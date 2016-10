yes מתלוננת על השחתת ציוד ע"י טכנאים של סלקום

חברת yes מתלוננת על התנהלותה של סלקום בעקבות שורה של אירועים שבהם ניתקו טכנאים של סלקום כבלים של yes. החברה שלחה הבוקר (ד') מכתב בהול למנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר, בבקשה כי יפעיל מידית סמכויותיו, "לרבות באופן של הטלת עיצומים, על מנת להפסיק את התנהגותה הלא חוקית של סלקום שיש בה לא רק פגיעה ב-yes ובתחרות אלא גם פגיעה בלקוחות".

לדברי yes, "החברה נתקלת בתופעה נרחבת ובקצב הולך וגובר בשימוש הלא חוקי שעושה סלקום בתשתיות של yes לשם חיבור לקוחות לשורותיה, החבלה המכוונת של חברת סלקום מתבצעת בכל פעם בחלק אחר של ציוד הקליטה של yes תוך השחתתו והסבת נזקים כבדים. אם לא די בכך, סלקום בוחרת להפר את הוראות הדין גם בחוסמה לקוחות סלולר העושים שימוש בשורותיה מליצור קשר עם yes".

במכתבה, yes מתייחסת ל"התנהגות בריונית, לא חוקית ואנטי תחרותית של חברת סלקום, העולה כדי ונדליזם של ממש ופגיעה בציבור הצרכנים. לדאבונה של yes מתברר כי לשיטתה של סלקום התחרות מקדשת את כל האמצעים ולשם השגת יעדיה העסקיים היא מתעלמת מהוראות הדין, מזכויות מתחריה וחשוב מכל - מזכויות ציבור הלקוחות".

yes הציגה שורה של מקרים והביאה דוגמאות לניתוק של לקוחותיה תוך פגיעה בציוד שלה על ידי סלקום, וכן היא מציינת שסלקום מונעת מלקוחותיה בסלולר לחייג למוקד השירות של yes.

מסלקום נמסר בתגובה: "yes, שננטשת על ידי לקוחותיה, לחוצה מהצלחתה של סלקום tv".

