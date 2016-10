חברות מסין ופורטוגל ייכנסו לבניית פרויקטים למגורים בישראל

כשברקע קורסות חברות ביצוע ישראליות, מודיעים הבוקר (ד') משרד האוצר ומשרד השיכון כי בחרו 6 חברות זרות שיכנסו לעבודות בנייה בישראל. אלו נבחרו מתוך 50 חברות שהגישו מועמדות במסגרת "קול קורא" שפרסמה ממשלת ישראל.

החברות הזוכות תהיינה רשאיות לבנות בישראל בנייני מגורים ולנהל פרויקטים של בניה למגורים כגורם האחראי על כל ההיבטים ההנדסיים והביצועיים של הפרויקט, והן תהיינה מחויבות בביצוע היקפי בניה למגורים של מאות אלפי מ"ר במהלך שהותן בישראל.

בדלת האחורית מדובר על מהלך שיביא לעוד 6,000 עובדים זרים לענף הבנייה. במסגרת ההסכם, כל חברה תקבל היתר להעסקת עד 1,000 עובדים זרים בעבודות רטובות (עבודות שלד ובנאות). באמצעות הגבלה זאת, אומרים במשרד השיכון, יגדילו את מספר מקומות העבודה עבור יתר עבודות הבנייה כדוגמת חשמל, אינסטלציה, גבס, מיזוג, עבודות תשתית ועוד אשר בהם עוסקים ישראלים.

החברות תרשמנה במאגר לתקופה של חמש שנים בלבד, עם אפשרות להארכה של שלוש שנים נוספות, על פי שיקול דעת הגורמים המוסמכים לכך במשרד הבינוי והשיכון. מטרת המהלך הינה להדביק את הביקושים ליצירת כמות יחידות דיור רבות והגברת השימוש בבנייה מתועשת.

"יש לנו אחריות גדולה והיא לדאוג לדיור לזוגות הצעירים ולהגדלת היצע הדיור בכלל ואנו ממשיכים לעשות זאת בכל דרך אפשרית", אמר שר האוצר משה כחלון. לדבריו, "הדרך הנכונה להגדיל את מלאי הדירות בישראל הוא על ידי חיזוק שרשרת האספקה: החל מהגוונת חומרי גלם ועד הכנסת חברות בניה חדשות שיאיצו את הבניה בישראל. כוח אדם מיומן ואיכותי הוא אמצעי קריטי להגדלת ההיצע שיסייע לצמצם את הפערים בביקוש".

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הוסיף כי "שוק הדיור בישראל סבל בשנים האחרונות ממחסור בכוח אדם, מאיטיות וממשאבים יקרים. החברות הזרות, המיומנות בשיטות בניה ייחודיות, שלא תמיד קיימות בניסיון הישראלי, יביאו גם טכנולוגיות וכוח אדם מומחה בתחומו, כדי לקצר את משך הבניה ולהוזיל עלויות. העולם היום שטוח, ולכן אימוץ של שיטות וטכנולוגיות, ושיתוף הידע עם הקהילה הגלובאלית יכולות להביא אותנו להישגים רבים בענף הבניה. כל צעד כזה יהיה מלווה בפיקוח הדוק על תקנים, איכות ויציאת וכניסת פועלים באופן מסודר ומוגבל".

שש החברות הזוכות:

1. Beijing Construction Engineering Group Co. Ltd - חברה בבעלות ממשלתית סינית אשר עוסקת בתחום הבניה מאז שנת 1953 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבייג'ינג. היקף ההכנסות של החברה עומד על למעלה מ-2 מיליארד דולר, החברה בנתה בסין, ארצות הברית, אנגולה, אוסטרליה, הרפובליקה של קונגו ומאוריציוס.



2. Jiangsu First construction Corporation - חברת בנייה ותשתיות בבעלות ממשלתית סינית. החברה בנתה בנייני מגורים רבי קומות בסין ובסינגפור.

3. Everbright International Construction Engeeniring Corporation - החברה ממוקמת בבייג'ינג בסין, והיא בעלת ניסיון רב בבנייה למגורים במספר מדינות כולל בסין, מלזיה וערב הסעודית.

4. JiangSu NanTong No. 2 Construction Engineering (Group) Co., Ltd - החברה ממוקמת בעיר ננטונג, מחוז ג'יאנגסו, בסין ועוסקת בבנייה למגורים, בניית תשתיות, הפעלת מנופים ומתקני הרמה בסין, בסינגפור ובקנדה.

5. China Haushi Enterprise Co Ltd - החברה, אשר משרדיה הראשיים ממוקמים במחוז גואנגדונג בסין הוקמה בשנת 1982 והיא בעלת ניסיון עשיר בבנייה למגורים בסין ובהונג קונג.

6. Mota Engil Engenharie E Construction, S.A - החברה אשר הוקמה בשנת 2006 ומעסיקה אלפי עובדים ממוקמת בעיר פורטו בפורטוגל. החברה בנתה פרויקטי מגורים בצ'כיה, פולין.