הזמר והמשורר לאונרד כהן הלך לעולמו בגיל 82

הזמר והמשורר לאונרד כהן, מגדולי המוזיקאים של המאה החולפת, הלך לעולמו לפנות בוקר (שישי) בגיל 82. הודעה על כך פורסמה בדף הפייסבוק הרשמי שלו. "בצער רב אנו מדווחים כי המשורר האגדי, הפזמונאי והאמן, לאונרד כהן הלך לעולמו", נכתב. "איבדנו אחד מבעלי החזון הנערצים והפוריים ביותר בעולם המוזיקה". בהודעה נכתב כי הלווייתו של כהן תתקיים בלוס אנג'לס. משפחתו אישרה את הדיווח. סיבת המוות לא נמסרה. "המשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה בזמן שהיא מתאבלת", נכתב.

לפני חודש בלבד הוציא כהן את אלבומו ה-14 והאחרון, "You Want It Darker", שעסק בעבודתו ובהשקפתו על החיים ועל המוות. השקת האלבום לוותה בריאיון שהעניק לניו יורקר, ובו סיפר שהוא "מוכן למות".

כהן, שנולד למשפחה יהודית בקנדה, היה זמר, משורר, מלחין וסופר, ואחראי לכמה מהיצירות המוכרות ביותר בעולם, ביניהן: Suzanne, Hallelujah, Dance Me to the End of Love ו-First We take Manhattan. הוא הקים את להקתו הראשונה בגיל העשרה, אז ניגן בעיקר שירי פולק אמריקניים. בהמשך הקריירה שלו פנה לסגנונות שונים כמו רוק ופולק רוק. במהלך הקריירה הוציא כהן 14 אלבומים, האחרון לפני כמה שבועות בלבד, וקיבל את אות מסדר קנדה על פועלו.

הוא החל להתפרסם ב-1967 כשעבר לארצות הברית במטרה לפתח קריירה מוזיקלית. להיטו הראשון היה "סוזאן" ובאותה שנה הוציא את אלבומו הראשון. בתחילת שנות ה-70 הוציא אלבומים נוספים בסגנון פולק ובלדות שקטות. הוא חיבר את שיריו בעצמו.

בזמן מלחמת יום הכיפורים הופיע כהן בפני חיילים בסיני. חלק משיריו אף הושפעו מזיקתו ליהדות. הוא חי במנזר בודהיסטי לאחר שהחליט לפרוש ממוזיקה ב-1994 אבל עזב אותו אחרי חמש שנים וחזר לעשייה מוזקילית בשנות ה-2000.