולים, והוא אינו מנסה לשכנע לקוחות לעבור אליו מבנק אחר אלא להיות קו אשראי נוסף ללקוחות שאינם שלו.

משרד הפרסום אשכנזי-זלצמן זכה בתקציב בנק ירושלים בתחילת 2012. כמו הפעם, גם במכרז הקודם ניהל הבנק מכרז בין מספר מצומצם של משתתפים. אז התמודדו על התקציב משרדי הפרסום שמעוני-פינקלשטיין ו-LEAD מקבוצת אדלר-חומסקי. גם במכרז הקודם אפשר הבנק למשרד שטיפל באותה תקופה בתקציב (GPS) לנסות לזכות בו מחדש.

בנק ירושלים לא נחשב למפרסם גדול, אך מעת לעת עולה קמפיין שלו גם לטלוויזיה. כך, אחד הקמפיינים המושקעים שלו היה ב-2014, אז העלה הבנק קמפיין הומוריסטי תחת הסיסמה "תתרגלו לקבל יותר". בקמפיין נראה שיפוצניק העוזב את השיפוץ, אחרי שבנה רק חצי קיר כי הבנק לא אישר הלוואה מלאה.