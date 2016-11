החשד למידע פנים בביונדווקס: התיק הועבר לפרקליטות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה נגד רון בבקוב, מנכ"ל חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ, על-מנת שתשקול העמדתו לדין בחשד לביצוע עבירת שימוש במידע פנים.

בבקוב נעצר במארס השנה על-ידי חוקרי רשות ניירות ערך, יחד עם שניים ממקורביו, האחים טל כהן ורועי יחיא כהן. לפי החשד, בבקוב העביר לכאורה מידע פנים אודות ביונדווקס לטל כהן, וזה העבירו לאחיו ולמקורב נוסף, והשלושה גרפו רווחים של כ-114 אלף שקל לאחר שהמידע פורסם ברבים.

חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ היא חברה ציבורית העוסקת במחקר ובפיתוח של חיסונים נגד זני השפעת, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והחל מחודש מאי 2015 גם בנאסד"ק.

רון בבקוב שימש כנשיא, מנכ"ל, דירקטור ובעל מניות בחברת ביונדווקס ונחשב ל"איש פנים" בחברה. טל כהן, מקורבו של בבקוב, קיים במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה קשר ישיר ומשמעותי עם בבקוב; ורועי יחיא כהן הוא, כאמור, אחיו של טל כהן.

על-פי ממצאי החקירה, ב-2 בספטמבר 2015, בשעה 14:13, פרסמה החברה דיווח מיידי מהותי אודות התקשרותה עם הארגון הממשלתי האמריקאי The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), במטרה לבצע ניסוי קליני פאזה II בארה"ב במהלך השנים 2015-2016.

עוד ציינה החברה בדיווח כי הניסוי המתוכנן, לאחר אישורו, ייערך תחת חסותו של ה-NIAID ובמימונו, ויבחן את השימוש במוצר החברה שבפיתוח, ה-M-001, וכי היא פועלת לייצור כמויות M-001 מספקות לצורך ביצוע הניסוי המתוכנן.

בעקבות דיווח זה עלה שער מניית החברה בשיעור חד של כ-35% במחזור מסחר גבוה.

על-פי החשד, טרם פרסום הדיווח המיידי האמור של חברת ביונדווקס, העביר בבקוב מידע פנים למקורבו, טל כהן. סמוך לאחר קבלת המידע מבבקוב, לפי החשד, העביר טל כהן את מידע הפנים לאחיו, רועי יחיא כהן, ואדם נוסף. עוד על-פי החשד, בעקבות מידע זה רכש רועי יחיא כהן במהלך המסחר את מניית החברה.

לפי החשד, בעקבות פעילות אסורה זו גרפו החשודים רווחים כספיים אסורים בסך כולל של כ-114,000 שקל.

בהתאם, רון בבקוב, טל כהן ורועי יחיא כהן חשודים בביצוע עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיפים 52ג ו-52ד לחוק ניירות ערך.